«Великая американская гонка»: битва кузовных машин, где все решает скилл ухода от аварий. Рейтинг эфиров – под 9 млн

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От редакции: Привет! Вы в новом пользовательском блоге NASCAR TIMES, где рассказывают об американском автоспорте. В первом посте автор собрал гайд для новичков по гонке «Дайтона-500», которая пройдет уже в это воскресенье. Такие старания заслуживают плюсов и подписок!

The Great American Race («Великая американская гонка) или «Дайтона-500» – одна из главных гонок Америки, которая ежегодно собирает миллионы людей по всему миру у телеэкранов. Но почему же у этой гонки такой ажиотаж, привлекающий так много фанатов автоспорта?

Давайте разбираться.

История «Дайтоны»

Первая пятисотмильная гонка на Daytona International Speedway прошла в 1959 году. Это была первая гонка на новом асфальтированном суперспидвее (с 1949-го по 1958-й гонки проходили на Daytona Beach по песчаному пляжу). 22 февраля 1959 года первую гонку «Дайтона-500» выиграл Ли Петти на «Олдсмобиле». Да, тот самый Петти – отец легендарного, одного из трех семикратных чемпионов NASCAR Ричарда Петти.

Борьба Ли Петти и Джонни Бошампа в «Дайтона-500»-1959

В этом году «Дайтона-500» пройдет в 65-й раз. Да, это намного меньше, чем «Инди-500», которая проводится уже более ста лет, но именно «Дайтона-500» собирает больше зрителей у телеэкранов. Для сравнения: «Дайтону 500»-2022 в прямом эфире смотрели 8,8 млн человек, а «Инди 500» лишь 4,6 млн. Разница почти в два раза! Чем же это обусловлено?

«Дайтона-500» – главное шоу заокеанского автоспорта

Мы сейчас не будем сравнивать гонки двух разных чемпионатов, а просто постараемся выяснить: почему «Дайтона-500» настолько популярна. На самом деле, одна из главных составляющих – зрелищность. NASCAR привлекает аудиторию различными предгоночными фишками: медиа-день гонщиков, концерты певцов, приглашения звезд шоу-бизнеса. И это только часть из всего, ведь основное событие – конечно же, сама гонка.

Дональд Трамп на «Дайтона-500» в 2020 году

Одно из главных отличий NASCAR от гонок той же «Формулы-1» – очень плотная борьба во всех частях пелетона на абсолютно всех трассах. В отличии от «Формулы-1», где за победу борются от силы три человека, в NASCAR список таких пилотов может доходить до десяти! А уж на драфтовых гонках список может выбиваться за пределы двадцатки.

«Дайтона» – одна из трех драфтовых трасс в календаре NASCAR. Драфт – почти то же самое, что и слипстрим в «Формуле-1». Когда машина подъезжает к заднему бамперу другой машины, воздух начинает их огибать как одну, и за счет этого преследователь получает прибавку в скорости. Поэтому пилоты почти всегда едут одним пелетоном, стараясь не отставать, чтобы не выпасть из «паровозика драфта».

Принцип работы драфта

Исходя из этого цена ошибки слишком высока, ведь при малейшем неудачном контакте на скорости 300 км/ч, ты просто не сумеешь совладать с машиной. Из-за высокой плотности пелетона, ты еще и зацепишь с собой штук 7, а то и 10 автомобилей. Это и называется биг-уан. Наверное вы подумали: «Смотреть гонку ради аварий – сомнительное удовольствие». Но это не совсем так.

Мастерство и реакция – ключ к успеху

Да, аварии могут собирать толпы зевак, но на «Дайтоне» это не главное. Мастерство и гоночное чутье – главный ключ к победе в «пятисотке».

«Я не знаю как так получается, но у меня есть особая чуйка. Когда я чувствую, что наступило затишье перед бурей, лучше откатится в конец пелетона, чтобы избежать аварии среди лидеров. И, зачастую, у меня это получается», – говорил трехкратный чемпион «Дайтоны 500» Дэнни Хэмлин.

Очень важна реакция, чтобы избежать завала, которые случаются в «Дайтоне» очень часто.

Дэнни Хэмлин на Виктори-лейн в 2020 году

Вот почему «Дайтона-500» – одна из главных гонок NASCAR, которая входит в тройную корону чемпионата: вместе с «Шарлотт-600» и «Дарлингтон-500» (раньше в эту группу входила «Инди-400», но ее больше нет в календаре NASCAR, так как чемпионат переехал на дорожную версии «Старой кирпичницы»).

Формат соревнования

Легендарная гонка в Дайтоне состоится уже в это воскресенье – и самое время рассказать про формат.

В ночь со среды на четверг проходит квалификация, которая определяет места только на первом ряду. Затем по итогам квалификации пелетон разделяется на две группы: четные и нечетные. Каждый проводит свою мини-гонку – дуэль, которая окончательно распределяет стартовые позиции на воскресную гонку (дуэли – аналогия спринта в «Ф-1»). Дуэли проходят в ночь с четверга на пятницу. А в воскресенье уже проходит основная гонка – «Дайтона-500».

Фото: Gettyimages.ru/Brian Lawdermilk, Tom Pennington; globallookpress.com/White House/via Globallookpress.com, Stephen A. Arce/Keystone Press Agency