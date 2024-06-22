Кварацхелия – мегрел, Кипиани – сван (?), Каладзе – имеретинец. Фамилии в Грузии – геометка

Кварацхелия – в топ-15 по популярности.

Грузия богата не только на звучные, но и редкие фамилии. У самой распространенной – Беридзе – только около 30 тысяч носителей. Почти столько же Мамедовых, хотя азербайджанцев в стране 6%. Следующие Алиевы и Капанадзе, которых примерно по 20 тысяч.

При этом почти каждая грузинская фамилия – маркер, по которому можно определить происхождение семьи. Все зависит от суффиксов.

«Дзе» – запад страны, «швили» – восток. Это если коротко

У грузинских фамилий древняя история. Долгое время они были привилегией знати и отсылали к названиям местностей. Например, священник V века Иаков Цуртавели – это Иаков из Цуртави. А поэт XII века Шота Руставели, по предположениям, родом из села Рустави.

Однако в дальнейшем большая часть фамилий произошла от имен, прозвищ и родов деятельности. Способов образований было несколько, так как долгое время Грузия была раздроблена, – в каждом из регионов страны до сих пор говорят на собственных диалектах и иногда даже языках.

Исторически сложилось, что самые распространенные суффиксы – «дзе» и «швили».

● Дзе – встречается почти везде, но в основном на западе Грузии (Имерети, Аджария, Гурия). Каха Каладзе родился как раз в имеретинском городе Самтредиа. Герой стыков за выход на Евро Буду Зивзивадзе из главного города этого региона – Кутаиси. Братья Меладзе – из аджарской столицы Батуми.

«Дзе» означает сын. То есть обычно фамилия с таким суффиксом происходит от имени, прозвища, профессии или какой-либо другой идентичности предка. Например, Сванидзе – сын свана (одна из народностей Грузии, о ней чуть ниже). Причем не факт, что у носителя этой фамилии обязательно сванские корни – это могло быть просто прозвище предка, который, например, похож на свана.

● Швили – это уже восток страны (Картли, Кахети, Джавахети). Перевод примерно тот же – дитя, ребенок.

Георгий Мамардашвили и Георгий Кочорашвили родом из Тбилиси, исторической области Карлти. Кстати, не секрет, что Георгий с отрывом самое популярное имя в Грузии: их около 200 тысяч, а в заявке на Евро почти треть – восемь из 26.

Кварацхелия – главная мегрельская фамилия, Кипиани – княжеский род

● Иа, аиа, ава, уа, скири, чкори, ква, скуа – это уже фамилии мегрелов, субэтноса грузин на западе страны, говорящих на отдельном языке. В грузинском алфавите, которым пользуются и мегрелы, нет буквы «я». Но на русском их фамилии обычно передают через «ия» или «ая»: Данелия, Берия, Джикия, Гурцкая.

Хотя правильное звучание – Кварацхелиа . Учимся вместе с неаполитанцами.

Кстати, у Хвичи самая популярная мегрельская фамилия и 12-я по распространенности в стране. Чуть больше 11 тысяч могут носить оригинальную футболку «Наполи» со своей фамилией.

Квара родился в Тбилиси, но детство провел именно в Самегрело. В интервью «БИЗНЕС Online» он немного рассказал об этом регионе:

«Да, я мегрел, об этом говорит окончание фамилии. У нас есть небольшие различия с остальным этносами Грузии, например, кухня. Коронное блюдо – эларджи. Мегрелия – красивейшее место, советую всем там побывать. Вообще, каждый регион в Грузии по-своему красив. Не просто так туристы, когда приезжают в нашу страну, стараются посетить больше мест, потому что тяжело выбрать только одно».

Среди грузин с окончанием «ия» есть исключение – Лория (Лурия). Считается, что у фамилии опытного вратаря Георгия Лории не мегрельские, а еврейские корни. И произошла она в средневековье от одноименного венецианского города.

Экс-голкипер сборной Казахстана Давид Лория косвенно подтверждал: «Грузинская, еврейская, абхазская – кого только нет в нашем семейном древе».

У полузащитника Ники Квеквескири достаточно редкий суффикс. При этом «скири» – это мегрельский аналог «швили».

● Ани, иани – эти красивые фамилии носят сваны, суровый народ из высокогорного края Сванети. Местный язык входит в северную ветвь картвельской языковой семьи – отдельную от южной, куда относятся грузинский, мегрельский и лазский.

В нынешней сборной играет защитник Георгий Гвелесиани, который, как и легендарный Давид Кипиани, родился в Тбилиси. В теории они могут иметь сванские корни, но не факт. Хотя англоязычная википедия и относит Кипиани к числу сванов – подтверждений этому нет, а благородный суффикс «иани» любили знатные семьи из разных регионов. Те же Кипиани – это еще и княжеский род из Западной Грузии, Орбелиани – князья из Восточной, Дадиани – правители Мегрелии. А ранняя форма фамилии знаменитой династии Багратионов – Багратуниани.

● Ури, ули – фамилии горцев из восточной части страны, таких как хевсуры, пшавы, туши, мтиулы, хевинцы. Топ-10 самых популярных фамилий в Грузии замыкает Циклаури (около 13 тысяч).

● Ели – хоть Слава Метревели и родился в Сочи, но чаще всего фамилии с таким суффиксом встречаются в горном грузинском регионе Рача (север страны, там находится хорошо известное по вину село Хванчкара). Чаще всего этот суффикс добавляется к имени или населенному пункту основателя династии.

Получается очень даже по-итальянски: Чиаурели!

● Ши, енти (онти), ба – лазские фамилии. Но «ба» и мегрельское «уа» относятся также и к абхазам.

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Мы перечислили основные суффиксы, не упомянув совсем уж редкие. Примерная карта расселения выглядит так.

На юге зеленым выделены азербайджанские «ови»/«еви» (на грузинский манер), а желтым – армянские «ян». К слову, Канделаки – это известная в Грузии фамилия греческого происхождения.

Среди приехавших на Евро мы пока не упомянули лишь Лашу Двали. Исправляемся: эта фамилия известна с XI века и, вероятно, отсылает к двалам – этнографической группе грузин и осетин.

Похожая географическая привязка и у Михаила Месхи – фамилия произошла от прозвища предка, который как-то был связан с грузинским племенем месхов или историческим регионом Месхетия.

Знаете, почему на футболках сборной Турции имена? Фамилии в стране появились позже футбола – только в 1934-м

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Claudio Villa, Filip Filipovic