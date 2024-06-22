Кварацхелия – мегрел, Кипиани – сван (?), Каладзе – имеретинец. Фамилии в Грузии – геометка
Кварацхелия – в топ-15 по популярности.
Грузия богата не только на звучные, но и редкие фамилии. У самой распространенной – Беридзе – только около 30 тысяч носителей. Почти столько же Мамедовых, хотя азербайджанцев в стране 6%. Следующие Алиевы и Капанадзе, которых примерно по 20 тысяч.
При этом почти каждая грузинская фамилия – маркер, по которому можно определить происхождение семьи. Все зависит от суффиксов.
«Дзе» – запад страны, «швили» – восток. Это если коротко
У грузинских фамилий древняя история. Долгое время они были привилегией знати и отсылали к названиям местностей. Например, священник V века Иаков Цуртавели – это Иаков из Цуртави. А поэт XII века Шота Руставели, по предположениям, родом из села Рустави.
Однако в дальнейшем большая часть фамилий произошла от имен, прозвищ и родов деятельности. Способов образований было несколько, так как долгое время Грузия была раздроблена, – в каждом из регионов страны до сих пор говорят на собственных диалектах и иногда даже языках.
Исторически сложилось, что самые распространенные суффиксы – «дзе» и «швили».
● Дзе – встречается почти везде, но в основном на западе Грузии (Имерети, Аджария, Гурия). Каха Каладзе родился как раз в имеретинском городе Самтредиа. Герой стыков за выход на Евро Буду Зивзивадзе из главного города этого региона – Кутаиси. Братья Меладзе – из аджарской столицы Батуми.
«Дзе» означает сын. То есть обычно фамилия с таким суффиксом происходит от имени, прозвища, профессии или какой-либо другой идентичности предка. Например, Сванидзе – сын свана (одна из народностей Грузии, о ней чуть ниже). Причем не факт, что у носителя этой фамилии обязательно сванские корни – это могло быть просто прозвище предка, который, например, похож на свана.
● Швили – это уже восток страны (Картли, Кахети, Джавахети). Перевод примерно тот же – дитя, ребенок.
Георгий Мамардашвили и Георгий Кочорашвили родом из Тбилиси, исторической области Карлти. Кстати, не секрет, что Георгий с отрывом самое популярное имя в Грузии: их около 200 тысяч, а в заявке на Евро почти треть – восемь из 26.
Кварацхелия – главная мегрельская фамилия, Кипиани – княжеский род
● Иа, аиа, ава, уа, скири, чкори, ква, скуа – это уже фамилии мегрелов, субэтноса грузин на западе страны, говорящих на отдельном языке. В грузинском алфавите, которым пользуются и мегрелы, нет буквы «я». Но на русском их фамилии обычно передают через «ия» или «ая»: Данелия, Берия, Джикия, Гурцкая.
Хотя правильное звучание – Кварацхелиа. Учимся вместе с неаполитанцами.
Кстати, у Хвичи самая популярная мегрельская фамилия и 12-я по распространенности в стране. Чуть больше 11 тысяч могут носить оригинальную футболку «Наполи» со своей фамилией.
Квара родился в Тбилиси, но детство провел именно в Самегрело. В интервью «БИЗНЕС Online» он немного рассказал об этом регионе:
«Да, я мегрел, об этом говорит окончание фамилии. У нас есть небольшие различия с остальным этносами Грузии, например, кухня. Коронное блюдо – эларджи. Мегрелия – красивейшее место, советую всем там побывать. Вообще, каждый регион в Грузии по-своему красив. Не просто так туристы, когда приезжают в нашу страну, стараются посетить больше мест, потому что тяжело выбрать только одно».
Среди грузин с окончанием «ия» есть исключение – Лория (Лурия). Считается, что у фамилии опытного вратаря Георгия Лории не мегрельские, а еврейские корни. И произошла она в средневековье от одноименного венецианского города.
Экс-голкипер сборной Казахстана Давид Лория косвенно подтверждал: «Грузинская, еврейская, абхазская – кого только нет в нашем семейном древе».
У полузащитника Ники Квеквескири достаточно редкий суффикс. При этом «скири» – это мегрельский аналог «швили».
● Ани, иани – эти красивые фамилии носят сваны, суровый народ из высокогорного края Сванети. Местный язык входит в северную ветвь картвельской языковой семьи – отдельную от южной, куда относятся грузинский, мегрельский и лазский.
В нынешней сборной играет защитник Георгий Гвелесиани, который, как и легендарный Давид Кипиани, родился в Тбилиси. В теории они могут иметь сванские корни, но не факт. Хотя англоязычная википедия и относит Кипиани к числу сванов – подтверждений этому нет, а благородный суффикс «иани» любили знатные семьи из разных регионов. Те же Кипиани – это еще и княжеский род из Западной Грузии, Орбелиани – князья из Восточной, Дадиани – правители Мегрелии. А ранняя форма фамилии знаменитой династии Багратионов – Багратуниани.
● Ури, ули – фамилии горцев из восточной части страны, таких как хевсуры, пшавы, туши, мтиулы, хевинцы. Топ-10 самых популярных фамилий в Грузии замыкает Циклаури (около 13 тысяч).
● Ели – хоть Слава Метревели и родился в Сочи, но чаще всего фамилии с таким суффиксом встречаются в горном грузинском регионе Рача (север страны, там находится хорошо известное по вину село Хванчкара). Чаще всего этот суффикс добавляется к имени или населенному пункту основателя династии.
Получается очень даже по-итальянски: Чиаурели!
● Ши, енти (онти), ба – лазские фамилии. Но «ба» и мегрельское «уа» относятся также и к абхазам.
***
Мы перечислили основные суффиксы, не упомянув совсем уж редкие. Примерная карта расселения выглядит так.
На юге зеленым выделены азербайджанские «ови»/«еви» (на грузинский манер), а желтым – армянские «ян». К слову, Канделаки – это известная в Грузии фамилия греческого происхождения.
Среди приехавших на Евро мы пока не упомянули лишь Лашу Двали. Исправляемся: эта фамилия известна с XI века и, вероятно, отсылает к двалам – этнографической группе грузин и осетин.
Похожая географическая привязка и у Михаила Месхи – фамилия произошла от прозвища предка, который как-то был связан с грузинским племенем месхов или историческим регионом Месхетия.
Знаете, почему на футболках сборной Турции имена? Фамилии в стране появились позже футбола – только в 1934-м
Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет
Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press; Gettyimages.ru/Claudio Villa, Filip Filipovic
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.
Мандельштам
Тётке повезло больше, её в паспортном столе как раз через -иа транскрибировали.
Это Дава Кипиани (спасибо за статью)
Все в общем-то довольно точно, но тут ошибочка. Грузин стали называть грузинами уже после объединения грузинских земель, царств в составе РИ. А так это были хоть и родственные народы, но сильно обособившиеся очень давно. Я имею ввиду картвелов, мегрелов и сванов. Если гипотетически собрать в компанию по одному представителю из каждого этноса, которые знали бы только свой родной язык, то они бы не смогли общаться - разница большая. Для сравнения - если взять одного украинца, белоруса, русского и каждый бы говорил на своем языке, то поняли бы друг друга может и не на 100%, но в основной точно. А восточные славяне стали обособляться после распада древнерусского государства в 13 веке, а белорусы с украинцами и того позже. Только теперь русские, украинцы и белорусы считаются разными, хоть и родственными народами, а картвелы, сваны и мегрелы одним народом, хотя распад общей прокартвельской общности начался еще до нашей эры.
Так что мегрелы не субэтнос грузин.
а над ней стоит гора! самая высокая!!!
...
композитор Гогиа! режиссёр Данелиа!!!!11
А можешь быть Ваня Иванов, но чистый еврей, у них вообще национальность только по маме.
А еще фамилии меняли из-за переезда. Иванов переехал в Украину и переписал себя как Иванко. Корнейчук переехал в Москву и стал Корнеев.
Все это любопытно и можно поискать свои корни, но делать какие-то выводы по фамилии в 21 веке бессмысленно ))
Лаврентий Палыч Берия!
В Грузии исторически с древнейших времён живет другая ветвь - грузинские евреи, самоназвание - эбраэли.
Их фамилии практически в 100% случаев заканчиваются на "-швили", неотличимо от обычных жителей Кахети или Квемо-Картли.
Почерпнул новое для себя в контексте фамилий лазов (получается, Глонти - лазская фамилия, что в целом логично, ее носителей много в Аджарии и в турецком Лазистане).