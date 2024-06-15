Албанская мафия + итальянская = ❤️ Вот история союза

Дерби!

В начале XVIII века папа римский Климент XI заказал книгу об истории католической церкви на Балканах. Работа получилась монументальной: Illyricum sacrum – это восемь томов на латыни, публиковавшихся десятилетиями (1751-1819). Папа умер еще в 1721-м, автор первых пяти томов Даниэле Фарлати – в 1773-м. А работа продолжилась, превратившись в важнейший документ для изучения истории албанцев и многих южнославянских народов, особенно хорватов.

Интерес Климента XI к этому региону не случаен. Его настоящее имя – Джованни Франческо Альбани. Он из знатного римского рода с албанскими корнями, из которого вышло еще несколько кардиналов.

Италия – традиционное окно в Европу для албанцев. Там их больше, чем в Германии и Швейцарии вместе взятых

В Риме есть площадь Албания, в центре которой стоит конный памятник Скандербегу – вождю 25-летнего антиосманского восстания (1443-1468), в честь которого сейчас назван футбольный клуб «Скендербеу».

У Скандербега, настоящее имя Георгий Кастриоти, необычная судьба. Он сын албанского князя, который в венецианских документах упоминается как «могущественный сеньор, почетный гражданин Венеции и Рагузы». В детстве Георгия отдали заложником султану Мураду II, где он принял ислам, сделал офицерскую карьеру и прославился, сражаясь за османов. За это турки его и прозвали Искандером, то есть Александром – в честь Македонского.

Однако в какой-то момент Искандер-бей (отсюда албанское – Скендербеу) дезертировал, отрекся от ислама и возглавил восстание, которое стало редким в тот период примером христианского сопротивления на Балканах. Османы считали Албанию плацдармом для вторжения в Западную Европу, но партизанская война Скандербега их сдерживала. Периодически ему в этом помогали итальянские государства – Неаполь, Венеция, Сицилия, а также папа римский.

Предки того самого папы Климента XI – Микеле Лачи и два его сына – сражались против османов вместе со Скандербегом. Но в 1464 году Лачи с семьей покинул Албанию, став кондотьером (так называли командиров ЧВК в средневековой Италии) у лорда Монтефельтро, герцога Урбино. Вскоре Лачи сменили фамилию на Альбани – отсылка к происхождению. А через несколько поколений семья перебралась в Рим, где добилась влияния в церковной среде.

Похожий путь примерно в то же время проделали тысячи албанцев. Устав от постоянных набегов османов и не желая поддаваться исламизации, они переселялись в Южную Италию, где им предложили убежище королевства Неаполя и Сицилии. Наплыв усилился после смерти Скандербега и окончательного возвращения Албании под контроль османов.

Благо, каблук итальянского сапога совсем рядом.

Значительная доля из переехавших – албанцы-страдиоты (венецианские наемники) и арнауты (православные албанцы Греции), постоянно контактировавшие с итальянским языком и культурой. В Италии большинство из них перешло из православия в католичество с сохранением византийского обряда .

Со временем эти итало-албанцы выделились в еще один отдельный субэтнос – арбереши. Они до сих пор говорят на диалекте, в котором сохранилось многое из средневекового албанского языка доосманских времен и из греческого. О давнем присутствии арберешей в Италии свидетельствует и двуязычная (итальяно-албанская) топонимика многих местных селений.

Независимость от османов албанцы получили только в 1912-м, но уже в 1939-м пришла другая беда. Бенито Муссолини мечтал об итальянской империи – и не долго думая оккупировал соседа. Римская площадь, где стоит памятник Скандербегу, получила название Албания как раз тогда – в честь аннексии.

После войны власть в Албании захватили коммунисты, а именно Энвер Ходжа, установивший больше чем на 40 лет закрытый тоталитарным режим. Все это время соседняя Италия для многих албанцев символизировала Запад. Смерть диктатора и открытие границ в конце 1980-х привело к новому миграционному потоку из экономически бедной Албании. Логично, что главным окном в Европу для албанцев вновь стала Италия.

Еще одна волна албанцев хлынула уже в 1990-е – из-за войны в Косово. А в 1997-м уже в самой Албании вспыхнули беспорядки после краха финансовых пирамид. Бунт получился таким мощным, что страна оказалась на грани гражданской войны: мятежники разграбили военные склады (так еще сотни тысяч оружия попало в Косово), а из страны хлынула новая волна беженцев. В итоге ООН при ведущей роли Италии ввела военный контингент.

Сейчас в Италии примерно 800 тысяч албанцев. Для сравнения: в Греции – 600, Македонии – 500, Германии – 300, Швейцарии и США – по 200.

По данным 2019 года, чуть больше 440 тысяч в Италии – граждане Албании, 40 тысяч – граждане Косова. При этом еще десятки тысяч албанцев получили итальянский паспорт и в эти полмиллиона уже не вошли. Не забываем и про арберешей – по оценкам, их в Италии от 100 до 260 тысяч.

Итало-албанцы очень разные. По данным опроса 2012 года, мусульман и христиан среди них примерно по 40%, а около 20% – нерелигиозные. Арбереши живут в основном в сельской местности Южной Италии и на Сицилии. Многих косоваров в 1990-е власти селили именно в этих поселениях. А вот современных албанских мигрантов наоборот – намного больше в Северной Италии. Там все куда благополучнее с работой и возможностями.

Поехавший на Евро-2024 защитник «Ромы» Мараш Кумбула как раз из таких примеров – он родился в северной области Венеция.

Албанская мафия прочно проникла в Италию – подружились и с Ндрангетой, и с Каморрой, и с Коза Нострой

Организованная преступность влияет на жизнь в Италии, особенно южнее Рима, на протяжении веков. Сицилийская Коза Ностра дала миру само понятие – «мафия». Теперь его используют и для других этнических группировок, в том числе итальянских: самые крупные примеры – калабрийская Ндрангетта и неаполитанская Каморра.

С 1990-х годов в этот конкурентный мир успешно влились и албанцы, специализируясь на торговле наркотиками, оружием и людьми. Сейчас благодаря тесным связям с Ндрангеттой (ее годовой оборот оценивается в 44 млрд евро), они контролируют большую часть оптового рынка кокаина в Европе. В мартовском докладе Управления ООН по наркотикам и преступности прямо говорится, что албанская диаспора «часто работает совместно с итальянскими преступными группами».

Считается также, что албанцы одни из главных дистрибьюторов наркотиков в крупных городах Европы, в том числе и Риме.

На рост албанской мафии существенно повлияли югославские войны. Традиционно героин транспортировался в Западную Европу из Турции через Балканы – и в 1990-х албанцы гарантировали безопасный маршрут через зону боевых действий. Еще один фактор – из-за экономических проблем и войны в Косово албанцев разбросало по всему миру. Кто-то стал Гранитом Джакой, а кто-то – частью обширной сети албанских банд.

Присутствие албанской преступности заметно и в обеих Америках, что отразилось даже в популярной игре Grand Theft Auto IV. По сюжету албанцы выступают там в роли наемников для итало-американской семьи Анчелотти.

Генерал специального подразделения карабинеров Паскуале Анджелосанто говорит, что связи албанцев по всему миру помогают им успешно сотрудничать со всеми крупными преступными организациями Италии.

«Существует тесный обмен между итальянской мафией и иностранными группировками, среди которых главные – албанцы. Они покупают наркотики в странах-производителях и гарантируют, что тонны кокаина, спрятанные в контейнерах, пройдут через порты в Северной Европе».

Как это часто бывает, щупальца мафии проникли и в политику. В связях с преступным миром обвиняли даже действующего премьер-министра Албании Эди Раму. В 2021-м в Италии арестовали членов ндрангеты, среди которых оказалось семеро албанцев. Вскоре в сеть утекли записи, на которых обсуждались варианты отмыва денег в Албании с помощью близкого к премьеру и мэру Тираны бизнесмена.

Рама уже не в первый раз попадает в такие скандалы.

«Это уже стало закономерностью, – возмущается оппозиция. – После любой крупной операции в Италии против мафии и наркоторговцев всплывают данные прослушки, обнажающие масштабную коррупцию в высших эшелонах албанской власти».

Как и много веков назад – связи Италии и Албании не ослабевают. К сожалению, даже в таких областях.

Факты обо всех игроках сборной Италии

Факты обо всех игроках сборной Албании

Мафия – часть истории «Наполи». Каморра покупала Марадону, вела дела с Каннаваро, а сейчас зарабатывает на чемпионстве

Фото: Gettyimages.ru /Claudio Villa, Dino Panato; Giuseppe Maffia, Li Jing/Global Look Press