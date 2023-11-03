Сон не берет в руки айфон – нельзя по контракту. Как звезды спорта прячутся от брендов-конкурентов

От Кройффа и Джордана до Месси и Леброна.

Не так давно в сети завирусилось видео: болельщица попросила Сон Хын Мина сделать селфи на ее айфон, но лидер «Тоттенхэма» вежливо отказался брать его в руки.

Объяснение простое: у Сона контракт с Samsung.

Это не редкое явление: вот как участница южнокорейской группы Blackpink шарахается от телефона, заметив, что это не Samsung.

Таймкод: 0:13.

Для того, чтобы избегать соприкосновения с брендами-конкурентами, спортсмены зачастую идут на самые изобретательные меры.

Вот несколько ярких примеров.

«ПСЖ» закрывал ноги Месси, а Рамоса прятал за спинами

Переход Лионеля Месси в МЛС стал возможен в том числе и благодаря деньгам adidas. Здесь все совпало: у немецкого бренда контракт и с игроком, и с лигой. Сложнее приходилось, когда аргентинец играл в «ПСЖ», который одевает Nike. Во время презентации формы от Nike x Jordan выкручивались по-разному.

То закрывали бутсы Лео коробкой.

То ногами Мбаппе.

Серхио Рамоса, у которого контракт с Mizuno, прятали на заднем ряду.

В НБА такая изобретательность с фото уже традиция

Вот шедевр из 2008-го: тренер сборной США Майк Кшишевски закрывает кроссовки Дуайта Ховарда – единственного игрока команды, у которого контракт не с Nike (или Jordan/Converse), а с adidas. Но это не все хитрости: Ховард держит мяч так, чтобы рука закрывала еще и найковский свуш на шортах.

Переносимся в 2012-й. За спинами Кобе Брайанта и Тайсона Чендлера спрятали ноги Кевина Лава, который за год до этого подписал контракт с китайским обувным брендом 361 Degrees.

Точно также в 2016-м скрыли ненайковские ноги Харрисона Барнса, Кайла Лоури и Клэя Томпсона.

Леброн заклеивал лого adidas, а Харден и Карри подворачивали носки Nike. А разве так можно?

Частая история в легкой атлетике: спортсмены заклеивают или замазывают логотипы обувных брендов. Причин может быть несколько:

● Не хотят бесплатно рекламировать обувь компаний, которыми пользуются. Это также знак брендам, что они свободные агенты и готовы к сотрудничеству.

● Делают это с разрешения компаний, с которыми у спортсмена контракт. Например, у многоборца Джереми Тайво соглашение с Brooks, но эта фирма не делает обувь для некоторых дисциплин, в которых участвует Тайво. Поэтому он пользуется другими брендами, но закрывает их лого.

Леброн в прошлом году сыграл в полулюбительской лиге Drew League, где форму команде поставляет adidas. Но у Джеймса пожизненный контракт с Nike, поэтому он заклеил лого и узнаваемую полоску на воротнике. Причем под джерси светилась майка с найковским свушем.

Джеймс Харден делал наоборот: в 2015-м он подписал контракт с adidas на 200 млн долларов, поэтому закрывал в межсезонье лого Nike.

Ладно, это не самые серьезные матчи. Но в НБА же так нельзя? Было и такое!

С 2017-го у лиги восьмилетний контракт с Nike на миллиард долларов. Найковский свуш появился не только на майках, но и носках – а это миллиметры до обуви, которая приносит звездам НБА жирные спонсорские сделки. Вскоре зрители заметили, что Стефен Карри (контракт с Under Armour) и Джеймс Харден (adidas) подворачивают носки так, что свуша в кадре не видно.

Хардена затем и вовсе замечали в обрезанных носках.

Это можно было бы объяснить комфортом, но сезоном ранее (за носки отвечала менее известная компания Stance) оба игрока такого не делали.

Нет информации, прилетало ли за это Карри и Хардену. Но при желании игроки и обувные спонсоры могут оплачивать такие штрафы хоть каждую игру. Маркус Смарт, который в первом матче сезона-2017/18 провернул то же самое по неосмотрительности, рассказал о санкциях лиги:

«Мне сказали: в Nike убеждены в том, что я сделал это намеренно, поскольку тогда у меня был персональный контракт с adidas. На самом деле, мне просто было удобнее играть в подвернутых носках. В итоге я заплатил штраф. Сколько? Я даже не спрашивал, его просто вычли из моей зарплаты. Но я бы сделал это еще раз, если бы это было необходимо. Комфорт порождает уверенность, а без нее не бывает побед».

Точно так же лига штрафует баскетболистов за каждую игру с татуировками корпоративных лого (такие есть!). Это очень бесило Джей Ар Смита, у которого набито лого Supreme.

«Клянусь, я единственный человек, с которым они делают такое дерьмо! – жаловался Смит. – Вы говорите мне, что я должен прикрыть татуировку, для чего? Вы не заставляете людей скрывать логотипы Jordan или Nike, но в случае со мной это становится проблемой!»

У экс-игрока «Клипперс» Марцина Гортата и правда есть тату с прыгающим силуэтом Air Jordan (он родился в один день с Майклом Джорданом), за который ему не прилетало от лиги. Зато претензии были у Reebok, с которым у игрока контракт. Тут наслаивалось еще и соперничество материнских компаний: на тот момент Reebok принадлежал adidas, а Jordan – бренд Nike.

Reebok просил Марцина надевать высокие носки, чтобы скрыть тату, но игрок наотрез отказался: «Они позвонили и сказали, что я должен что-то с этим сделать. Этого не произойдет: я ношу ее [татуировку] уже много лет, с ней я попал в НБА. В Reebok ничего не говорили об этом, когда я подписывал контракт. Не думаю, что они платят мне достаточно, чтобы убирать тату.

Слышал от других игроков, которые не знают моего имени, но говорят, что я большой белый парень с татуировкой Джордана. Мне это нравится, а Reebok придется привыкнуть».

Конфликты с брендами-конкурентами – давняя история: Джордан не хотел светиться в Reebok, Кройфф – в adidas

Этим летом на аукционе продали куртку Reebok за 1,5 млн долларов. Все потому, что в 1992 году ее отказывался надевать Майкл Джордан. Информация об этом всплыла перед финалом Олимпиады в Барселоне: Джордан не хотел надевать ее на награждение, так как ему за это не заплатили и вообще у него контракт с Nike. После победы надеть куртку сборной все же пришлось, но Джордан нашел гениальное решение: закрыл лого американским флагом – не прикопаешься.

Правда, у других игроков лого тоже не особо видно: Reebok разместил его не очень удачно, оно закрывалось воротом. После документалки «Последний танец», где рассказывали эту историю, компания быстро сориентировалась и перевыпустила знаменитую ветровку: лого разместили уже на другой стороне (где как бы нет флага) и сократили ворот.

А оригинальную куртку Майкл сразу после церемонии отдал Брайану Макинтайру, который входил в штат американской сборной. Он-то и выставил лот на продажу 30 лет спустя, перед этим предупредив баскетболиста.

Похожая история случилась с Йоханом Кройффом еще на ЧМ-1974. Незадолго до старта турнира голландская федерация заключила контракт с adidas. Игрокам об этом заранее не сообщили, что взбесило главную звезду команды. У Кройффа был контракт с Puma, поэтому он не хотел, чтобы на футболке, шортах и гетрах появились фирменные три полоски их главного конкурента.

«Там подумали, что игрокам не обязательно знать, потому что футболки принадлежали им [федерации]. «Но пострадаю-то от этого я!» – кричал я», – писал Йохан в автобиографии.

Авторитет Кройффа дал о себе знать: с его формы отклеили одну полоску, поэтому он в отличие от всей команды играл только с двумя.

Фото: Instagram/psg; Nike; nytimes.com; AP Photo/Susan Ragan; Global Look Press