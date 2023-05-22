49 комментариев

Пеп Гвардиола приручил АПЛ (5 титулов за 6 последних лет) и теперь всего в двух победах от требла – безусловное тренерское величие. Но благодаря кому оно достигнуто? Вклад игроков вы точно представляете, они на виду, а вот люди, которые выжимают из них максимум – нет.

Сегодня знакомимся с теми, кто окружает Пепа на скамейке и кто тоже внес огромный вклад в победу.

Гвардиола ценит, что в «Сити» его окружают идейно близкие люди. Большая часть из них из Испании

Зимой 2017-го The Times и The Guardian раскрыли нехитрый план боссов «Ман Сити» – строительство команды-династии за 10 лет вместе с Гвардиолой. Пока все идет по задуманному сценарию – тренер пришел в 2016-м, а прошлой осенью продлил контракт до 2025-го.

В «Барселоне» и «Баварии» Пепа хватало на 3-4 года, но в Манчестере ему создают такие условия, чтобы он даже не задумывался об уходе. С самого начала жизнь тренеру в «Сити» облегчили спортивный директор Чики Бегиристайн и исполнительный директор Ферран Сориано, которые сначала поверили в неопытного Пепа-тренера в «Барселоне», а затем заманили его в АПЛ.

Гвардиола много раз признавался – это люди с близкой ему идеологией, с которыми ему максимально комфортно: «В Манчестере я работаю с Чики и Ферраном. Чувствую себя под защитой. Важно, что здесь, в «Сити», футбольные решения принимаются группой из трех или четырех людей. Нет такого, что восемнадцать директоров встревают со своим мнением. Мне не нужно в чем-то убеждать Чики. Он не считает, что я хорош, когда побеждаю, и ужасен, когда проигрываю. Поэтому я наслаждаюсь работой».

После подписания Гвардиолы «Ман Сити» по-настоящему захлестнуло каталонское нашествие. Нынешний штаб Пепа практически полностью состоит из его соотечественников.

Помимо этой великолепной восьмерки у Гвардиолы в распоряжении огромный технический персонал: крупный отдел аналитики со специалистами в самых разных областях, а также физиотерапевты, диетологи, спортивный психолог.

Клубный доктор Эдуардо Маури, конечно, тоже каталонец. Правда, не из «Барселоны» – в 80-е он играл за «Эспаньол».

Главный ассистент Пепа – первый тренер Месси. Однажды он подбодрил 13-летнего Фабрегаса футболкой Гвардиолы

52-летний Родольфо Боррель – ровесник Гвардиолы и с этого сезона второй человек в штабе (после ухода Хуанма Лильо). Он родился в Барселоне, а с 1995-го по 2008-й работал с юношами в легендарной «Ла Масии». Именно Боррель первым тренировал 13-летнего Месси в «Барсе» – у них сразу сложились теплые отношения.

Помимо Лео в талантливое поколение 1987 года входили Фабрегас и Пике, тренер также приложил руку к развитию юного Иньесты.

С Сеском Борелля связывает трогательная история, которая напрямую касается и Гвардиолы. В 2001 году родители Фабрегаса разводились, и его мама позвонила Боррелю, попросив поддержать 13-летнего парня.

В академии Сеск играл опорника, кумиром и главным ориентиром был Пеп Гвардиола – капитан и легенда той «Барселоны». Зная это, Боррель пошел в раздевалку основной команды и попросил Гвардиолу подписать футболку для его юного последователя. Пеп не только это сделал, но еще и написал пожелание:

«Дорогой Сеск, однажды ты будешь тем человеком, который будет носить четвертый номер в «Барселоне». С наилучшими пожеланиями и удачи».

«Я объяснил Сеску, что знаю, что происходит в его семье, – рассказал Родольфо. – Он заплакал. Затем я показал ему знаменитую футболку. Можете себе представить реакцию – его кумир написал ему сообщение на майке. Это был фантастический момент».

В том же году Гвардиола покинул «Барселону», а Фабрегас два года спустя отправился в академию «Арсенала». Но предсказание сбылось: через 10 лет оба воссоединились в «Барсе» – Пеп тренировал, а Сеск играл под четвертым номером.

Боррель в 2008-м ненадолго возглавил греческий «Ираклис», после чего вернулся в юношеский футбол – по приглашению Рафаэля Бенитеса развивал академию «Ливерпуля». Там он раскрыл юного Стерлинга, с которым затем успешно поработал в «Ман Сити». Боррель точно был тем человеком, с которым советовались, прежде чем потратить на Рахима больше 60 млн евро.

В Манчестере Боррель оказался на два года раньше Гвардиолы. В 2014-м он стал техническим директором академии «Сити» – Бегиристайн и Сориано уже вовсю выстраивали фундамент для перетягивания Пепа.

Как только Гвардиолу подписали в «Сити», Боррель тут же вошел в его штаб. Он идеально подошел на роль связующего звена между основой и академией.

Двух других помощников Пеп поднял из молодежки. Один привел «Сити» к историческому титулу, второй к – рекорду

43-летний Энцо Мареска – не только копия Гвардиолы по внешности, но и известный в прошлом футболист. В нулевые он в составе «Юве» и «Севильи» выиграл Серию А, два Кубка УЕФА и еще несколько внутренних трофеев.

С Гвардиолой Мареска познакомился в Испании, когда Пеп тренировал «Барселону», а Энцо играл за «Малагу» Мануэля Пеллегрини. Оба сыграли ключевую роль в карьере итальянца.

«В футболе Пеллегрини для меня как отец, он сильно помог мне как игроку и тренеру. С ним у меня потрясающие отношения, – рассказывал Мареска о бывшем коуче «Ман Сити». – Именно он убедил меня стать тренером. Однажды он сказал: «Когда закончишь играть, попытайся стать тренером. Думаю, из тебя получится отличный коуч». Тогда это была просто беседа, но именно с того дня я задумался о тренерском будущем».

В конце 2017-го Мареска вошел в штаб Винценцо Монтеллы в «Севилье», но уже в следующем году сорвался помогать Пеллегрини в «Вест Хэм». После увольнения чилийца Энцо мог даже возглавить лондонский клуб, но там в последний момент передумали и позвали Мойеса.

Вариант с «Ман Сити» возник у Марески уже через пару дней после отъезда из Лондона. «В феврале Пеп пригласил меня на тренировку «Сити», – вспоминал итальянец. – Мы пили кофе и разговаривали. Беседа затянулась, и мы пошли на обед. После него снова пили кофе. И говорили о футболе – точнее, я в основном слушал. Мы договорились встретиться еще раз, и через четыре дня Гвардиола предложил мне остаться».

В итоге летом 2020-го Мареска возглавил молодежку «Сити». И с ходу привел команду к первому в истории клуба молодежному чемпионству. Для Энцо это также был первый тренерский успех, поэтому самый важный в жизни.

«Можете не верить, но этот трофей – лучший для меня, – восклицал Мареска. – Абсолютно! Жизнь тренера для меня новая. Когда я выиграл остальные трофеи, у меня еще не было детей. Футболистом я мечтал отпраздновать титул с детьми. Сегодня семья была здесь, и это великолепно».

После Мареска решился на сольную карьеру во взрослом футболе, поэтому ушел из «Сити» в «Парму», где даже потренировал Джанлуиджи Буффона. В остальном опыт получился не самый успешный: ему дали всего 14 матчей, в которых он одержал четыре победы.

Мареска жаловался на особенности итальянского футбол, которые ему не близки: «Моя рабочая система ближе к испанской модели – знаю, что игроки предпочитают бегать с мячом, а не без него. В Англии, если выигрываете 2:0, все равно пытаетесь забить третий. В Италии же при 2:0 стараются притормозить. Мы консервативная страна. Во всем, даже в спорте».

Как видите, у Марески полная идейная совместимость с Гвардиолой. После «Пармы» итальянца рассматривали главным в «Сандерленд» и «Вест Бромвич», но Энцо прошлым летом ухватился за возможность ассистировать Пепу.

«Рад вернуться в «Манчестер Сити» – один из крупнейших клубов мира. Многому научился здесь даже за один сезон. Очень горжусь, что Пеп попросил меня вернуться. И на этот раз в основную команду», – радовался Энцо.

У Марески и Гвардиолы взаимная симпатия. Вот мнение Пепа: «В восторге от работы, которую проделал Энцо. У меня есть ощущение, что он станет выдающимся тренером. Таким, как Микель Артета».

Мареска проходил тренерские курсы в Испании – и уже тогда он выделил Гвардиолу в диссертации. Работа называлась «Футбол и шахматы» – в ней итальянец искал связь между двумя видами. Нашел он ее в Пепе:

«Гвардиола думает как шахматист: изучает соперника, предсказывает его ходы и опережает во время матчей, – объяснял Мареска в интервью La Gazzetta dello Sport. – Врожденное это или приобретенное? Благодаря исследованиям мы можем приблизиться к его пониманию и чтению футбола. Я влюбился в него, когда он тренировал «Барсу»: в матчах против него трудно понять, что он задумал».

Еще один ассистент Пепа – 40-летний Карлос Висенс. Он не каталонец – после непродолжительной любительской карьеры Карлос начал тренировать на родной Мальорке. В «Сити» Висенс с 2017 года: сначала принял команду U-12, а в 2021-м привел к чемпионству U-18. После этого Гвардиола поднял испанца в свой штаб.

Причем предложил помощнику неожиданную роль – заменить известного специалиста по стандартам Николя Жовера, который ушел к Артете в «Арсенал». Висенс не упустил шанс, хотя никогда не работал над стандартами. Он настолько загорелся идеей, что даже начал изучать материалы по теме 40-летней давности. И результат пришел: «Сити» резко прибавил в стандартах, по итогам прошлого сезона поставив уникальный рекорд АПЛ по разнице голов в этом компоненте (+20, забили 21 и пропустили только однажды).

«За все мое время в клубе это наш лучший сезон с точки зрения угловых и штрафных», – отмечал Пеп в феврале 2022-го. Но Висенс оказался полезен не только знаниями. По данным The Times, лучшим навыком Карлоса стала коммуникация с игроками. Испанец доносит инструкции через короткие, но понятные фразы, сжимая установки до нескольких минут.

«Карлос не усложняет задачу игрокам. Вдобавок у него хорошая коммуникация с ними. Встречи по стандартам проходят очень четко и вдохновенно. Думаю, игроки это ценят. Я, например, более чем доволен», – делился Пеп по ходу сезона.

Навыки Висенса так впечатлили рынок, что по итогам прошлого сезона он почти ушел главным в «Хераклес». Голландский клуб уже сделал официальное заявление о подписании двухлетнего контракта, в котором отметил организаторские навыки тренера. Но затем «Хераклес» провалил концовку сезона и вылетел из высшей лиги, поэтому сотрудничество отменили.

Облегчение для Гвардиолы, который уже готовился искать Висенсу замену. Правда, в этом сезоне «Хераклес» выиграл вторую лигу, а значит – вернется в элиту. Возможно, клуб вернется и к идее подписания помощника Пепа.

У Гвардиолы в штабе есть консильери – великий ватерполист («водный Марадона»), с которым он дружит больше 30 лет

Каталония воспитала десятки великих футболистов, но лучшим спортсменом XX века считают игрока в водное поло Мануэля Эстиарте. Потому что он и правда величайший – семь лет подряд признавался лучшим ватерполистом мира (с 1986-го по 1992-й), единственный в своем спорте участник шести Олимпиад (брал золото и серебро), автор 1 561 гола в 578 матчах за сборную Испании (рекорд).

Эстиарте, которого за такие заслуги прозвали «водным Марадоной», познакомился с Гвардиолой в далеком 1991 году, когда зашел в раздевалку «Барсы», чтобы поздравить футболистов любимой команды с чемпионством. А дружба зародилась на Олимпиаде-1992, которая проходила в Барселоне. В испанской олимпийской команде было всего девять каталонцев, поэтому Мануэль и Пеп быстро сошлись. Разница в возрасте (Хосеп на 10 лет моложе) не помешала.

«Удивительно, как много у нас было общего. Словно я встретил родственную душу», – писал Мануэль в автобиографии.

Когда Гвардиоле предложили возглавить «Барселону», он сразу же позвал друга, который поддерживал его на протяжении долгих лет (в том числе верил и помогал, когда Пепа в 2001-м обвинили в употреблении допинга).

Официально должность Мануэля называлась так – глава департамента внешних связей «Барселоны». Но Гвардиола изначально видел его личным советником и ментором для игроков. Он считал, что Эстиарте как никто другой понимает психологию звезд, потому что сам был лучшим в своем спорте.

«Вполне допускаю, что Месси мог спросить у одноклубников, кто я такой. Но Хави и Иньеста – каталонцы, они точно знали меня и рассказали обо мне Лео. Местные игроки очень помогли мне», – рассказывал Эстиарте.

Гвардиола-тренер никогда не расставался с Мануэлем: вместе они ушли в «Баварию», а затем и в «Ман Сити». В Манчестере он занимает должность руководителя отдела поддержки игроков, задачи те же – консультирует Пепа и решает проблемы футболистов. Грэм Хантер из журнала Manel даже придумал Мануэлю подходящее прозвище – консильери Гвардиолы (в иерархии итальянской мафии это первый советник главы семейства).

«У них есть традиция: перед выходом на поле Эстиарте ждет Пепа в тоннеле. Он последний, кто обнимает и настраивает Гвардиолу перед стартовым свистком», – рассказывал Чики Бегиристайн.

В документалке «Манчестер Сити»: все или ничего» Пеп емко сформулировал роль Эстиарте: «Он мой друг. Да, это его должность. Главный тренер – очень одинокая профессия, очень. Поэтому мне приятно, когда рядом со мной Мануэль».

Есть и более развернутое объяснение: «Он помогает мне взглянуть на футбол другими глазам. Иногда у меня созревает трудное решение по одному из игроков, а Эстиарте говорит не делать этого. Он помогает осознать, что с некоторыми нужны особенные отношения. Это очень помогло мне».

Тренер вратарей работает в «Сити» со времен Пеллегрини. А видеоаналитик с Гвардиолой еще с «Барселоны Б»

В штабе Гвардиолы есть еще два специалиста, которые вместе с ним прошли школу «Барселоны» и «Баварии»: 60-летний тренер по физподготовке Лоренцо Буэнавентура и 57-летний тренер-аналитик Карлес Планшар.

Пеп очень ценит обоих. Вот его характеристика Буэнавентуры:

«Он мастер, гений, невероятный человек. Мы работаем вместе с первого моего сезона в «Барселоне», и без него я бы не достиг всего того, чего удалось достигнуть на данный момент. Не могу представить, что делал бы без его советов, его знаний о командах, нагрузках, смене интенсивности тренировок, восстановлении после травм. Лоренцо – невероятно талантливый специалист. Он очень помог нам поддерживать стабильную форму на протяжении всех этих лет».

Планшар с Гвардиолой с 2007 года, то есть еще с «Барселоны Б». В его задачи входит видеоанализ, который состоит из двух частей: разбор игры «Сити» и разбор соперника. Перед каждой игрой он готовит для Пепа отчет на основании 5-6 просмотренных матчей соперника, который затем используется в подготовке.

Тренер-аналитик также активно помогает по ходу матчей: в реальном времени отправляет изображения важных моментов ассистентам Гвардиолы и готовит мини-отчет, который используется в перерыве.

«Первое, что Пеп спрашивает в перерыве: «Что ты можешь сказать об игре?». Потому что, смотря игру с трибуны, ты видишь все по-другому и подмечаешь другие вещи, – рассказывал Планшар. – Он всегда внимательно выслушивает, затем обсуждает с помощниками как исправить ошибки. Так он формулирует несколько идей и уходит в раздевалку, где показывает игрокам выбранные кадры, объясняя, какие изменения требуются».

Планшар также анализирует будущих игроков «Сити». Иногда и это помогает побеждать. В свое время Гвардиола очень хотел забрать у «Наполи» Жоржиньо – «Челси» опередил с покупкой, но зато в матчах против лондонцев игроки «Сити» уже знали, как воспользоваться слабостями полузащитника. Изучая потенциального новичка, Планшар заметил, что Жоржиньо склонен выдвигаться вперед и терять позицию. На тренировках «Сити» отработал этот момент – вытягивание Жоржиньо, а затем атака через освободившуюся зону.

И это привело к голу – вот видеодоказательство.

«Ман Сити» меньше всех пропускает – и в этом есть заслуга тренеров вратарей: 52-летнего Хавьера Манцисидора и 45-летнего Ричарда Райта.

Манцисидор играл за «Мальорку», но не сумев закрепиться в основе, завершил карьеру в 28 лет. Сразу после начал тренировать вратарей в «Сосьедаде», где задержался на 11 сезонов. Как и в случае с Мареской, ключевым в его тренерской карьере стало знакомство с Пеллегрини. Манцисидор помогал чилийцу сначала в «Реале» (тренировал Касильяса) и «Малаге» (где как раз играл Мареска), а затем ушел вместе с ним в «Ман Сити».

В 2015-м Пеллегрини отмечал, что именно благодаря Манцисидору Джо Харт освоил современные требования к киперу: «Конечно, самое главное не пропускать, но лучший вратарь еще и тот, кто хорошо играет ногами. И здесь очень важна работа, которую проделал Хавьер. Он и Джо изменили процесс обучения, не я. Я всегда говорю Джо, что, возможно, раньше он был хорошим вратарем, но теперь он хороший игрок, который играет на позиции вратаря. Если отличный вратарь умеет еще и играть ногами, то у вас дополнительный игрок на поле. Джо определенно прибавил после нашего прихода и должен продолжать совершенствоваться».

Когда Гвардиола сменил Пеллегрини, оставил в штабе Манцисидора. Осенью 2022-го Пеп объяснил почему: «Хаби лучший – и в тактике, и по качеству тренировок. Он в большом порядке».

Помогает Манцисидору его экс-подопечный Ричард Райт, который провел около 300 матчей за «Ипсвич», поиграл в «Арсенале» и «Эвертоне», на две игры заскочил в сборную Англии, а с 2012-го по 2016-й числился в «Ман Сити», хотя и не провел за клуб ни одной игры. После завершения карьеры Райт остался в клубе: два года тренировал детей, а затем добрался до главной команды.

Торрент, Артета, Лильо: от Гвардиолы часто уходят помощники

Долгое время главным ассистентом в карьере Гвардиолы был Доменек Торрент, который на 9 лет старше Пепа. Вместе с Тито Вилановой он вошел в штаб Гвардиолы еще в 2007-м в «Барселоне Б», а затем прошел весь путь от «Барсы» и «Баварии» до «Манчестер Сити».

До этого путешествия у Торрента был небольшой самостоятельный опыт в низших испанских лигах. В 2018-м он решился на возвращение к сольной карьере. География самая широкая – потренировал «Нью Йорк Сити», «Фламенго» и «Галатасарай». Со стамбульцами даже сыграл вничью на «Камп Ноу» в Лиге Европы (0:0), но в целом серьезных успехов пока не добился.

Самый звездный ассистент Пепа в «Ман Сити» – Микель Артета. Он чем-то похож на учителя: воспитанник «Барселоны», бывший опорник и капитан (правда, «Арсенала»). В свое время отказался от работы с Почеттино в «Тоттенхэме», чтобы ассистировать Гвардиоле. При этом и Маурисио, и Пеп, и Арсен Венгер отмечали, что у Микеля отличные данные для самостоятельной карьеры.

Артету рассматривали в «Арсенал» еще в 2018-м, но тогда клуб не рискнул после эпохи Венгера бросить в бой совсем неопытного тренера. «Если он останется, я буду самым счастливым человеком на свете, – говорил Гвардиола. – Но если решит уйти, потому что у него есть предложение, не буду его отговаривать. Я желаю всего самого лучшего друзьям, а он мой друг».

Уже год спустя Микель все же возглавил родной «Арсенал» – и теперь навязывает Пепу конкуренцию в чемпионате.

На замену Артете пришел опытнейший Хуанма Лильо, который тренирует с 80-х годов, а в 2005-м даже затянул Гвардиолу в мексиканский «Дорадос». Там 35-летний Пеп уже готовился к тренерской карьере: много учился у Лильо, обсуждал с ним тактику и раздавал указания игрокам.

Учитель Гвардиолы два года ассистировал ему в «Сити», но прошлым летом все же соблазнился на должность главного в катарском «Аль-Садде».

«Период в «Манчестер Сити» – один из приятнейших в моей карьере, – признался Лильо. – Работать вместе с Пепом, с этим техническим персоналом и с этой группой игроков было здорово. Надеюсь, что я сыграл хотя бы небольшую роль в успехах, которых мы достигли на поле».

Фото: AFP/NIGEL KEENE, LINDSEY PARNABY; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Tom Flathers, Jamie Squire