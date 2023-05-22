49 комментариев

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Кто вместе с Гвардиолой превратил «Сити» в доминатора? Внешняя копия Пепа, первый тренер Месси и даже консильери

Микель Артета Микель Артета
Хуанма Лильо Хуанма Лильо
Барселона Барселона
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Манчестер Сити Манчестер Сити
Доменек Торрент
Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини
Ферран Сориано Компте
Ричард Райт Ричард Райт
Энцо Мареска Энцо Мареска
Мануэль Эстиарте
Родольфо Боррель
Ла Лига Ла Лига
Чики Бегиристайн
Футбол Футбол

Пеп Гвардиола приручил АПЛ (5 титулов за 6 последних лет) и теперь всего в двух победах от требла – безусловное тренерское величие. Но благодаря кому оно достигнуто? Вклад игроков вы точно представляете, они на виду, а вот люди, которые выжимают из них максимум – нет. 

Сегодня знакомимся с теми, кто окружает Пепа на скамейке и кто тоже внес огромный вклад в победу.

Гвардиола ценит, что в «Сити» его окружают идейно близкие люди. Большая часть из них из Испании

Зимой 2017-го The Times и The Guardian раскрыли нехитрый план боссов «Ман Сити» – строительство команды-династии за 10 лет вместе с Гвардиолой. Пока все идет по задуманному сценарию – тренер пришел в 2016-м, а прошлой осенью продлил контракт до 2025-го. 

В «Барселоне» и «Баварии» Пепа хватало на 3-4 года, но в Манчестере ему создают такие условия, чтобы он даже не задумывался об уходе. С самого начала жизнь тренеру в «Сити» облегчили спортивный директор Чики Бегиристайн и исполнительный директор Ферран Сориано, которые сначала поверили в неопытного Пепа-тренера в «Барселоне», а затем заманили его в АПЛ.

Гвардиола много раз признавался – это люди с близкой ему идеологией, с которыми ему максимально комфортно: «В Манчестере я работаю с Чики и Ферраном. Чувствую себя под защитой. Важно, что здесь, в «Сити», футбольные решения принимаются группой из трех или четырех людей. Нет такого, что восемнадцать директоров встревают со своим мнением. Мне не нужно в чем-то убеждать Чики. Он не считает, что я хорош, когда побеждаю, и ужасен, когда проигрываю. Поэтому я наслаждаюсь работой».

После подписания Гвардиолы «Ман Сити» по-настоящему захлестнуло каталонское нашествие. Нынешний штаб Пепа практически полностью состоит из его соотечественников.

Помимо этой великолепной восьмерки у Гвардиолы в распоряжении огромный технический персонал: крупный отдел аналитики со специалистами в самых разных областях, а также физиотерапевты, диетологи, спортивный психолог. 

Клубный доктор Эдуардо Маури, конечно, тоже каталонец. Правда, не из «Барселоны» – в 80-е он играл за «Эспаньол». 

Главный ассистент Пепа – первый тренер Месси. Однажды он подбодрил 13-летнего Фабрегаса футболкой Гвардиолы

52-летний Родольфо Боррель – ровесник Гвардиолы и с этого сезона второй человек в штабе (после ухода Хуанма Лильо). Он родился в Барселоне, а с 1995-го по 2008-й работал с юношами в легендарной «Ла Масии». Именно Боррель первым тренировал 13-летнего Месси в «Барсе» – у них сразу сложились теплые отношения.

Помимо Лео в талантливое поколение 1987 года входили Фабрегас и Пике, тренер также приложил руку к развитию юного Иньесты. 

С Сеском Борелля связывает трогательная история, которая напрямую касается и Гвардиолы. В 2001 году родители Фабрегаса разводились, и его мама позвонила Боррелю, попросив поддержать 13-летнего парня. 

В академии Сеск играл опорника, кумиром и главным ориентиром был Пеп Гвардиола – капитан и легенда той «Барселоны». Зная это, Боррель пошел в раздевалку основной команды и попросил Гвардиолу подписать футболку для его юного последователя. Пеп не только это сделал, но еще и написал пожелание:

«Дорогой Сеск, однажды ты будешь тем человеком, который будет носить четвертый номер в «Барселоне». С наилучшими пожеланиями и удачи».

«Я объяснил Сеску, что знаю, что происходит в его семье, – рассказал Родольфо. – Он заплакал. Затем я показал ему знаменитую футболку. Можете себе представить реакцию – его кумир написал ему сообщение на майке. Это был фантастический момент».

В том же году Гвардиола покинул «Барселону», а Фабрегас два года спустя отправился в академию «Арсенала». Но предсказание сбылось: через 10 лет оба воссоединились в «Барсе» – Пеп тренировал, а Сеск играл под четвертым номером.

Боррель в 2008-м ненадолго возглавил греческий «Ираклис», после чего вернулся в юношеский футбол – по приглашению Рафаэля Бенитеса развивал академию «Ливерпуля». Там он раскрыл юного Стерлинга, с которым затем успешно поработал в «Ман Сити». Боррель точно был тем человеком, с которым советовались, прежде чем потратить на Рахима больше 60 млн евро.

В Манчестере Боррель оказался на два года раньше Гвардиолы. В 2014-м он стал техническим директором академии «Сити» – Бегиристайн и Сориано уже вовсю выстраивали фундамент для перетягивания Пепа. 

Как только Гвардиолу подписали в «Сити», Боррель тут же вошел в его штаб. Он идеально подошел на роль связующего звена между основой и академией.

Двух других помощников Пеп поднял из молодежки. Один привел «Сити» к историческому титулу, второй к – рекорду

43-летний Энцо Мареска – не только копия Гвардиолы по внешности, но и известный в прошлом футболист. В нулевые он в составе  «Юве» и «Севильи» выиграл Серию А, два Кубка УЕФА и еще несколько внутренних трофеев.

С Гвардиолой Мареска познакомился в Испании, когда Пеп тренировал «Барселону», а Энцо играл за «Малагу» Мануэля Пеллегрини. Оба сыграли ключевую роль в карьере итальянца. 

«В футболе Пеллегрини для меня как отец, он сильно помог мне как игроку и тренеру. С ним у меня потрясающие отношения, – рассказывал Мареска о бывшем коуче «Ман Сити». – Именно он убедил меня стать тренером. Однажды он сказал: «Когда закончишь играть, попытайся стать тренером. Думаю, из тебя получится отличный коуч». Тогда это была просто беседа, но именно с того дня я задумался о тренерском будущем».

В конце 2017-го Мареска вошел в штаб Винценцо Монтеллы в «Севилье», но уже в следующем году сорвался помогать Пеллегрини в «Вест Хэм». После увольнения чилийца Энцо мог даже возглавить лондонский клуб, но там в последний момент передумали и позвали Мойеса. 

Вариант с «Ман Сити» возник у Марески уже через пару дней после отъезда из Лондона. «В феврале Пеп пригласил меня на тренировку «Сити»,  – вспоминал итальянец. – Мы пили кофе и разговаривали. Беседа затянулась, и мы пошли на обед. После него снова пили кофе. И говорили о футболе – точнее, я в основном слушал. Мы договорились встретиться еще раз, и через четыре дня Гвардиола предложил мне остаться».

В итоге летом 2020-го Мареска возглавил молодежку «Сити». И с ходу привел команду к первому в истории клуба молодежному чемпионству. Для Энцо это также был первый тренерский успех, поэтому самый важный в жизни.

«Можете не верить, но этот трофей – лучший для меня, – восклицал Мареска. – Абсолютно! Жизнь тренера для меня новая. Когда я выиграл остальные трофеи, у меня еще не было детей. Футболистом я мечтал отпраздновать титул с детьми. Сегодня семья была здесь, и это великолепно».

После Мареска решился на сольную карьеру во взрослом футболе, поэтому ушел из «Сити» в «Парму», где даже потренировал Джанлуиджи Буффона. В остальном опыт получился не самый успешный: ему дали всего 14 матчей, в которых он одержал четыре победы. 

Мареска жаловался на особенности итальянского футбол, которые ему не близки: «Моя рабочая система ближе к испанской модели – знаю, что игроки предпочитают бегать с мячом, а не без него. В Англии, если выигрываете 2:0, все равно пытаетесь забить третий. В Италии же при 2:0 стараются притормозить. Мы консервативная страна. Во всем, даже в спорте».

Как видите, у Марески полная идейная совместимость с Гвардиолой. После «Пармы» итальянца рассматривали главным в «Сандерленд» и «Вест Бромвич», но Энцо прошлым летом ухватился за возможность ассистировать Пепу.

«Рад вернуться в «Манчестер Сити» – один из крупнейших клубов мира. Многому научился здесь даже за один сезон. Очень горжусь, что Пеп попросил меня вернуться. И на этот раз в основную команду», – радовался Энцо.

У Марески и Гвардиолы взаимная симпатия. Вот мнение Пепа: «В восторге от работы, которую проделал Энцо. У меня есть ощущение, что он станет выдающимся тренером. Таким, как Микель Артета».

Мареска проходил тренерские курсы в Испании – и уже тогда он выделил Гвардиолу в диссертации. Работа называлась «Футбол и шахматы» – в ней итальянец искал связь между двумя видами. Нашел он ее в Пепе:

«Гвардиола думает как шахматист: изучает соперника, предсказывает его ходы и опережает во время матчей, – объяснял Мареска в интервью La Gazzetta dello Sport. – Врожденное это или приобретенное? Благодаря исследованиям мы можем приблизиться к его пониманию и чтению футбола. Я влюбился в него, когда он тренировал «Барсу»: в матчах против него трудно понять, что он задумал».

Подробнее о Мареске: начинал в «Вест Броме», тренировал Буффона, поднял молодежку «Сити». И да, он тоже лысый 

Еще один ассистент Пепа – 40-летний Карлос Висенс. Он не каталонец – после непродолжительной любительской карьеры Карлос начал тренировать на родной Мальорке. В «Сити» Висенс с 2017 года: сначала принял команду U-12, а в 2021-м привел к чемпионству U-18. После этого Гвардиола поднял испанца в свой штаб.

Причем предложил помощнику неожиданную роль – заменить известного специалиста по стандартам Николя Жовера, который ушел к Артете в «Арсенал». Висенс не упустил шанс, хотя никогда не работал над стандартами. Он настолько загорелся идеей, что даже начал изучать материалы по теме 40-летней давности. И результат пришел: «Сити» резко прибавил в стандартах, по итогам прошлого сезона поставив уникальный рекорд АПЛ по разнице голов в этом компоненте (+20, забили 21 и пропустили только однажды). 

«За все мое время в клубе это наш лучший сезон с точки зрения угловых и штрафных», – отмечал Пеп в феврале 2022-го. Но Висенс оказался полезен не только знаниями. По данным The Times, лучшим навыком Карлоса стала коммуникация с игроками. Испанец доносит инструкции через короткие, но понятные фразы, сжимая установки до нескольких минут. 

«Карлос не усложняет задачу игрокам. Вдобавок у него хорошая коммуникация с ними. Встречи по стандартам проходят очень четко и вдохновенно. Думаю, игроки это ценят. Я, например, более чем доволен», – делился Пеп по ходу сезона. 

Навыки Висенса так впечатлили рынок, что по итогам прошлого сезона он почти ушел главным в «Хераклес». Голландский клуб уже сделал официальное заявление о подписании двухлетнего контракта, в котором отметил организаторские навыки тренера. Но затем «Хераклес» провалил концовку сезона и вылетел из высшей лиги, поэтому сотрудничество отменили.  

Облегчение для Гвардиолы, который уже готовился искать Висенсу замену. Правда, в этом сезоне «Хераклес» выиграл вторую лигу, а значит – вернется в элиту. Возможно, клуб вернется и к идее подписания помощника Пепа.

У Гвардиолы в штабе есть консильери – великий ватерполист («водный Марадона»), с которым он дружит больше 30 лет

Каталония воспитала десятки великих футболистов, но лучшим спортсменом XX века считают игрока в водное поло Мануэля Эстиарте. Потому что он и правда величайший – семь лет подряд признавался лучшим ватерполистом мира (с 1986-го по 1992-й), единственный в своем спорте участник шести Олимпиад (брал золото и серебро), автор 1 561 гола в 578 матчах за сборную Испании (рекорд).

Эстиарте, которого за такие заслуги прозвали «водным Марадоной», познакомился с Гвардиолой в далеком 1991 году, когда зашел в раздевалку «Барсы», чтобы поздравить футболистов любимой команды с чемпионством. А дружба зародилась на Олимпиаде-1992, которая проходила в Барселоне. В испанской олимпийской команде было всего девять каталонцев, поэтому Мануэль и Пеп быстро сошлись. Разница в возрасте (Хосеп на 10 лет моложе) не помешала.

«Удивительно, как много у нас было общего. Словно я встретил родственную душу», – писал Мануэль в автобиографии.

Когда Гвардиоле предложили возглавить «Барселону», он сразу же позвал друга, который поддерживал его на протяжении долгих лет (в том числе верил и помогал, когда Пепа в 2001-м обвинили в употреблении допинга).

Официально должность Мануэля называлась так – глава департамента внешних связей «Барселоны». Но Гвардиола изначально видел его личным советником и ментором для игроков. Он считал, что Эстиарте как никто другой понимает психологию звезд, потому что сам был лучшим в своем спорте.

«Вполне допускаю, что Месси мог спросить у одноклубников, кто я такой. Но Хави и Иньеста – каталонцы, они точно знали меня и рассказали обо мне Лео. Местные игроки очень помогли мне», – рассказывал Эстиарте.

Гвардиола-тренер никогда не расставался с Мануэлем: вместе они ушли в «Баварию», а затем и в «Ман Сити». В Манчестере он занимает должность руководителя отдела поддержки игроков, задачи те же – консультирует Пепа и решает проблемы футболистов. Грэм Хантер из журнала Manel даже придумал Мануэлю подходящее прозвище – консильери Гвардиолы (в иерархии итальянской мафии это первый советник главы семейства).

«У них есть традиция: перед выходом на поле Эстиарте ждет Пепа в тоннеле. Он последний, кто обнимает и настраивает Гвардиолу перед стартовым свистком», – рассказывал Чики Бегиристайн.

В документалке «Манчестер Сити»: все или ничего» Пеп емко сформулировал роль Эстиарте: «Он мой друг. Да, это его должность. Главный тренер – очень одинокая профессия, очень. Поэтому мне приятно, когда рядом со мной Мануэль».

Подробнее об Эстиарте: спасал карьеру Пике, решал проблемы Месси, Пеп зовет его ангелом-хранителем 

Есть и более развернутое объяснение: «Он помогает мне взглянуть на футбол другими глазам. Иногда у меня созревает трудное решение по одному из игроков, а Эстиарте говорит не делать этого. Он помогает осознать, что с некоторыми нужны особенные отношения. Это очень помогло мне».

Тренер вратарей работает в «Сити» со времен Пеллегрини. А видеоаналитик с Гвардиолой еще с «Барселоны Б»

В штабе Гвардиолы есть еще два специалиста, которые вместе с ним прошли школу «Барселоны» и «Баварии»: 60-летний тренер по физподготовке Лоренцо Буэнавентура и 57-летний тренер-аналитик Карлес Планшар. 

Пеп очень ценит обоих. Вот его характеристика Буэнавентуры: 

«Он мастер, гений, невероятный человек. Мы работаем вместе с первого моего сезона в «Барселоне», и без него я бы не достиг всего того, чего удалось достигнуть на данный момент. Не могу представить, что делал бы без его советов, его знаний о командах, нагрузках, смене интенсивности тренировок, восстановлении после травм. Лоренцо – невероятно талантливый специалист. Он очень помог нам поддерживать стабильную форму на протяжении всех этих лет».

Планшар с Гвардиолой с 2007 года, то есть еще с «Барселоны Б». В его задачи входит видеоанализ, который состоит из двух частей: разбор игры «Сити»  и разбор соперника. Перед каждой игрой он готовит для Пепа отчет на основании 5-6 просмотренных матчей соперника, который затем используется в подготовке.

Тренер-аналитик также активно помогает по ходу матчей: в реальном времени отправляет изображения важных моментов ассистентам Гвардиолы и готовит мини-отчет, который используется в перерыве.

«Первое, что Пеп спрашивает в перерыве: «Что ты можешь сказать об игре?». Потому что, смотря игру с трибуны, ты видишь все по-другому и подмечаешь другие вещи, – рассказывал Планшар. – Он всегда внимательно выслушивает, затем обсуждает с помощниками как исправить ошибки. Так он формулирует несколько идей и уходит в раздевалку, где показывает игрокам выбранные кадры, объясняя, какие изменения требуются».

Планшар также анализирует будущих игроков «Сити». Иногда и это помогает побеждать. В свое время Гвардиола очень хотел забрать у «Наполи» Жоржиньо – «Челси» опередил с покупкой, но зато в матчах против лондонцев игроки «Сити» уже знали, как воспользоваться слабостями полузащитника. Изучая потенциального новичка, Планшар заметил, что Жоржиньо склонен выдвигаться вперед и терять позицию. На тренировках «Сити» отработал этот момент – вытягивание Жоржиньо, а затем атака через освободившуюся зону.

И это привело к голу – вот видеодоказательство.

«Ман Сити» меньше всех пропускает – и в этом есть заслуга тренеров вратарей: 52-летнего Хавьера Манцисидора и 45-летнего Ричарда Райта.

Манцисидор играл за «Мальорку», но не сумев закрепиться в основе, завершил карьеру в 28 лет. Сразу после начал тренировать вратарей в «Сосьедаде», где задержался на 11 сезонов. Как и в случае с Мареской, ключевым в его тренерской карьере стало знакомство с Пеллегрини. Манцисидор помогал чилийцу сначала в «Реале» (тренировал Касильяса) и «Малаге» (где как раз играл Мареска), а затем ушел вместе с ним в «Ман Сити».

В 2015-м Пеллегрини отмечал, что именно благодаря Манцисидору Джо Харт освоил современные требования к киперу: «Конечно, самое главное не пропускать, но лучший вратарь еще и тот, кто хорошо играет ногами. И здесь очень важна работа, которую проделал Хавьер. Он и Джо изменили процесс обучения, не я. Я всегда говорю Джо, что, возможно, раньше он был хорошим вратарем, но теперь он хороший игрок, который играет на позиции вратаря. Если отличный вратарь умеет еще и играть ногами, то у вас дополнительный игрок на поле. Джо определенно прибавил после нашего прихода и должен продолжать совершенствоваться».

Когда Гвардиола сменил Пеллегрини, оставил в штабе Манцисидора. Осенью 2022-го Пеп объяснил почему: «Хаби лучший – и в тактике, и по качеству тренировок. Он в большом порядке».

Помогает Манцисидору его экс-подопечный Ричард Райт, который провел около 300 матчей за «Ипсвич», поиграл в «Арсенале» и «Эвертоне», на две игры заскочил в сборную Англии, а с 2012-го по 2016-й числился в «Ман Сити», хотя и не провел за клуб ни одной игры. После завершения карьеры Райт остался в клубе: два года тренировал детей, а затем добрался до главной команды.

Торрент, Артета, Лильо: от Гвардиолы часто уходят помощники

Долгое время главным ассистентом в карьере Гвардиолы был Доменек Торрент, который на 9 лет старше Пепа. Вместе с Тито Вилановой он вошел в штаб Гвардиолы еще в 2007-м в «Барселоне Б», а затем прошел весь путь от «Барсы» и «Баварии» до «Манчестер Сити».

До этого путешествия у Торрента был небольшой самостоятельный опыт в низших испанских лигах. В 2018-м он решился на возвращение к сольной карьере. География самая широкая – потренировал «Нью Йорк Сити», «Фламенго» и «Галатасарай». Со стамбульцами даже сыграл вничью на «Камп Ноу» в Лиге Европы (0:0), но в целом серьезных успехов пока не добился.

Самый звездный ассистент Пепа в «Ман Сити» – Микель Артета. Он чем-то похож на учителя: воспитанник «Барселоны», бывший опорник и капитан (правда, «Арсенала»). В свое время отказался от работы с Почеттино в «Тоттенхэме», чтобы ассистировать Гвардиоле. При этом и Маурисио, и Пеп, и Арсен Венгер отмечали, что у Микеля отличные данные для самостоятельной карьеры.

Артету рассматривали в «Арсенал» еще в 2018-м, но тогда клуб не рискнул после эпохи Венгера бросить в бой совсем неопытного тренера. «Если он останется, я буду самым счастливым человеком на свете, – говорил Гвардиола. – Но если решит уйти, потому что у него есть предложение, не буду его отговаривать. Я желаю всего самого лучшего друзьям, а он мой друг». 

Уже год спустя Микель все же возглавил родной «Арсенал» – и теперь навязывает Пепу конкуренцию в чемпионате.

На замену Артете пришел опытнейший Хуанма Лильо, который тренирует с 80-х годов, а в 2005-м даже затянул Гвардиолу в мексиканский «Дорадос». Там 35-летний Пеп уже готовился к тренерской карьере: много учился у Лильо, обсуждал с ним тактику и раздавал указания игрокам.

Учитель Гвардиолы два года ассистировал ему в «Сити», но прошлым летом все же соблазнился на должность главного в катарском «Аль-Садде». 

«Период в «Манчестер Сити» – один из приятнейших в моей карьере, – признался Лильо. – Работать вместе с Пепом, с этим техническим персоналом и с этой группой игроков было здорово. Надеюсь, что я сыграл хотя бы небольшую роль в успехах, которых мы достигли на поле».

Внимание к языку тела – важное оружие Гвардиолы. Помогает даже выбирать состав

«МЮ», «Ман Сити» или «Челси»? Сравниваем главных доминаторов в истории АПЛ

Фото: AFP/NIGEL KEENE, LINDSEY PARNABY; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Tom Flathers, Jamie Squire

49 комментариев

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Иван Лапин
одни шарлатаны
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Николай Коровин
Два пепа
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avcgloronalduMU
пойду, куплю что-нибудь из puma
+19
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ChipsRobber
У Сити не только лучший тренер, лучший состав, но и лучший менеджмент. И последний фактор идет по важности наравне с тренером.
+11
0
+11
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AurelioDeLaurentis
Отличный материал, автору огромный respect 👏👏👏👏👏
Странно что здесь очень мало коментариев, куда делись настоящие ценители футбола и тактики ???
Побольше бы таких статей, потому что за успехами команд (большинство известных) стоят труды многих людей и остаются незамеченными. Читая такие статьи сразу вспоминаю детство, когда не было интернета и чтобы узнать футбольных новостей покупал журнал GOAL.
+9
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Nikolay Kozlov
Я сначала подумал что у меня в глазах двоится.
+7
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Семён
Артета, Компани, Тен Хаг, Пеп поставил производство тренеров для АПЛ на поток) теперь должен брать процент от контрактов)
+8
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Марслан Акматалиев
Гвардиола это уже бренд в тренерском мире!
Уверен, что и некоторые игроки, которые играли под его руководством станут хорошими специалистами (Ферна, Гюндоган, Д.Сильва)
+6
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vftxp7b2mx
Ответ avcgloronalduMU
пойду, куплю что-нибудь из puma
В Спортмастер?)
+5
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Антон Князев
Ответ Семён
Артета, Компани, Тен Хаг, Пеп поставил производство тренеров для АПЛ на поток) теперь должен брать процент от контрактов)
Тен Хааг не имеет к Пепу никакого отношения да он был в Баварии тренером Баварии-2. Но это отдельная команда, у нее свой сезон, свой календарь, свой состав, с Пепом они редко пересекались.
+5
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master_of_dzen
Энцо Мареска ого... помню его по Севильи
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Кашшай Чакырович
Ответ ChipsRobber
У Сити не только лучший тренер, лучший состав, но и лучший менеджмент. И последний фактор идет по важности наравне с тренером.
Просто владельцы не лезут в дела тренера ,как в других клубах ! Это очень умный подход ! Когда селекцией занимается тренер ,ну это ещё потому что у Гвардиолы все таки мощный авторитет ,он выбирает команды ,а не они его !
+6
-2
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Нук Гно
хорошая статья
+3
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Сергей Крид
Это какая-то гильдия лысых шарлатанов
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Ян Константинопольский
Ответ Семён
Артета, Компани, Тен Хаг, Пеп поставил производство тренеров для АПЛ на поток) теперь должен брать процент от контрактов)
Мне кажется Артете, для того, чтобы взять АПЛ, необходимо надеть вотерпольную шапочку и покрасить ее в телесный цвет)
+3
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Oleg Nikolaev
Ответ vftxp7b2mx
В Спортмастер?)
Нет конечно, на ламоду
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fellx
Шейх Мансур
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Iron Alex
Я так понял Сильвестр Сталлоне и в водном поло преуспел)
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Кашшай Чакырович
Ответ TJ tigra
До сих пор не понимаю, как Мю мог упустить Пепа 😭.
Думаю владельцы Мю дали понять ,что типо они будут главные ,а владельцы Сити отдали всю власть тренеру ! Руководство Сити оказались более умные и дальновидные !
+2
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JURAVLI
Короля делает свита
+3
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Igor Pivovarov
Гуру стандартов - Тимощук. А не вот это вот всё.
+1
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Сикарио
Ответ Ярополк Окаянный
Очень рад за Мареску! Он был недооцененным футболистом, а теперь наконец получает заслуженную похвалу за свою работу.
обычный севильский середняк
+1
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TJ tigra
До сих пор не понимаю, как Мю мог упустить Пепа 😭.
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Yury Sin
Не могу привыкнуть, когда попадаю на матчи Сити и показывают скамейку. Первая мысль: "Какого черта Пепа 2 штуки?" ))
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Азатхан Чекабаев
Автор
Ответ Alematte_Caunnabeau
Посту плюс, но почему все пишут про пять титулов АПЛ за шесть лет? Гвардиола так-то семь лет в Англии, первый сезон закончил неожиданно всего лишь третьим. И ещё чемпионство "Ливерпуля" в ковидный сезон. Пять титулов за семь лет. Не за шесть.
Тут имел ввиду за 6 последних лет. Уточнил в тексте, спасибо
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