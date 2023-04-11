15 комментариев

История Брюне и уникального поколения.

Все знают, что Эрлинг Холанд родился в Лидсе, но почти никто не вспоминает, где он стал футболистом. Добро пожаловать в Брюне – 12-тысячный тихий городок на западе Норвегии. Где и близко нет футбольной фабрики, заточенной на производство дорогих игроков.

Скорее в Брюне даже антифабричный подход: в обычной футбольной школе, где Холанд занимался с 5 до 15 лет, никогда не было отсева. Группа состояла из 40 человек, все были разного уровня и гоняли мяч с установкой «Главное – удовольствие». Несмотря на отсутствие жесткой системы, сразу 5 человек из одной возрастной группы добрались до юниорских сборных Норвегии и профессиональных клубов (на фото они обведены). Для 12-тысячного городка такая эффективность запредельно хороша.

Найдете на фото Холанда?

В чем секрет этого Брюне? Давайте разбираться.

Отец Холанда спасал родной клуб, а еще спонсором стала рок-группа, звезда которой даже играла в основе

Брюне – один из самых молодых городов Норвегии. Деревню основали еще в 1878-м – она, как и многие неподалеку, появилась на пути свежей железной дороги. А городской статус Брюне получил только в 2001-м, то есть на год позже рождения Холанда.

Сейчас это 49-й по размеру населения город Норвегии. Достопримечательностей здесь совсем мало. Одна из них – парк Фрица Роеда. Это коллекция скульптур, расположенных вдоль реки.

Еще одни звезды Брюне – лидеры рок-группы Kaizers Orchestra. В детстве будущему вокалисту группы Янове Оттесену гитару подарила бабушка. В Брюне было мало развлечений, кроме футбола – и она попыталась занять внука.

Получилось, но прочная связь с футболом никуда не делась. И не могла, ведь Янове – сын экс-футболиста «Брюне» и сборной Норвегии Руне Оттесена . Янове даже добрался до основы клуба и поиграл за юношеские сборные страны, пока все-таки не остановился на музыке.

Оттесен написал песню в честь «Брюне», а в 2010-м «Кайзеры» стали спонсорами клуба. Их лого с противогазом появилось на футболках команды.

«Я вырос на стадионе «Брюне», футбол был основным направлением моей жизни в подростковом возрасте, – говорил Оттесен. – Футбол и рок-музыка подходят друг другу: у Oasis есть «Манчестер Сити», у Iron Maiden – «Вест Хэм», у Элтона Джона – «Уотфорд». А еще у нас есть что-то общее с «Брюне». Мы доказываем возможность успеха из небольшого места – какие-то аутсайдеры, которые дарят глоток свежего воздуха!»

«Брюне» сейчас играет во втором дивизионе Норвегии. Клуб основан в 1926 году – и с тех пор провел 17 сезонов в высшей лиге. Самый успешный отрезок – с 1976-го по 1988-й, когда команда 13 сезонов подряд играла в элите, дважды занимала второе место, выиграла Кубок и даже поучаствовала в Кубке УЕФА и Кубке кубков. В вышке команда не играла уже 20 лет.

Школе Холанда очень помогло крытое поле – дети зависали там часами. И многие партнеры Эрлинга стали профи

В «Брюне» начинал карьеру и отец Эрлинга – Альф-Инге Холанд. Вернувшись из Англии после карьеры, он не только открыл в городке первый ночной клуб, но и спас родную команду от банкротства.

Веру в будущее «Брюне» Альф-Инге подкрепил и тем, что отдал в секцию сына. Эрлинг почти моментально попал в группу 1999 года рождения – на год старше.

«Я впервые увидел Эрлинга, когда ему было пять лет, – рассказывал тренер Альф-Ингве Бернтсен в интервью Goal. – Он начал играть в своей возрастной группе, но был намного лучше других, поэтому мы перевели его в группу до 6 лет. Его первые два касания привели к голам».

Холанд два раза в неделю занимался в группе из 40 человек (39 парней и одна девушка). Помимо Эрлинга еще четверо вышли на профессиональный уровень:

• Андреа Норхейм – сейчас играет в элитном дивизионе датского футбола, а до этого вместе с «Лионом» выиграла женскую Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции. Провела больше 60 матчей за сборные Норвегии разных возрастов, забила за них более 30 голов. В 2016-м взяла бронзу Евро до 17 лет, а в 2018-м стала лучшим бомбардиром Евро до 19 лет (норвежки заняли четвертое место).

Истории Андреа и Холанда удивительно схожи. Ее отец – легенда «Брюне» Стиг Норхейм , в начале 90-х он даже играл вместе с Холандом-старшим. Мама – тоже легкоатлетка, причем добивалась успехов именно в семиборье. Как и мама Эрлинга, Моника Пенне Норхейм становилась чемпионкой Норвегии.

Альф-Инге Холанд параллельно с тренировками проводил дополнительные занятия с сыном. У Андреа то же: «Я много тренировалась как с братом (тоже футболист – Сондре Норхейм), так и с папой. Я опережала девочек своего возраста в развитии, мне приходилось тренироваться с мальчиками. Вероятно, это сделало меня той, кем я являюсь сегодня».

• Адриан Бернтсен – сейчас играет за «Нутодден» из второго дивизиона, выступал в сборной до 18 лет.

• Торд Йонсен Сальт – играет за «Арендал» из второго дивизиона, провел около 50 матчей за сборные разных возрастов вплоть до U21.

• Андреас Уланд – из «Брюне» отправился в «Вирджинию Кавальерс» из студенческой лиги США, есть опыт игры за сборную до 18 лет.

Важнейшим фактором успеха этого поколения считается открытие крытого поля в 2005 году. Ребята встречались там вне официального тренировочного времени – как правило, зависая на субботу и воскресенье. «Эрлинг и еще около 20 человек всегда встречались там по выходным и играли часами, – говорит тренер Бернтсен. – Этот зал никогда не запирается, всегда есть место, где можно играть независимо от погоды. Это простой зал, но он невероятно важен для футбола в Брюне».

Экс-капитан юношеской сборной Норвегии Торд Йонсен Сальт называет рекорд – 9 часов игры в «Ярхаллене» (название того самого крытого комплекса) за один день. «Знаете, в Брюне больше нечем было заняться, – добавляет Андреа Норхейм. – По выходным мы выходили на поле. Нам не нужно было ничего планировать, мы знали, что всегда есть с кем поиграть».

Отец девушки Стиг Норхейм уверен, что именно это поле помогло выстрелить местной молодежи. Хотя здание не отапливалось, крыша защищала от снега или мороза в зимнее время.

«Ярхаллен» породил в Брюне много талантов, которые иначе бы не вспыхнули, – считает Норхейм. – Там можно потренироваться в любое время. В выходные молодежь приходила туда в 9-10 утра со своей едой – и игры шли до восьми вечера».

Философия первого тренера Холанда – не рушить связи с друзьями детства. Группа Эрлинга провела вместе 10 лет

Поля важны, но тренер Бернтсен много говорит про человеческие отношения.

«Брюне» – небольшой клуб, у нас не было инфраструктуры академии, – говорит он. – Мы держали эту группу из 40 человек вместе в семейной обстановке».

Бернтсен даже написал книгу о той команде. «Это не биография Эрлинга, а книга обо всей банде. О том, как можно создать хорошую и безопасную среду обучения, – объясняет тренер. – Некоторые ребята занимаются футболом, но затем им больше не разрешают тренироваться с лучшими друзьями. Это может быть совершенно разрушительным событием для подростка. Мы ставим их состояние и развитие в приоритет. Брюн – маленькое место, а социальные контакты значат очень много».

Группа Холанда прошла вместе весь путь от 5 до 15 лет. Никто не ушел или не был отчислен. «Мы не отсеивали их в 13 лет, как делают многие академии, – рассказывает Бернтсен. – Я тренер УЕФА, у меня есть образование, но я не вижу, кто будет лучшим. Как же тогда менее квалифицированным тренерам делать такой выбор? Если у вас есть 40 детей и вы делите их на три команды по уровню, то основа получает лучших тренеров. Второй командой занимаются средние тренеры, а третьей – те, которые не очень любят футбол. Из 14 игроков основы 5-6 затем теряют запал. Внезапно у вас становится слишком мало игроков, когда они переходят в юниоры. Такое случается часто».

Бернтсен даже на матчи региональных турниров выставлял смешанные составы – почти никогда на поле не выходил состав, целиком собранных только из лучших. Так команда училась сопротивляться. «Для нас было очень важно, чтобы ребята вели себя хорошо. Мы учили их хорошо обращаться друг к другу, – продолжает тренер. – Да, у нас выросло 6 футболистов, а еще – электрики, механики, ребята, которые уехали в зарубежные университеты. Я горжусь Эрлингом, но также горжусь остальными 39 ребятами».

Игрок той команды Торд Йонсен Сальт согласен: «Тренеры заботились обо всех – не только о лучших. В детском и юношеском футболе важно признание разных уровней мастерства».

Экс-игрок сборной Норвегии Мариус Йонсен впечатлен таким подходом: «Совершенно необычно, что многие из них стали хорошими игроками. Ведь обычно до взрослого высшего уровня добираются 0,3% ребят из академией. Отсев в подростковом возрасте составляет до 50%. Уникально, что «Брюне» сохранил все вина этого урожая».

Немногие знают, что в подростковом возрасте Холанда звали и в гандбол. Дело в том, что Бернтсен призывал воспитанников заниматься разными видами спорта – чтобы улучшать движение на поле. «Площадка для гандбола меньше, игра идет быстрее, а значит, вы должны думать быстрее», – объяснял тренер.

При подготовке игроков в Брюне важно учитывать особенности менталитета.

Холанд известен краткими, предельно высушенными ответами во время интервью, которые кто-то воспринимает за высокомерие. Однако тренер Бернтсен утверждает: это особенность жителей Брюне, которая выделяется даже в нордической Норвегии.

«Здесь жесткий рабочий менталитет. У нас много не говорят. Правило – хорошо работать. Важнее то, что вы делаете, а не что вы говорите. Большинство местных гордятся тем, как выглядит Эрлинг и как он представляет нас. Но вы видите: здесь нет ни флагов, ни его статуй. Когда приезжают иностранные журналисты, они задаются вопросом, действительно ли он отсюда. Говорят, когда делали репортаж про Роналду, вся Мадейра пестрила его фотографиями. Все удивляются, где же фото Эрлинга».

Со временем в Брюне все же появились два больших граффити с изображением Эрлинга, но мэр Андреас Фоллсунд подтверждает сдержанность горожан: «Хладнокровие проявляется даже тогда, когда Эрлинг приезжает в Брюне. Большинство просто позволяет ему быть самим собой. Да, могут попросить автограф, но в целом – не мешают».

Кстати, мэр раньше был учителем Холанда. «Как-то он сказал мне, что ему не нужна школа, ведь он собирается стать профессиональным футболистом, – вспоминает Фоллсунд. – Я ответил: «Хорошо. Если ты собираешься стать футболистом, будешь должен мне билет на одну из своих игр».

И Холанд вернул долг. Весной 2022-го мэр Брюне с трибун смотрел, как Эрлинг положил хет-трик «Бохуму» (3:4). «Однажды он пришел ко мне в офис и подарил футболку, – рассказывает мэр Фоллсунд. – Было очень приятно его увидеть. Он написал на футболке, что я должен увеличить финансирование спорта».

***

Уже в 15 лет Холанд дебютировал за основу «Брюне» во второй лиге Норвегии (и забил за дубль в четвертом дивизионе). А в 16 отправился в «Мольде» к Оле-Гуннару Сульшеру. Там он резко набрал 12 кг мышечной массы – и вскоре превратился в машину по забиванию голов даже на самом высоком уровне.

Но Холанд не забывает, что его история началась здесь, в маленьком норвежском городке: «Когда это возможно, я стараюсь расслабиться. Один из примеров – работа на ферме, вождение трактора, кормление коров или что-то еще. У меня нет коров или свиней, но обязательно будут в будущем. Думаю, после завершения карьеры у меня будет небольшая ферма».

Фото: East News/Handout / Stig Norheim / AFP, Handout / Alf Ingve Berntsen / AFP, Petter BERNTSEN / AFP; magasinetkunst.no/Morten Krogvold; aftenposten.no/Fredrik Refvem; instagram.com/erling.haaland