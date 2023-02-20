«Землетрясение настигло его в самый счастливый день». История Кристиана Атсу

Его жизнь оборвала трагедия.

Команды АПЛ перед матчами 24-го тура почтили память Кристиана Атсу, а «Ньюкасл», главный клуб в карьере ганца, пригласил на игру с «Ливерпулем» жену и детей 31-летнего футболиста.

Атсу – одна из 45 тысяч жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии. Тело полузащитника «Хатайспора» нашли под завалами на 12-й день поисков.

Кто-то из вас запомнил его по играм сборной Ганы, кто-то по «Ньюкаслу». У Кристиана была насыщенная карьера, интересная жизнь и красивая семья.

Начинал в ганской академии «Фейеноорда», в 17 лет уехал в Европу и 7 лет спустя нашел себя в «Ньюкасле» Бенитеса

Кристиан родился на юго-восточном побережье Ганы – городке Ада-Фоа, где река Вольта встречается с Атлантическим океаном. Отец зарабатывал на жизнь рыбалкой и сельским хозяйством, а трудиться родителям приходилось много – у Кристиана 9 братьев и сестер, в том числе сестра-близнец.

Вырваться из бедности Атсу помог футбол. Все началось с ганской академии «Фейеноорда», которую голландский клуб открыл недалеко от столицы Аккры. Оттуда (транзитом через еще один ганский клуб) 17-летний парень попал в академию «Порту», где и начал взрослую карьеру.

К основе Атсу привлек Андре Виллаш-Боаш, но с ходу закрепиться в составе не удалось, поэтому юного игрока отправили за практикой в «Риу Аве». Там вингер набрал 6+4 в 31 матче и год спустя вернулся в «Порту», за который в сумме тоже провел 31 матч.

Здесь же случилось еще одно важное для него событие: «В Португалии я встретил жену, и вы можете видеть, какая у нас красивая семья».

С Мари Клэр Рупио футболист женился в 2012 году, с тех пор у них родились двое сыновей и дочь.

Выиграв титул с «Порту», Атсу отправился в «Челси» Жозе Моуринью. Но в лондонском топ-клубе Кристиану так и не доверили ни одного матча – он сразу же поехал по арендам: «Витесс», «Эвертон», «Борнмут», «Малага», «Ньюкасл».

«Я не жалею, что поехал в «Челси» – это привилегия быть их игроком, – рассуждал Атсу в интервью The Guardian. – И, в конце концов, это привело меня в «Ньюкасл».

Да, именно «Ньюкасл» стал главным клубом в карьере Атсу. Он приехал в команду Рафаэля Бенитеса летом 2016-го (по очередной аренде), помог ей вернуться в АПЛ, после чего подписал полноценный четырехлетний контракт. «Челси» отпустил ганца за 7,5 млн евро.

На северо-востоке Англии Атсу нравилось практически все. Кроме разве что Северного моря, которое по температуре разительно отличалось от африканского побережья из его детства.

«Плавание здесь невозможно для меня, – признавался Кристиан. – Мы с семьей любим это место, но даже когда я хожу тут на пляж летом, то не смею идти в море!»

Из «Ньюкасла» Атсу ушел только в 2021-м (на два года позже Бенитеса), проведя 121 матч. О тренере он отзывался исключительно тепло:

«Рафа для меня как отец. Тактически он очень подкован, но он также хорош с человеческой стороны, что немаловажно. Если у тебя есть проблема, ты можешь пойти и поговорить с ним о чем угодно. Он учит тебя, как быть профессионалом на поле и за его пределами».

Атсу – лучший игрок Кубка Африки-2015. Он никогда не забывал про родную Гану: строил школу, бурил скважины с водой и всячески помогал нуждающимся

Еще одна важнейшая часть карьеры Атсу – матчи за Гану. Он был вне себя от радости, когда в 2012 году оттуда впервые пришел звонок из сборной. Мечта сбылась – Кристиан поиграл на ЧМ-2014 и нескольких Кубках Африки. Самым успешным стал КАН-2015, когда он положил дубль Гвинее в четвертьфинале (3:0), добрался до финала (проиграли там Кот-д’Ивуару 8:9 по пенальти) и получил награду лучшего игрока турнира.

«Экваториальная Гвинея-2015 – одно из моих лучших времен в футболе. Благодаря этому турниру многие люди в Африке теперь узнают меня», – вспоминал Кристиан о серебряном успехе четыре года спустя.

Впрочем, Атсу заработал известность на континенте не только как футболист, но и как благотворитель. Он был важным послом Arms Around the Child – благотворительной организации, которая базируется в Гане, ЮАР и Индии. Она предоставляет жилье, защиту, образование и поддержку детям, которые стали сиротами, подверглись жестокому обращению, пострадали от ВИЧ/СПИДа, стали жертвами торговли людьми.

В соцсетях Атсу далеко не только футбол: вот он рапортует , на каком этапе строительство его школы, здесь радуется , что они закончили бурение скважины с водой, а вот задается вопросом , демократическая ли страна Гана?

Он также тратил немало времени и средств на освобождение из ганской тюрьмы мелких правонарушителей, платя за них штрафы. Например, речь идет о 62-летней бабушке, которая украла кукурузу на 1 фунт, чтобы прокормить семью.

«Я не понимаю, почему парламент последовательно отталкивает в сторону закон о вынесении приговоров без заключения под стражу. Страна, у которой нет такого закона, будет бесполезно бросать мелких правонарушителей в тюрьму и кормить их деньгами налогоплательщиков», – возмущался Атсу в соцсетях.

Конечно, не забывал Крис и о помощи юным футболистам. Вот, например, он привез на родину кучу бутс всех цветов и размеров.

Такое неравнодушие к чужим проблемам тянется из непростого детства, когда он сам был нуждающимся: «Когда я был молод, многие люди помогали мне с обувью, давали деньги. Часто у меня не было средств на дорогу, поэтому я ходил на тренировки пешком в другой населенный пункт. Я жил в недостроенном доме в Легоне (пригород Аккры), и теперь каждый раз, когда мы приезжаем туда, я говорю друзьям: «Посмотрите, это то, где мы были раньше».

Кроме того, Атсу набожный христианин. К религии его приобщила мать, которую он потерял вслед за отцом в 2020 году.

«Моя вера – главное в моей жизни. Я знаю, что я один из счастливчиков, которых благословил Бог, – говорил Атсу четыре года назад в интервью The Guardian. – Мне очень повезло, я имею честь быть в таком положении. У меня ничего не было, и теперь у меня слишком много, поэтому я должен что-то вернуть.

Мы строим школу в Гане на 300 детей. Я хочу, чтобы у всех был шанс на образование. Да, я выжил, но не забываю о прошлом. Футбол полностью изменил мою жизнь. Иногда все, что произошло со мной, кажется чудом, но это позволило мне помочь обществу и семье».

Незадолго до землетрясения Атсу планировал уехать из Турции. Все изменил гол за несколько часов до трагедии

После 10-летней европейской карьеры Атсу ненадолго отправился в Саудовскую Аравию, а в сентябре 2022-го – в Турцию. В «Хатайспоре» у него складывалось не очень – к февралю наиграл в чемпионате чуть больше 30 минут.

Кристиан все больше задумывался об уходе и уже даже обсудил это с тренером Волканом Демирелем. Но решение изменил матч за несколько часов до трагедии.

5 февраля «Хатайспор» принимал «Касымпашу» – прямого конкурента в борьбе за выживание. Атсу вышел на 82-й минуте, а на 97-й (при счете 0:0) положил победный гол прямым ударом со штрафного. Это был важнейший гол – после финального свистка партнеры качали Атсу на руках, а тренер Демирел на послематчевой пресс-конференции посвятил победу именно ганцу.

«Для меня главное событие даже не наша победа, а то, что Кристиан забил, – говорил после игры Демирел. – После того, как я пришел в команду, я видел, как он старается. Он сыграл в Кубке, а потом снова травмировался. На неделе мы с ним общались. Он сказал мне: «Тренер, я хочу играть. А если вы не видите меня в составе, я готов уйти». Я ему ответил: «Выбор за тобой, Кристиан, но мы будем рады, если ты останешься». И сегодня он забил. Я хочу посвятить эту победу ему».

Ужасно, но именно этот гол мог оказаться для Атсу смертельным. Директор «Хатайспора» Фатих Илек рассказал, что он должен был улететь тем же вечером, но передумал после эмоционального празднования с командой и слов тренера.

«Он собирался за границу навестить семью, однако после хорошей игры и гола изменил планы. Землетрясение настигло его в самый счастливый день. Он должен был улететь в 23:00, но отменил билет, а в 4 часа ночи произошло землетрясение. Ужасная трагедия».

***

Ансу посвящено много теплых слов. С заявлениями выступили ФИФА, «Челси», «Порту», «Ньюкасл», «Малага», Джон Терри, Майкл Эссьен, Миши Батшуайи, Волкан Демирел и все турецкие клубы.

Кажется, трогательнее всех получилось у капитана «Ювентуса» Данило:

«Моменты, считающиеся обычными, могут преподать нам отличный урок. Я хорошо помню обеды и ужины во время игры за «Порту», где ты всегда съедал не только всю курицу, но даже кости. Да, вы не ослышались. Кости.

Мы из-за своей поверхностности всегда смеялись и говорили: «Ты что, Атсу, настолько голоден?» В один прекрасный день, когда в этом не было необходимости, легкомысленно и с широкой улыбкой, ты объяснил нам, что такая привычка появилась еще в детстве. Тогда ты научился не оставлять ничего из того, что можно было бы съесть, так как ты не знал, когда в следующий раз у тебя будет еда.

Черт, какой же удар под дых.

В последние дни в «Порту» ты попросил у меня футболку на память и сказал: «Когда я стану отцом, я скажу детям, что однажды играл с Данило».

Скажу это сейчас: ты даже не подозревал, что был источником вдохновения. Я буду тем, кто расскажет своим детям, что играл и встретил такого человека, как ты.

Покойся с миром, брат».

Фото: AFP/MOHAMED HOSSAM / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency; Gettyimages.ru/David Ramos, Ian MacNicol; REUTERS/Molly Darlington