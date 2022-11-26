«Всего лишь пятый игрок мира». Сезон, когда Месси проиграл Модричу «Золотой мяч» и не приехал на награждение

Хорвату это не понравилось.

Лука Модрич особенно хорош в годы чемпионатов мира. В 2022-м он выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и уже добрался минимум до полуфинала ЧМ. Случись такое комбо летом – и Лука мог бы соревноваться с Бензема за «Золотой мяч».

В 2018-м именно так и произошло: хорват остановился в шаге от Кубка мира, выиграл ЛЧ и собрал все главные индивидуальные призы:

– «Золотой мяч» от France Football

– Игрок года по версии ФИФА (The Best)

– «Золотой мяч» чемпионата мира

– Игрок сезона по версии УЕФА

– Лучший плеймейкер по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики)

Две первые награды ценны еще и потому, что они прервали гегемонию Месси и Роналду. Впервые за 10 лет лучшим игроком мира признали кого-то третьего.

Не сказать, что Лео и Криш тогда резко сдали – им все подпортил неудачный чемпионат мира.

«Трофеи ценны для них только тогда, когда они их получают». Модрич разнес Месси и Роналду за неприезд на церемонию

Когда Лео и Криш узнали, что на этот раз не станут лучшими в мире, оба не приехали на церемонии вручения. Речь как о премии The Best, так и «Золотом мяче».

Модрич за это раскритиковал обоих в интервью Sportske Novosti:

«Я не могу объяснить, почему кто-то не пришел – это их выбор. Выходит, номинации и трофеи ценны для них только тогда, когда они их получают. Это нечестно по отношению к другим игрокам, болельщикам и тем, кто голосовал за них на протяжении последних десяти лет. Но, повторяю, каждый ведет себя так, как считает нужным.

Что касается моей победы, то здесь все очень просто. Роналду и Месси – феномены, которые доминируют последние десять лет. Но мы говорим об игре в отдельно взятом сезоне, и все тренеры, игроки, футбольные легенды и журналисты проголосовали примерно одинаково. Или они все вместе ошиблись? Если выбирать, исходя из мастерства футболиста, то останется только отдавать все награды Месси и Роналду, пока они продолжают играть, и вообще не проводить никаких голосований».

Фабио Капелло поддержал победителя: «Это отсутствие уважения. Когда они в числе номинантов, то всегда приезжают. Возможно, Месси и Роналду слишком много выиграли и не любят проигрывать».

При этом в рамках премии The Best Месси и Роналду проголосовали за Модрича – настолько успешный сезон он выдал. Аргентинец поставил Луку на первое место, а португалец – на второе (после Рафаэля Варана).

«Золотой мяч» у игрока, который не забил даже 10 мячей за сезон и не входит в топ-25 самых высокооплачиваемых в мире. Антигламурная свежесть и долгожданное признание уникального таланта», – написал тогда Вадим Лукомский в тексте о величии Модрича.

Хорват не был стабильно лучшим на протяжении всего года: в начале сезона-2018/19 он блистал лишь эпизодически и сам признавался, что страдает от усталости после ЧМ. Предыдущий сезон тоже получился скомканным: он не очень много играл – лишь 11-й в «Реале» по игровому времени в Ла Лиге. Но Модрич круче всех проводил важные матчи. «Минимум второй год подряд Модрич – лучший игрок финала ЛЧ, – продолжал Лукомский. – После матча Аргентина – Хорватия ни у кого даже не возникало сомнений, кто был лучшим игроком под 10-м номером на поле».

Награде обрадовались многие ценители олдскульного футбола.

«Если нарядить его в короткие шорты, получится футболист из 70-х. Он олицетворяет футбольный винтаж, который я так люблю. Лука – вымирающий вид, который нужно защищать», – метко сказал Хатем бен Арфа. Дженнаро Гаттузо назвал Луку «чистым футболистом»: «Все говорят, что хотели бы поиграть с Роналду или Месси, но я хотел бы оказаться в одной команде с Модричем».

А вот оценка от Серхио Рамоса: «Он один из немногих футболистов, за которых я буду счастлив (во время получения наград), как за себя. Возможно, в футболе есть более известные имена, более рекламные имена, но именно Модрич заслуживает быть лучшим».

Лука с отрывом взял «Золотой мяч» – 753 очка, у финишировавшего вторым Криштиану – 476. Также и с премией от ФИФА – 29% у хорвата против 19% у португальца. Но многих удивило неожиданно низкое место Месси (разумеется, по его меркам), который впервые с 2006 года выпал из призовой тройки (третьим по версии France Football стал Антуан Гризманн, по версии ФИФА – Мо Салах).

Месси занял только пятое место. Это стало мемом

В 2018-м Месси выиграл три трофея в Испании, включая Ла Лигу с 14-очковым отрывом. Он в очередной раз пробил 50 голов за год (51 мяч в 54 матчах), став лучшим бомбардиром в Европе. В сезоне-2017/18 Лео стал лучшим снайпером топ-5 лиг (34) и лучшим ассистентом (12) чемпионата Испании. Однако в год чемпионата мира этого оказалось мало: аргентинец занял лишь пятое место в списке лучших – как по версии France Football, так и по версии ФИФА.

В «Барселоне» этого не поняли.

«Отсутствие Месси в списке номинантов дискредитирует награду. Каждый знает, что он лучший в мире по всем аспектам. Если поставить Месси на позицию Модрича, он выступит лучше, он лучше отдает передачи и лучше забивает голы – он был лучшим много лет, – заявил тогда операционный директор каталонского клуба Хавьер Бордас. – Из всех номинантов Модрич фаворит, он обходит Роналду. Однако в прошлом сезоне «Барселона» обогнала «Реал» в Ла Лиге на 17 очков, так что в списке должно быть больше футболистов «Барселоны».

Многие болельщики тоже были удивлены. Фраза «Всего лишь пятый игрок мира» стала мемом, который использовали после каждого крутого гола или ассиста Лео в тот год.

«Месси занял пятое место. Конец близок».

«Когда увидел, что Месси финишировал пятым».

Джоди Моррис, экс-полузащитник «Челси» и помощник Фрэнка Лэмпарда, тоже не выдержал:

«Месси 5-й игрок в мире... какая кучка старых ****».

Еще никого не признавали лучшим игроком ЧМ дважды. Месси или Модрич могут это исправить

Помимо выхода в финал в матче между сборными Хорватии и Аргентины может определиться один из главных претендентов на «Золотой мяч» ЧМ-2022.

Месси и Модрич – два последних обладателя награды. Лео она досталась в 2014-м, Луке – в 2018-м. Оба на этих турнирах проиграли в финалах.

Четыре года назад сборные Хорватии и Аргентины встретились на групповом этапе ЧМ. Хорваты победили 3:0, а Модрич забил один из голов дальним ударом. Тренер Златко Далич тогда рассказал, как надо бороться с Месси: «Он лучший игрок в мире, остановить его невозможно. Поэтому надо лишить его доступа к мячу. Как только он получает мяч, остановить его невероятно сложно».

Уже после разгрома Модрич подтвердил, что у команды была установка накрывать все передачи в сторону Месси. На это жаловался и тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли: «Мы никак не могли найти Лео. Активно пытались доставить до него мяч, но соперник нам мешал».

Еще ни один игрок не получал «Золотой мяч» ЧМ дважды. Месси или Модрич могут снова войти в историю, но для этого точно понадобится выход в финал.

Как Месси и Модрич играли друг против друга?

Перед стартом ЧМ-2022 Модрич в интервью ESPN ответил на извечный вопрос: кто круче – Месси или Марадона? Голос не в пользу Лео:

«Для меня величайший – Марадона. Месси и Марадона – две легенды, но Диего – это Диего».

Модрич знает о чем говорит, так как часто играл против Месси в Испании. За 26 матчей во всех турнирах перевес пока в пользу хорвата: 12 побед, 5 ничьих и 9 поражений. Хорватия победила в обеих играх против Аргентины, в которых принимал участие Лука.

При этом остановить Месси очень непросто – он организовал кучу голов в матчах против Модрича:

В Лиге чемпионов Модрич и Месси впервые встретились только в этом году. «Реал» прошел дальше, а хорват признался, что было непривычно видеть Лео не в футболке «Барсы»:

«Странно видеть Месси в другой футболке после всех класико. С Неймаром и Мбаппе, которые сделали гол, обеспечивший им преимущество перед матчем на «Бернабеу», у них просто коллекция талантов. Но мы – «Реал», и когда мы нашли игровой ритм, при фантастической поддержке болельщиков, мы просто раздавили их. Это был захватывающий матч, один из самых впечатляющих для меня, а я провел много таких в «Реале».

Недавно Модрич заявил, что у Хорватии такой же ДНК, что и у мадридского клуба. «Мы никогда не сдаемся. Так что да, в этом команды одинаковы», – отметил хорват.

Нас ждет еще одна интереснейшая глава этого противостояния.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Clive Mason, Dan Istitene; eastnews.ru/AP Photo/Christophe Ena