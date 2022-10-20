«Все знают: «Золотой мяч» должен стоять у тебя дома». Сезон, когда Месси признал величие Левандовского

Но напряжение между ними все-таки было.

Вы прекрасно помните, что в ковидном сезоне-2019/20 в европейском футболе царил Роберт Левандовски:

• победы в Лиге чемпионов, Бундеслиге и Кубке Германии,

• статус лучшего бомбардира во всех турнирах – 15 голов в 10 матчах ЛЧ, 34 мяча в 31 игре чемпионата и 6 голов в 5 матчах Кубка. Безумие!

В 2020 году Левандовски выиграл также клубный чемпионат мира, Суперкубки УЕФА и Германии. В том сезоне его признали лучшим игроком ЛЧ, клубного ЧМ и «Баварии». В любой другой год это гарантированный «Золотой мяч», но в коронавирусном 2020-м France Football отменил вручение награды. Журнал объяснил это «исключительными обстоятельствами, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения приза».

Тот сезон доиграли все топ-лиги, за исключением Франции. Это не самая серьезная преграда: до 2021 года «Золотой мяч» из Лиги 1 забирал лишь один игрок – Жан-Пьер Папен в 1991-м. Это же последнее (до 2021-го) попадание игрока из чемпионата Франции в топ-3. В 2020-м ничего кардинально не менялось – претенденты из «ПСЖ» могли рассчитывать на шорт-лист, но точно не на победу.

Но France Football, несмотря на все споры и петиции, решение не изменил. И многие посчитали, что Левандовского в тот год обокрали. Сам Роберт согласен:

«C «Баварией» мы выиграли все, что могли. Во всех турнирах – Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов – я стал лучшим бомбардиром. Понимаю, что давление на другого игрока могло быть сильнее. Но не любой ли футболист выиграл бы «Золотой мяч», добившись того, что я?»

«В Польше у нас есть комплекс неполноценности». Левандовски долго не мог поверить, что стал лучшим в мире

Поляка в 2020-м поддерживали многие коллеги. Вот, например, мнение Тиаго Алькантары: «Левандовски выиграл бы. Прогресс Роберта – не только физический, но и психологический – поражает. Он забивает больше 30 голов только в Бундеслиге каждый год. Думаю, было несправедливо отказываться от вручения – церемонию можно было провести онлайн».

Именно так и поступили организаторы премии The Best от ФИФА – ведущие были в студии, а гости подключались онлайн. Левандовского заслуженно признали игроком года, хотя сам он еще какое-то время не мог поверить в случившееся.

Вот рассуждения Роберта о ценности индивидуальных наград в колонке на The Players’ Tribune: «До церемонии я знал, что у меня был отличный год с «Баварией». Я знал, что могу выиграть награду. Возможно, я даже заслужил ее. Но в Польше у нас есть этот комплекс неполноценности. У нас никогда никого не называли лучшим игроком мира. В детстве у тебя нет суперзвезд, которым хочется подражать. Скауты всегда говорят что-то вроде: «Он довольно умелый... для польского ребенка». Так что у нас есть такое чувство, что никто никогда не будет достаточно хорош, никто из нас никогда не доберется до вершины.

Польские дети не должны быть лучшими в мире. Этого просто не должно было случиться. Поэтому, когда я получил этот трофей, я не мог в это поверить. Я знаю, что люди думают, что это клише, но моя жизнь действительно начала мелькать перед глазами. Я увидел свои первые шаги с мячом, свои первые игры на грязных полях и всех людей, которые помогали мне добраться до этого момента. Это было похоже на кино».

В сезоне-2020/21 Левандовски не сбавил. Он даже стал результативнее – особенно мощно выглядел 41 гол в 29 матчах чемпионата. И хотя на этот раз Роберт выиграл только чемпионат, он вновь считался одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Левандовски понимал, что в борьбе против Лионеля Месси (который выиграл в том сезоне первый взрослый трофей со сборной – Кубок Америки) важны не только результаты, но и медийность, поэтому не стеснялся говорить о цели выиграть награду. Поляк напирал на совокупность двух мощных сезонов:

«Возможность выиграть «Золотой мяч» очень многое для меня значит. Это было бы серьезным поводом для гордости. Достаточно посмотреть на все, чего я добился не только в этом году, но и в прошлом, когда церемонию отменили – я выиграл много трофеев и забил много голов».

И все же Роберт снова остался без награды (580 очков против 613 у Месси). Едва взойдя на сцену за седьмым «Золотым мячом», аргентинец выписал комплимент главному сопернику по сезону.

«Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского, – начал Лионель. – Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома».

Не все тогда согласились с победой Месси – Златан, Касильяс, Тотти, Эвра и еще целый ряд футбольных звезд отдали предпочтение Левандовскому.

«Путь к награде из «Барсы» короче, чем из «Баварии». «Золотой мяч» – одна из причин переезда Левандовского в Ла Лигу

Левандовски частично взял реванш в премии The Best от ФИФА – его признали лучшим второй год подряд. Роберт оторвался от Месси всего на четыре очка (48 против 44), а вскоре выяснилось, что поляк еще и не побоялся проголосовать за конкурента. Левандовски поставил на первое место Жоржиньо, на второе – Месси, а на третье – Роналду. Лео же посчитал, что Левандовски не наиграл на топ-3: аргентинец поставил на первое место Неймара, на второе – Мбаппе, а на третье – Бензема. К слову, в 2020-м, хоть Месси публично и назвал Левандовского лучшим, в бумагах он поставил поляка только на третье место (снова за Неймаром и Мбаппе).

«Его слова на церемонии вручения «Золотого мяча» были приятными, было приятно услышать их от него. Что касается его голосов – нужно спрашивать его. Это его решение, я должен его уважать. Сердиться на него мне не стоит», – отреагировал Левандовски.

Позже поляк добавил: «Я проголосовал за Месси, так как ценю то, что он сделал в 2021 году и, конечно, раньше. Месси говорил обо мне на церемонии вручения «Золотого мяча». Почему его мнение поменялось? Я не знаю. Но у меня нет ни сожалений, ни жалоб. Я принял это, это было решение Месси, и на этом все. Я все равно получил награду, так что мне было легче [принять это]».

Лео на эти слова Левандовского отреагировал несколько раздраженно: «Все могут говорить все что думают, и, естественно, он тоже. Я не разделяю его мнение, но, если честно, и не придаю ему особого значения. Он может говорить все что угодно, мне это не интересно.

Однако те слова были сказаны мной от чистого сердца, я действительно так считал. Я говорил, что он заслуживал «Золотой мяч», потому что он был лучшим годом ранее. Но в год, когда приз выиграл я, он не был лучшим. Но он пусть думает так, как считает нужным».

Когда Левандовски в конце прошлого сезона вдруг засобирался в «Барселону», некоторые это расценили как желание повысить шансы в борьбе за «Золотой мяч». Поляк опровергал, что переехал в Каталонию из-за этого. Но затем все же добавил:

«Знаю, что «Барселона» – команда, в которой наибольшее количество игроков выигрывали «Золотой мяч». Думаю, что путь к награде из «Барсы» короче, чем из «Баварии».

Осадок от отмены премии-2020 никуда не делся. Этой осенью Левандовски не упустил возможности потроллить France Football:

«Да, Бензема, вероятно, в числе фаворитов. Конечно, если вручение награды не отменят, он, видимо, ее получит».

Недавно Левандовски сказал, что между ним и Месси все в порядке и никогда не было проблем.

Но перед матчем Польши и Аргентины на ЧМ-2022 тренерам обеих команд не уйти от вопросов о соперничестве их главных звезд.

«Левандовски – отличный футболист, – говорит тренер аргентинцев Лионель Скалони. – Видеть его игру воочию – это привилегия и удовольствие. Достиг ли он уровня Месси? Это сложный вопрос. Я думаю, нужно наслаждаться его игрой, а не сравнивать с Месси или кем-то еще. Сравнения бесполезны».

А вот мнение тренера поляков Чеслава Михневича:

«Весь мир ждет поединка между Левандовски и Месси. Они отличные игроки, но мы не говорим об этом, мы относимся к этой игре как к противостоянию между Польшей и Аргентиной. Матча один на один между Левандовски и Месси не будет – это не теннис. Каждому из них нужны хорошие игроки в команде. Никто не выигрывает чемпионат мира в одиночку».

Фото: globallookpress.com/LUKASZ GROCHALA, Ricardo Larreina Gettyimages.ru/Marco Donato