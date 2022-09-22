Тренер Канады, который взбесил Хорватию – кто он? Никогда не играл в футбол и 12 лет тренировал женщин

Джон Хердман – первый тренер, который возглавил сборную как на мужском, так и на женском чемпионатах мира. Ему 47 лет, он англичанин, но добился успеха именно в Канаде.

Уже на ЧМ-2022 Хердман заслужил особое внимание: сначала его команда выдала мощный матч против Бельгии (0:1), а затем он устроил мотивационный перфоманс в центре поля. «Что я сказал ребятам? Мы собираемся взять и отыметь [fuck] Хорватию».

Да-да, fuck…

Хорватам такая экспрессия, естественно, не понравилась – возмутились главный тренер Златко Далич и полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич.

Предстоящий матч Хорватия – Канада (27 ноября, в 19:00 по московскому времени) уже с особым подтекстом.

Знакомимся с необычным оратором.

Выбрался из депрессивного Консетта: тренировал юного Хендерсона в Сандерленде и параллельно читал лекции в университете Ньюкасла

Консетт – 30-тысячный городок недалеко от Ньюкасла, благодаря которому у Хердмана ярко выраженный северо-восточный акцент. Помимо того, что там родились арбитр Марк Клаттенбург и актер Роуэн Аткинсон (наиболее известен ролью мистера Бина), город известен как сталелитейная столица Великобритании. На пике (в 1960-х) местный металлургический завод давал работу 6 тысячам жителей. Семья Хердмана не была исключением – он сын и внук металлургов.

В 1980 году все изменилось: градообразующее предприятие закрыли – 3800 людей потеряли работу, в том числе отец и дед 5-летнего Джона. Среди его ранних воспоминаний – дед возглавлял местные протесты против правительства Маргарет Тэтчер.

Закрытие завода привело к упадку Консетта как промышленного центра. В 1981 году уровень безработицы достиг 36% – один из худших показателей во всей Великобритании и примерно в три раза выше, чем в среднем по стране в то время.

У отца, который не мог найти себя, развились серьезные психологические проблемы. Менеджер супермаркета рассказывал, как он разговаривал с банкой фасоли.

Родители развелись, когда Джон заканчивал школу. Мать запила. Хердман провалил выпускные экзамены и собрался идти на военную службу.

«Я просто хотел выбраться оттуда», – говорил Хердман о Консетте.

Невысокий рост и длинные волосы вряд ли помогли ему на собеседовании. «Сынок, – сказал военный сотрудник по набору персонала, – Я знаю, кого ищу. И это не ты».

Падение города пришлось как раз на взросление Джона.

«Ну, Консетт – довольно трудное место, – признавался Хердман в интервью The Athletic. – В то время я немного занимался боксом, я из семьи боксеров.

Но я поссорился не с той компанией – эта была компания, с которой лучше не связываться. Они превратили мою жизнь в ад, били меня. Это был тяжелый период. Но, послушайте, это же Консетт!

В пятницу вечером люди ходили по пабам, а после дрались на стоянке такси. Это просто то место, откуда мы родом. Но я горжусь тем, откуда я, потому что в Консетте трудолюбивые люди».

Сейчас город уже оправился и не выглядит таким депрессивным, но его рабочий характер отпечатался и на будущем тренере. «Я не могу вспомнить, когда работал меньше 80 часов в неделю (почти 12 часов в день), – говорил Хердман CBC. – У меня такой характер, может, это психическое расстройство. Но если я сильно увлекаюсь чем-то, то не могу остановиться».

Хердмана всегда тянуло к футболу, но поняв, что он не сможет профессионально играть, Джон рано пошел в тренеры. Путь получился необычный: сначала он отучился в Лидсе (изучал спортивные науки) и пошел физруком в свою начальную школу в Консетте, а затем отправился в Южную Америку изучать бразильскую систему. В 23 года Хердман открыл на родине бразильскую футбольную школу, которой заинтересовались многие родители, в том числе игроки «Сандерленда», которые отправляли туда своих детей. Вскоре Джону пришло предложение о работе в академии этого клуба.

Хердман проработал в «Сандерленде» три года, в том числе потренировал юного Джордана Хендерсона. Параллельно четыре дня в неделю он читал лекции на факультете спортивных наук Университета Нортумбрии (Ньюкасл) и получил степень доктора.

И тут подоспел новый вызов.

«Хоббит из Новой Зеландии» зажег женскую сборную Канады и принес две олимпийские бронзы

Когда его университетский руководитель Пол Потрак перебрался в Новую Зеландию и в 2001-м предложил Джону футбольную работу на другом конце света, тот сразу же согласился. Сначала Хердману доверили обучение тренеров, потом он стал директором по развитию федерации, а через пять лет возглавил женскую сборную.

О решении Хердман никогда не жалел. «В академии «Сандерленда» я понял, что никто не будет уважать меня, – делился Хердман с The Telegraph, – потому что я не играл на том же уровне. И мне нужно было заслужить уважение опытом и знаниями. Я был одержим учебой, и Новая Зеландия была лучшим местом».

Хердман сыграл с Новой Зеландией на пекинской Олимпиаде, дважды на чемпионатах мира и еще два раза попал на ЧМ с молодежной сборной. Прогресс чувствовался, но Хердман и осознавал потолок. В отсутствии Австралии Новая Зеландия рвала всех в Океании и отбиралась на чемпионаты мира, но добиться там самых высоких результатов было практически невозможно.

Тут Хердмана и заметили канадцы, которые в 2011 году пригласили его возглавить женскую сборную. Канадская команда тогда находилась в разобранном состоянии после ухода итальянки Каролины Мораче – под руководством бывшей звезды Серии А они провалились на ЧМ-2011.

К первой встрече с новой командой Хердман хорошо подготовился: приводил цепляющие цитаты из канадского гимна и повесил в раздевалке фото разбитой и опустошенной Кристин Синклер после ЧМ-2011. Это капитан и главная звезда команды (со 190 голами за сборную она лучший бомбардир в истории мирового футбола).

Это же фото он повесил у себя в офисе. И донес до всех, что так проваливаться больше нельзя.

Поначалу Хердмана встретили в Канаде критикой. «Все говорили: «Что этот хоббит (его рост – 165 см) из Новой Зеландии тут делает?» – вспоминал тренер.

Но Джон быстро адаптировался и уже через месяц привел сборную к первому в ее истории золоту Панамериканских игр.

«Мы были сбиты с ног после чемпионата мира, на дне, – признавалась вратарь Карина Ле Блан. – Джон вошел и сказал: «Что вы, девчата, хотите?» Мы сказали: «Хотим золотую медаль».

Умение Хердмана вдохновлять на свершения – это то, что будут регулярно отмечать игроки мужской сборной Канады.

«Думаю, на каждую минуту дня у него есть мотивационная речь, – говорил еще в 2019-м нападающий «Ванкувера» Лукас Каваллини. – Вот почему мы на этом уровне и делаем важные вещи».

Женская сборная Канады с Хердманом отобралась на Игры-2012. У канадок до этого был только один олимпийский опыт – четырьмя годами ранее они заняли восьмое место. При Хердмане получилось гораздо лучше – бронзовые медали: в четвертьфинале канадки выбили британок (2:0), в полуфинале уступили США (3:4), зато в матче за третье место переиграли француженок (1:0).

Хердман повторил успех на Олимпиаде-2016 в Рио: в четвертьфинале канадки вновь обыграли Францию (1:0), в полуфинале проиграли немкам (0:2), а бронзу вырвали у хозяек из Бразилии (2:1).

При нем команда поднялась на четвертое место в рейтинге ФИФА (самое высокое в истории), выиграла две бронзы Олимпиады и дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2015. Но главный успех был еще впереди. На Олимпиаде-2020 в Токио повзрослевшие канадки забрали золото – уже без Хердмана, но с его ученицей в должности главного тренера. Бев Пристман – тоже из Консетта, она ездила с Хердманом в Новую Зеландию и Канаду, два года помогала Филу Невиллу в женской сборной Англии, а в 2020-м возглавила канадскую команду.

Хердман же взялся за трансформацию мужской сборной.

В первой же игре поставил цель – побить рекорд по голам. Выиграл 8:0, затем 11:0, а теперь добрался до ЧМ-2022

В начале 2018-го у Хердмана появилось два предложения о работе – из женской сборной Англии (куда затем поехал Фил Невилл) и мужской сборной Канады. Причем Джон считает, что канадская федерация не предложила бы ему эту должность, не будь предложения из Англии. Канадцы не хотели упускать тренера.

«В Англии мне предложили такую финансовую поддержку, которую я никогда раньше не получал, – признавался Хердман. – Плюс домашнее Евро (англичанки в итоге его выиграли) – это было бы захватывающе. Но я понимал, что если останусь и помогу мужской сборной Канады выйти на чемпионат мира, это поднимет и женский футбол. Страна не изменится в футбольном плане, если не попадет на мужской ЧМ. А ее там не было с 1986 года».

В январе 2018-го федерация неожиданно объявила, что мужскую команду возглавит Хердман. Эквадорец Октавио Самбрано с 25-летним тренерским опытом продержался на этой должности всего 9 месяцев.

Это вызвало шок у всех. Широкая общественность возмущалась: как можно назначить тренером сборной человека без опыта в мужском футболе? Любители женского не понимали, почему Хердман от них уходит.

«Сейчас нет слов…» – отреагировала Синклер.

«Мне пришлось позвонить ей в середине тренировки, – рассказывал Хердман о непростом разговоре с главной звездой. – Выловил ее на обочине поля и сказал: «Слушай, заявление будет выпущено через 30 минут». Это женщина, с которой мы бились друг за друга. Это женщина… на похоронах отца которой я говорил. И вот как закончить такие отношения? Знаю, она не слышала ни слова. Когда я говорил ей причины этого решения, она ничего не хотела слышать. Это было тяжело».

Хердман впервые столкнулся с таким прессом общественности и непонимания со стороны собственных игроков – и слегка растерялся:

«Я будто находился в Британии в качестве топ-менеджера, который испытывает медийную жару каждые две недели. Для меня это было похоже на первое настоящее: «Ого». Если бы меня снова поставили в такую ситуацию, то я бы справился с этим намного лучше и с меньшими эмоциями».

Но Хердман не сомневался в правильности решения – он верил, что с этим поколением ему по силам пробиться на ЧМ-2022. В 2019-м он прямо так и заявил:

«Мы собираемся поехать в Катар и заложить основу для 2026-го (Канада будет принимать турнир вместе с США и Мексикой – Sports.ru)».

Тогда это выглядело полным сумасшествием, ведь до Хердмана сборная шла на 94-м месте в рейтинге ФИФА (сейчас – на 41-м). Но к моменту этого заявления он уже заставил футболистов поверить в подвиг. Вы же помните – Хердман специалист по мотивации. Вот ярчайшее доказательство:

«На первом сборе у меня случился один из лучших разговоров с капитаном – хавбеком «Рейнджерс» Скоттом Арфилдом. Я поставил цель в первой игре – побить рекорд по голам, играли против Американских Виргинских островов.

Капитан подошел ко мне и сказал: «Я не уверен, что это правильный подход. Думаю, что это может оказать давление, ребята просто хотят играть». Я ответил: «Слушай, мы планируем либо подняться в горы, либо гулять по холмам. Если это не для тебя, то оставь повязку здесь. А я найду парня, который хочет подняться в гору».

Они вышли и побили рекорд в первой же игре. Это была большая победа с точки зрения менталитета, который мы стремимся привнести в нашу игру».

Тот матч завершился со счетом 8:0, а в марте 2021-го канадцы вынесли Каймановы острова уже 11:0. С этого обновленного рекорда сборная начала путь в Катар.

Первый раунд отбора канадцы пролетели ураганом: 4 победы в четырех матчах, разница мячей 27:1. Во втором раунде команда Хердмана вынесла Гаити – 4:0 по итогам двух матчей (1:0 и 3:0). В третьем раунде Канада выиграла группу из восьми команд, опередив США и Мексику. Канадцы больше всех забили (23), меньше всех пропустили (7) и заслуженно ворвались на ЧМ впервые за 36 лет.

Хердман постоянно рушит психологические барьеры: в 2019-м Канада впервые за 34 года обыграла США (с 18-летним Альфонсом Дэвисом и 19-летним Джонатаном Дэвидом в старте), а в 2021-м впервые за 20 лет – Мексику.

«Я не думаю, что Канада верила. Единственный человек, который действительно верил – тренер Джон Хердман», – говорил защитник Сэм Адекугбе после выхода на ЧМ.

«Я старался верить, но теперь, когда это в итоге случилось, у меня нет слов, – говорил тренер сразу после триумфа. – Мы выигрывали финалы Лиги чемпионов, у нас есть молодой парень [Альфонсо Дэвис], выступающий за «Баварию». У нас есть футболисты, играющие в Европе на всех уровнях. Мы футбольная страна – именно этого мы всегда хотели. Мы хотели уважения».

Фото: Gettyimages.ru/Joern Pollex/Bongarts, Guang Niu, Rich Lam, Guillermo Legaria; REUTERS/Matthew Childs; commons.wikimedia.org/Still Picture Records Section; East News/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP