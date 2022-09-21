Тренер Польши проходил по делу о договорняках. За два года он созвонился с главным организатором 711 (!) раз

Но не получил никаких обвинений.

В январе 2022 года поляки представили нового тренера сборной – им стал Чеслав Михневич, который в прошлом году победил в Лиге Европы «Спартак» и «Лестер». В группе его «Легия» все равно финишировала последней (там ведь еще играл «Наполи»), но большей неожиданностью стало падение команды в зону вылета в чемпионате. В конце октября Михневич подал в отставку, а уже через три месяца к нему с предложением пришел Польский футбольный союз.

Приняли 52-летнего Михневича с некоторой долей скепсиса. На первой же пресс-конференции тренера атаковали за историю более чем 15-летней давности, когда его имя засветилось в громком коррупционном скандале с договорными матчами. Михневич не любит возвращаться к этой теме, а уж в такой важный день тем более – тренер взорвался и пригрозил активному журналисту судом:

«Ваше заявление подходит для прокуратуры! Винить надо не меня, а вас. Вы намекаете, что я участвовал в двух проданных матчах, а это полная чушь. Я не сделал ничего плохого, обвинение предъявлено моим игрокам, а не мне. Нигде не написано, что я о чем-то знал».

Давайте все же отмотаем назад, чтобы понять, что там все-таки произошло.

В 90-е и нулевые польский футбол погряз в коррупции. Власти трижды меняли руководство федерации, но каждый раз сдавали назад под давлением ФИФА

В 2012 году Польша принимала Евро, но перед этим вскрылось, что у местного футбола огромные проблемы с коррупцией.

Вот как происходившее в низших лигах описывал бывший футболист, а ныне журналист-расследователь Лукаш Чешла:

«Я прекрасно помню ту атмосферу. Игры продлевали до 100 минут, чтобы какая-то команда могла забить победный гол. Матч, перед которым судья объявляет, что собирает на стиральную машину. Незаслуженные красные карточки, абсурдные офсайды и пенальти. Иногда все было настолько очевидным, что не хотелось играть уже через 15 минут. Оставался лишь саркастический смех и споры с арбитром, который однажды даже признался после матча: ему пообещали работу в высшей лиге за лучшие деньги. Он извинился перед нами и добавил, что «такова жизнь».

Символом зла и деградации называли Польский футбольный союз (PZPN), нецензурные кричалки про который постоянно неслись с фанатских трибун. «Достаточно 10-15 минут посидеть на любом из польских стадионов, чтобы понять, каково отношение болельщиков к PZPN», – говорил в интервью журналу Magazyn Futbol вице-премьер страны Гжегож Схетына.

Каждое новое правительство Польши пыталось навести порядок в футболе. Хотя бы из практических соображений – за это выступало абсолютное большинство болельщиков, а это дополнительные голоса на выборах. В 2003-м в Уголовный кодекс ввели статью о коррупционных действиях в спортивной сфере, в 2005-м началось расследование, а в 2006-м министр спорта раскритиковал Польский футбольный союз (PZPN) за неспособность принять меры по борьбе с коррупцией и объявил о проведении аудита.

Надо сказать, что еще в 1998 году министр спорта Яцек Дембски попытался отстранить тогдашнее футбольное руководство, но отступил под давлением ФИФА, которая всегда на страже автономии федераций от властей.

В 2007-м министр спорта Томаш Липец (спустя пару месяцев сам попал под арест по обвинению в коррупции) устроил то же самое. В январе арестовали члена правления PZPN Вита Желязко, после чего министерство спорта приостановило работу всего правления федерации. Премьер-министр Ярослав Качиньский и большинство болельщиков поддержали такое решение, но под угрозой санкций ФИФА минспорта вновь сдало назад.

Третий раунд произошел уже в сентябре 2008-го, когда арбитражный суд польского олимпийского комитета отстранил руководство PZPN за «постоянное и вопиющее нарушение устава». Организаторами переворота стали вице-премьер Польши Схетына, министр спорта Мирослав Джевецкий, президент олимпийского комитета Петр Нуровский и доктор права Роберт Завлоцкий, которого назначили временным управляющим федерации.

Они посчитали, что на этот раз хорошо подготовились – и ФИФА не сможет вмешаться. Джевецкий убеждал, что применен «итальянский вариант» – прежнее руководство убрали как бы не власти, а независимый суд. Но отличие в том, что во время коррупционного скандала в Италии местный НОК назначил куратора по просьбе самой федерации, а еще там все спортивные союзы находятся в компетенции председателя олимпийского комитета, а не министра.

ФИФА и УЕФА на этот раз выступили с совместным заявлением – Зепп Блаттер и Мишель Платини не признали поставленного куратора и пригрозили дисквалификацией польских клубов и сборных.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и другие видные политики поддержали минспорта, но под угрозой лишения проведения Евро-2012 спортивные власти вновь пошли на компромисс. Куратора отозвали – вместо него появилась независимая комиссия, в составе которой оказались представители ФИФА, УЕФА и минспорта. Вскоре федерацию возглавил экс-футболист Гжегож Лято.

Параллельно шло расследование коррупции в польском футболе. В апреле 2009-го количество арестованных достигло 200 человек, включая судей, менеджеров, тренеров, игроков, а также некоторых высокопоставленных чиновников PZPN. Проблема достигла таких масштабов, что к концу апреля осталось лишь 15 судей, которым позволили работать на матчах высшего дивизиона.

Тут-то и всплыло имя нынешнего тренера сборной Польши.

За договорняки судили игроков Михневича и организатора, с которым тренер за два года созвонился 711 раз

В сентябре 2003 года Михневич начал самостоятельную тренерскую карьеру в «Лехе» (до этого два года работал помощником в «Амике» – об этом странном клубе еще расскажем). В первом же сезоне его команда выиграла Кубок и Суперкубок страны, но у следствия возникли вопросы по двум матчам «Леха» в чемпионате.

В конце сезона-2003/04 полковицкий «Гурник» и «Свит» из Новы-Двур-Мазовецки боролись за выживание, и в последних турах обе команды должны были сыграть против команды Михневича. У «Леха» к тому времени не было никакой мотивации: команда шла в середине таблицы и уже ни за что не боролась.

Разберем каждый случай отдельно.

• На суде представили телефонный разговор тренера «Свита» с организатором договорняков Рышардом Форбрихом, известным в Польше по прозвищу «Парикмахер». Он считался боссом мафии, ответственной за коррупцию в польском футболе. В 2009-м Рышарда посадили на 3,5 года, в 2019-м – еще на 4,5 года, а в прошлом году добавили еще чуть больше двух лет.

В том разговоре они обсуждали исход матча, а «Парикмахер» добавил, что тренер «Леха» в курсе. В итоге Михневич выставил полурезерв, а «Свит» победил 1:0. Прокуратура решила, что игру продали, и осудила двух игроков «Леха». Осужденный позже за договорняки тренер «Свита» Януш Вуйчик (в 1992-м привел Польшу к олимпийскому серебру) признался, что был свидетелем того, что Михневич в курсе продажи матча. По словам Вуйчика, Рышард давал Михневичу указания по составу на игру, а тренер согласился и все исполнил.

Михневич же объяснял, что о выборе полурезервного состава все знали заранее. Тогда финал Кубка Польши состоял из двух матчей, а игра со «Свитом» проходила как раз между ними. Желтые карточки в чемпионате и Кубке суммировались, поэтому, говорил Михневич, не хотелось рисковать тремя игроками, которые висели на предупреждениях. Четвертый футболист основы травмировался, а еще один получил повреждение уже во время игры.

Михневича также попросили объяснить, зачем он на следующий день позвонил арбитру этого матча Роберту Малеку. «Во время игры я вел себя с ним не особо вежливо. Были большие шансы, что предстоявший матч за Кубок Польши проведет именно Малек. Я позвонил ему, чтобы извиниться за поведение и нецензурные слова», – говорил тренер.

• Второй эпизод, попавший под подозрение, – матч с «Гурником». Тогда на команду Михневича вышли представители и «Гурника», и «Свита»: одни просили еще раз проиграть, другие – сыграть на полную. «Лех» выиграл 2:0, а после матча получил от конкурентов «Гурника» в борьбе за выживание 34 тысячи долларов, которые в команде поделили между всеми. Иронично, что по итогам сезона вылетели как «Гурник», так и «Свит».

Михневич сказал, что до матча ничего не знал о бонусе, но в то же время не видит в нем ничего плохого. «Это распространено в мире. Хорватию в матче с Англией мотивировали россияне, решая вопрос о выходе на Евро-2008. Поляков мотивировала Аргентина в 1974 году. Я знаю это из медиа . Я не включал эти деньги в свой доход и не облагал их налогом», – пояснил тренер.

Михневич рассказывал, что за несколько дней до матча к нему в ресторане (где он проводил время с семьей) подошли люди, которые хотели поговорить о предстоявшей игре. Но, по его словам, он целенаправленно избегал таких разговоров:

«Когда мы ехали на игру, я попросил водителя остановиться в лесу, мы провели полноценную разминку. Так мы вышли на стадион в Польковице за несколько минут до стартового свистка, сразу готовые к игре. Этим нестандартным способом я хотел свести к минимуму риск любых контактов других людей с моими игроками».

• Еще одной точкой расследования стала игра «Леха» и «Амики» в 2005-м. Арбитр признался, что взял 15-20 тысяч злотых (по нынешнему курсу – 200-270 тысяч рублей) от «Парикмахера» за положительные решения для «Леха».

По его словам, Рышард очень хотел сохранить работу для Михневича, который находился под угрозой увольнения. Ничья помогла тренеру удержаться.

Следствие не установило, знал ли Михневич о подкупе, поэтому он вновь не понес никакого наказания. Но кое-что тренеру припоминают постоянно до сих пор. По данным прокуратуры, с июля 2003-го по октябрь 2005-го Михневич целых 711 раз созванивался с Рышардом «Парикмахером». Причем звонки совершались в том числе накануне и в день того самого матча со «Свитом».

Тренер подчеркивал, что его отношения с «Парикмахером» носили исключительно официальный характер, хотя иногда он обращался к нему по личным вопросам: искал врача для жены или угнанную машину. В обвинительном заключении этому не очень поверили: «Оценивая степень знакомства по количеству взаимных телефонных разговоров, следует констатировать, что они были хорошими друзьями».

Михневичу не предъявляли обвинений. В 2009 году он даже сам явился в прокуратуру, где дал показания. Впрочем, связь с главным организатором договорняков, которая тянется еще с игровой карьеры, испортила его репутацию.

Михневич-игрок выиграл вместе с «Парикмахером» три Кубка Польши. И да, там тоже не обошлось без судейских скандалов

Михневич не только хороший знакомый Станислава Черчесова, но и полноценный коллега. Он тоже бывший вратарь, хоть и не такой известный и статусный. Большую часть карьеры Чеслав провел в низших дивизионах польского футбола, однако в конце 90-х все же добрался до трофеев.

Это случилось в «Амике» из 11-тысячного городка Вронки, в которой он и познакомился с «Парикмахером». Рышард Форбрих тогда руководил этим клубом.

Сейчас главному злодею коррупционного скандала уже 76 лет, он проводит последние годы в тюрьме. Начинал карьеру он с работы парикмахером (отсюда и прозвище) в тюрьме во Вронках. Со временем Форбрих открыл свою парикмахерскую, а в начале 90-х оказался в футболе и объединил два местных клуба в «Амику». Команду назвали в честь главного спонсора – производителя бытовой техники Amica (в России известна под маркой Hansa), штаб-квартира которой находится как раз во Вронках.

При Рышарде «Амика» моментально взлетела в элиту: за четыре года клуб проскочил шесть дивизионов (благодаря решению Великопольского футбольного союза, где «Парикмахер» занимал должность, клуб из 7-го дивизиона перевели сразу в 4-й). В конце 90-х, когда Михневич был запасным вратарем «Амики», команда три раза выиграла Кубок Польши, два раза – Суперкубок и прорвалась в еврокубки. Вот Михневич (на фото справа) получает медаль.

«Амика» просуществовала 15 лет. Журналист Onet Wiadomości Лукаш Чешла описывает то, чем запомнилась команда в польском футболе:

«За более чем десяток лет истории клуб снискал славу неудобного соперника, которому помогают не только стены, но и прежде всего судьи. Ходили разговоры, что «Амика» нечестным путем выигрывала Кубки, а у многих судей появлялась бытовая техника от компании Amica.

«Парикмахер» быстро прославился договорными матчами на всю Польшу, организацией попоек во Вронках для судей, менеджеров и журналистов. Последние должны были ставить высокие оценки судьям в своих статьях. «Парикмахер» помимо спиртного предоставлял некоторым гостям еще и эскорт-дам».

С 1998-го по 2000-й «Амика» выиграла три Кубка подряд. Самым спорным получился первый финал. Клуб Рышарда играл с «Алюминием Конин» из второй лиги.

К удивлению всех, малоизвестный соперник очень быстро повел 2:0, после чего началось странное судейство Марека Ковальчика. Сообщалось, что он не поставил пенальти в ворота «Амики», свистел в пользу нее странные фолы и раздавал сопернику карточки. «Алюминий» все равно вел 3:2, тогда Ковальчик удалил одного из их игроков. «Амика» в итоге дожала соперника в овертайме (5:3), а рефери покидал поле в сопровождении охраны.

Известный польский судья Михал Листкевич тогда заявил, что «день у рефери получился слабым, но обвинения в нечестности – идиотские». В следующем году Листкевич стал президентом футбольной федерации, а Ковальчик позже обучал польских арбитров.

А вот нападающий «Амики» Павел Крышалович во время расследования коррупции много лет спустя дал такие показания:

«Это был знаменитый матч. Я не сомневаюсь, что он был договорным. Слышал, что между двумя клубами прошел аукцион – кто больше даст судье. Из того, что я слышал: «Амика» заплатила 150 тысяч злотых. У игроков «Амики» брали взнос после того матча. Мы платили деньги из бонуса за завоевание трофея. Я не помню, физически ли мы заплатили деньги или они были просто вычтены. Это организовал Рышард Форбрих».

В следующем году «Амика» выиграла финал со счетом 1:0. В самом матче больших скандалов не гремело, зато еще до игры случился небольшой фальстарт: клуб разослал пригласительные на банкет по случаю победы в Кубке.

В третьем финале в воротах, наконец, появился Михневич. В двух предыдущих он просидел на скамейке, а в этот раз вышел на 35-й минуте ответной игры, заменив травмировавшегося основного кипера. Тот финал с «Вислой» был двухматчевым: в Кракове сыграли 2:2, а во Вронках «Амика» выиграла 3:0.

«Висла» считает, что счет второй игры обманчив. Клубный сайт тогда ушел от официального стиля и выдал резкий комментарий:

«На 72-й минуте возникла спорная ситуация. Выбежавший Михневич столкнулся с Калюжным, затем схватил его и не дал дотянуться до мяча. Явного нарушения арбитр не заметил, а жаль, ведь гол при счете 2:0 мог окрылить «Вислу». Через мгновение Франковски упал в штрафной из-за подсечки, что также не встретило должной реакции арбитра. Такие решения вызвали живую реакцию на скамейке запасных (сначала злость, потом только смех), за что арбитр удалил Заяца. Финалы Кубка Польши с участием «Амики» всегда вызывали много судейских споров, эта пятница ничем не отличилась».

Несмотря на имеющиеся показания, все матчи до 2003 года не расследовались, так как статья о коррупции в спорте появилась только тогда (а задним числом наказывать нельзя). Позднее глава наблюдательного совета компании Amica Яцек Рутковски стал владельцем «Леха», который в 2006-м поглотил «Амику».

«Парикмахер» покинул «Амику» еще в 2000-м, когда федерация объявила его персоной нон грата в польском футболе за нарушение этических норм. После апелляции отстранение отменили, но в клуб он уже не вернулся.

Михневич начал тренировать в «Амике» еще по ходу игровой карьеры, а затем в качестве помощника главного тренера задержался там до 2003-го. Об этом опыте у него только приятные воспоминания: «Я начал тренировать в 1999 году, когда мне было всего 29 лет. Я работал в хорошо организованном клубе с отличной тренировочной базой. В моем распоряжении были все новейшие технологии. «Амика» была идеальным местом для развития тренеров».

В 2003 году весь тренерский штаб «Амики» уволили, а Михневичу вскоре пришло предложение из «Леха». В 2004-м он выиграл с клубом из Познани Кубок и Суперкубок. С двумя другими польскими командами Михневич позже выиграл по титулу, в том числе с «Легией» в 2021-м.

При этом «Парикмахер» после ухода из «Амики» в 2000-м тоже переехал в Познань. У него не было должности в «Лехе», но было место на стадионе, где он мог принимать гостей. Вскоре после его появления «Лех» вернулся в высшую лигу, а во время зимнего перерыва в сезоне-2003/04 Форбрих даже отправился с командой на сбор в Испанию.

Именно в том сезоне случились два матча, за которые зацепилось следствие.

История не закрыта – похоже, прокуратура заново рассматривает матч с участием Михневича

Связь Михневича с «Парикмахером» всплывает каждый раз, когда тренер получает большое назначение. В 2017-м он возглавил молодежную сборную, и тогда за тренера сразу вступился звездный босс федерации Збигнев Бонек:

«Мой друг Чеслав [Мичевич] еще не стал тренером сборной U-21, а некоторые уже говорят о его прошлом. Так вот, я говорил с прокурором Кшиштофом Гжещаком, который занимался коррупционным процессом в польском футболе. И он сказал мне, разрешив его процитировать: «Господин Чеслав [Михневич] – абсолютно чистый человек. Нет никаких препятствий для того, чтобы он был тренером. Обвинений нет. Как и многих других, его допрашивали как свидетеля. Тема для прокуратуры исчерпана».

После назначения в главную сборную отбиваться от журналистов тренеру помогал нынешний президент федерации Цезарий Кулеша:

«Если бы был приговор, господин Михневич не сидел бы здесь с нами. Говорить о мафии – оскорбительно. У нас есть задача, давайте сосредоточимся на ней. А сегодня мы ставим себе подножки, поджариваем тренера в медиа, устраиваем войны. Меня интересует спортивный аспект, а не прокурорский. Господин Чеслав даже не был обвиняемым. Он невиновный – мне этого достаточно».

Правда, журналист-расследователь Wirtualna Polska Шимон Ядчак утверждал, что в 11 матчах, в которых Михневич руководил «Лехом», были признаки коррупции. «Признаюсь, сильно болею за то, чтобы Чеслав Михневич возглавил сборную. Какие возможности откроются», – написал он в январе, видимо, намекая на повышение внимания к тренеру.

В конце июня он же сообщил: «Очень плохая информация для Чеслава Михневича. Следователи подали кассацию по делу о матче, после которого он раздавал деньги. Прокуратура считает, что это было преступление».

Напомним, речь о разделенных на всю команду 34 тысячах долларов, полученных после победы над «Гурником» в 2004-м. Видимо, коррупционный шлейф с середины нулевых будет преследовать Михневича еще долго.

Фото: REUTERS/Paul Childs ; globallookpress.com/RADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORT, UPPA/ZUMAPRESS.com , imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de , Christian Charisius/dpa ; gol24.p/Paweł Miecznik/Polskapresse ; sport.tvp.pl/PAP/Adam Ciereszko ; WiaraLecha; michniewicz.com.p; youtube.com/Ekstraklasa Archiwum; en.wikipedia.org