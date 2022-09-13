Знаете, что стадионную волну называют мексиканской? Она стала мегапопулярной на ЧМ-1986 в Мексике

Но появилась раньше.

В момент, когда Мексика катала нули с поляками, а Испания громила костариканцев, зрители на стадионах развлекали себя проверенным способом.

Они запускали волну, которую в Британии принято называть как раз мексиканской. В самой Мексике это явление именуют проще – «Ла-Ола» (с испанского – «волна»).

Почему волна мексиканская?

Все из-за ассоциации с ЧМ-1986, который проходил в Мексике и транслировался во многих странах. Именно тогда многие болельщики впервые увидели стадионную волну.

После этого чемпионата волна захлестнула арены по всему миру и стала по-настоящему международным явлением.

Но волну изобрели не мексиканцы?

Есть немногочисленные предположения, что мексиканские фанаты запустили первую стадионную волну еще в 1960-х. Однако доказательств этому нет, поэтому большинство исследователей темы сходятся на том, что явление пошло из североамериканских лиг конца 1970-х – начала 1980-х.

Изобретателем волны считает себя чирлидер Джордж Крейзи Хендерсон. Он запустил волну 15 октября 1981 года на игре МЛБ (главная бейсбольная лига) между «Окленд Атлетикс» и «Нью-Йорк Янкиз». Джордж терпеливо объяснял фанатам на каждом секторе, чего от них хочет, и после нескольких неудачных попыток волна запустилась.

Это не просто слова – у Хендерсона есть видеодоказательство!

Джордж рассказывал, что эта идея родилась у него случайно, когда он в конце 1980 года сидел на игре НХЛ в канадском Эдмонтоне. Он хотел, чтобы одна трибуна прыгала и радовалась, а противоположная – реагировала на это. Но один из секторов отреагировал с задержкой на несколько секунд, а следующий – подхватил. Так арену «Нортлендс Колизей» впервые обогнула случайно возникшая волна.

Крейзи Джордж Хендерсон

Еще один претендент на звание изобретателя волны – болельщик из Вашингтонского университета в Сиэтле Роб Веллер. Он утверждал, что такие трюки пытались проделывать на студенческих играх еще в начале 70-х, но их волны шли снизу вверх, а не в сторону.

Видеодоказательств таких экспериментов нет, зато 31 октября того же 1981 года он вместе с Дэйвом Хантером запустил первую классическую волну на игре по американскому футболу. Болельщики Вашингтонского университета не скрывают, что вдохновились примером из Окленда, но у них волна появлялась на протяжении всего сезона. Поэтому в Сиэтле считают, что именно они популяризировали явление в США, так как оклендская акция Хендерсона оказалась разовой.

Роб Веллер (слева)

И это похоже на правду. В 1983 году болельщики «Мичиган Вулверинс» увидели волну в Сиэтле и привезли ее на огромный «Мичиган Стэдиум» в Энн-Арбор.

Красота!

В The New York Times тогда опубликовали письмо с объяснением от болельщика:

«Есть три причины, почему волна появилась на играх «Мичиган Вулверинс»: это позволило фанатам что-то делать, когда команда ведет с перевесом в 40 очков; волнующе и захватывающе наблюдать, как 105 тысяч человек на трибунах двигаются и поддерживают команду; и Бо Шембеклер [тренер команды] попросил нас не делать этого».

Фанаты ответили на его просьбу, создав больше разновидностей волн, в том числе «тихие волны» (болельщики молча стоят и размахивают руками), «шш-волны» (замена голосовой поддержки звуком «шш»), «быстрая волна», «медленная волна» – и две волны, одновременно движущиеся в противоположных направлениях.

Следующей весной явление добралось до соседнего стадиона в Детройте, а местные «Детройт Тайгерс» выиграли в том году Мировую серию, захватили телеэкраны и популяризировали простое фанатское развлечение по всей Америке.

На международный уровень волна вышла на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе. Сообщается, что ее заметили в финале футбольного турнира, в котором Франция и Бразилия играли при 100 тысячах зрителей.

Но по-настоящему мир познакомился с североамериканской традицией на чемпионате мира в Мексике два года спустя, когда волну запускали на многих матчах.

Стадионные волны даже изучали ученые. Что узнали?

В 2002 году Тамаш Вишек из Будапештского университета вместе с коллегами проанализировал 14 волн на стадионах вместимостью не менее 50 тысяч зрителей – ученые разработали математическую модель для описания ее развития.

Исследование, опубликованное в британском журнале Nature, показало, что волна обычно катится по часовой стрелке и движется со скоростью около 12 метров (или 20 мест) в секунду. Она также имеет среднюю ширину от 6 до 12 метров (или 15 мест). Кстати, некоторые предполагают, что в южном полушарии волна чаще всего движется против часовой стрелки, но достаточных доказательств нет.

Выяснилось также, что для запуска волны обычно хватает от 25 до 35 человек.

Однако как минимум эти ребята из Англии завели 82 тысячи человек вдвоем! Посмотрите, как поначалу они смущались, но затем все получилось.

Несмотря на широкую распространенность, волна не пользуется всеобщей любовью. Например, в Сан-Франциско не используют волну, так как она родом из соседнего Окленда.

«Фанаты «гигантов» думают, что они немного другие, – объясняет Пэт Галлахер, директор по маркетингу «Сан-Франциско Джайентс» на протяжении 33 лет. – Поэтому мы бы никогда не опустились до чего-то столь прозаического, как волна».

На американских аренах волна в целом потеряла популярность: некоторым болельщикам прием кажется устаревшим и – порой – отвлекающим от игры. Но где-то просто разнообразили процесс: зацените волну в слоу мо в Небраске, которая затем разгоняется до такой скорости, что можно захлебнуться.

Через четыре года чемпионат мира вернется на обе родины стадионной волны – в США и Мексику. Нет сомнений, что волны там все-таки будут. И это будет красиво.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; globallookpress.com/q48/ZUMAPRESS.com; krazygeorge.com