Футбол – важная часть иранских протестов. Матч с Россией отменили, одну легенду сборной задержали, другую чуть не выкрали из ОАЭ

Тревожно.

Что происходит в Иране?

Полтора месяца в Иране не стихают массовые протесты, которые вспыхнули после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране.

Через несколько дней после задержания Амини скончалась в больнице – очевидцы утверждают, что полицейские избили Махсу, нанеся ей тяжелую травму головы. Власти эту версию отрицают и говорят о внезапном сердечном приступе (ранее у девушки никогда не было проблем с сердцем).

После смерти Амини в Тегеране и ее родной провинции Курдистане начались протесты, которые затем перенеслись на всю страну. Визуальным символом женского неповиновения стали публичные обрезание волос и сжигание хиджабов. Власти сразу же возложили вину за происходящее на иностранные государства, в первую очередь на традиционных врагов режима – США и Израиль.

Недовольство подавляется силой – по данным международной правозащитной организации Iran Human Rights, погибло уже минимум 277 человек, включая 40 детей и 24 женщины. Смерти зафиксированы в 22 провинциях из 31: самым кровавым оказался регион Систан и Белуджистан (расположен на границе с Афганистаном и Пакистаном), где уже минимум 101 жертва.

В Иране блокируют интернет, поэтому полные масштабы репрессий оценить сложно. Количество жертв может увеличиться еще и потому, что в стране разрешена смертная казнь. С начала протестов арестованы тысячи человек – и десяткам из них уже вынесли самый суровый приговор.

Среди арестованных есть иностранцы, в том числе испанский болельщик Сантьяго Санчес, который планировал пешком добраться из Мадрида в Катар к старту чемпионата мира. За 9 месяцев он преодолел 15 стран, а 1 октября поделился последним постом с границы Ирака и Ирана, после чего связь с ним прервалась. Сообщается, что его арестовали в городе Секкез у могилы Амини и переправили в тюрьму Тегерана.

Несмотря на жесткое подавление, демонстрации продолжаются: одной из главных движущих сил стали студенты – 29 октября акции протеста прошли в 50 вузах по всей стране. Силы безопасности в ответ провели рейды в университетских кампусах, закончившиеся массовыми арестами. Сообщается, что в Санандадже силовики вошли в 22 общежития Курдистанского университета медицинских наук и применили слезоточивый газ с боевыми патронами.

Иранский спорт, несмотря на все риски, тоже не молчит

Несколько фактов.

• Из сборной Ирана по фехтованию ушел капитан Мойтаба Абедини. Он первый иранский фехтовальщик, который брал медаль на чемпионате мира.

«Людей в моей стране не уважают и бьют. Мой долг – выразить им сочувствие. Я должен навсегда попрощаться с иранской сборной из уважения к женщинам и моей стране».

• Из сборной по гандболу по той же причине ушел Саджад Эстеки – лучший бомбардир молодежных ЧМ-2009 и 2011, а также первый иранец в топовой немецкой лиге.

• Лицом протеста на какое-то время стала скалолазка Эльназ Рекаби, которая вышла на соревнования без хиджаба. По возвращению в Тегеран толпа встретила ее с ликованием, но девушку наверняка очень ждали и силовые структуры. Вскоре Рекаби оправдывалась , что головной убор слетел случайно.

• Ирано-американский боец Бенеил Дариюш после поединка на UFC 280 посвятил победу народу Ирана: «Я знаю, что вы боретесь за свободу. Мы молимся за вас и любим».

Но главными спортивными голосами протеста стали футболисты – причем звезды из прошлого.

Али Карими – из азиатского Марадоны в лидеры оппозиции. Его имя запрещено на ТВ, но звучит на протестных улицах

Одним из главных оппонентов власти стал экс-полузащитник «Баварии» и лучший футболист Азии-2004 Али Карими, которого в свое время прозвали азиатским Марадоной. Карими на 15-миллионную аудиторию в соцсетях не только выражает поддержку демонстрантам и делится советами об обходе блокировок интернета, но и призывает встать на сторону протестующих армию.

Иранское информационное агентство Fars (управляется КСИР – Корпусом стражей исламской революции, фактически правительственное агентство) назвало Карими новым лидером оппозиции и призвало к его аресту. В начале октября Карими заочно обвинили в подстрекательстве к беспорядкам, а его дом в пригороде Тегерана Лавасане конфисковали иранские власти. The New York Times пишет, что перед входом в здание установили бетонный блок, другие объекты недвижимости иранской легенды футбола опечатали.

«Дом без земли ничего не стоит», – отреагировал Карими, который теперь живет в Дубае. Впрочем, самого футболиста иранские власти тоже пытались выкрасть из ОАЭ. Об этом рассказали друзья Карими. По их словам, один из знакомых связался с бывшим игроком и сообщил, что тоже хочет покинуть Иран. Он попросил Али о встрече в городе Фуджайра, который находится примерно в 120 км от Дубая. И только в последний момент источник из национальной безопасности Ирана предупредил Карими, что в Фуджайре его ждет ловушка.

На иранском телевидении сейчас запрещено упоминать имя Карими, а в сентябре ведущего программы Football One Моджтаба Пурбахша уволили лишь за репост сообщения экс-футболиста в соцсетях. Чувствительность властей к постам легенды местной сборной (127 матчей) объясняется его популярностью в народе. Помимо смелых высказываний он давно известен благотворительными инициативами. В Тегеране уже замечали, как митингующая толпа скандирует его имя . А больше миллиона иранцев подписали петицию «Я поддерживаю Али Карими».

Но корни нелюбви бывшего футболиста и действующего режима еще глубже.

Все началось летом 2009-го, когда Карими и еще пять игроков вышли на матч с Южной Кореей с зелеными повязками на руках, что расценили как поддержку лидера иранской оппозиции Мир-Хосейна Мусави. Зеленый – цвет сторонников Мусави.

Иран хоть и теократическое государство с верховным религиозным лидером во главе, но там есть президент, который занимает вторую по значимости должность в стране. В те дни Иран переживал одни из самых напряженных президентских выборов в истории: реформатор Мусави имел высокие рейтинги, но проиграл консерватору Махмуду Ахмадинежаду (33,8% против 62,6%).

Мусави и его сторонники объявили о фальсификациях: начались демонстрации, переросшие в столкновения с полицией. Во время матча с Кореей иранцы протестовали не только на поле, но и на трибунах. Болельщики в Сеуле развернули баннер с надписью «Иди к черту, диктатор», а также зеленые плакаты «Где мой голос?» и флаги «Свободный Иран».

Сообщалось, что футболистов допустивших такой демарш пожизненно исключили из сборной. Однако год спустя Карими вернулся в команду – возможно, сказалось давление ФИФА. Но ни на один крупный турнир он больше не поехал.

Зато после завершения карьеры в 2014-м противостояние Карими с властями усилилось многократно. Он осуждал запрет женщинам на посещение стадионов, обвинял в коррупции местную Федерацию футбола, критиковал режим за резкий рост цен на продукты и сбитый Ираном по ошибке пассажирский самолет (176 жертв) . Карими также выступал в защиту осужденных смертной казнью, говорил о высыхании озера Урмия (из-за засухи и нерационального использования оно на грани исчезновения), поддержал майские протесты в Абадане против коррупции и халатности после обрушения здания.

Этим летом офицер КСИР и известный сторонник теорий заговора Хасан Аббаси назвал футболистов «бесполезными людьми, не понимающими политики, общества, религии, а также моральных и исламских принципов».

Карими в соцсетях ответил эмоционально: «По крайней мере, мы осчастливили сердца нескольких человек. Что ты сделал, придурок?»

У Карими сложные отношения с религиозными консерваторами. Несколько месяцев назад проповедник Хамид Реза Моавенян назвал Карими негодяем и бездельником, на что получил от него не менее жесткий ответ. Еще в 2010-м клуб «Стил Азин» расторг контракт с футболистом из-за того, что тот отказался соблюдать пост во время Рамадана. Игрок тогда заявил, что не проявлял неуважения к исламу, и вскоре его восстановили в команде.

Еще одна острая тема, которую так или иначе затрагивает Карими, связана с Израилем. В феврале 2018-го министр иностранных дел Мохаммад-Джавад Зариф оправдал поддержку Тегераном антиизраильских боевых действий, несмотря на экономические издержки. «Мы гордимся тем, что защищаем народ Палестины. Хотя мы все находимся под давлением», – заявил он.

Али Карими спросил в соцсетях: «На кого давят? На «вас» или на «нас»?»

Нынешний игрок сборной Вурия Гафури добавил: «Вы не находитесь под давлением. Фактически под давлением находятся обычные люди».

В том же месяце верховный лидер страны Али Хаменеи дал понять, что футболисты позволяют себе слишком много: «Некоторые люди, которые пользуются миром и безопасностью в стране, наслаждаются работой и любимым спортом, кусают руку, которая их кормит. Они должны знать, что безопасность обеспечивается нынешней политикой Исламской Республики».

Несколько лет назад Карими нарвался на критику провластных медиа за то, что поздравил иранцев с днем Кира Великого. Известный персидский царь не в почете у нынешних властей. Особенно за то, что освободил из вавилонского плена евреев и позволил им вернуться домой.

Из-за этого поздравления Исфаханский штаб по пропаганде добродетели и предотвращению порока подал жалобу на Карими. В ней говорилось, что он также поддержал Масуда Шоджаи – иранского футболиста (87 матчей за сборную), который в 2017 году нарушил запрет на соревнования с израильтянами и сыграл в Лиге Европы против «Маккаби».

Кстати, Шоджаи был одним из тех футболистов, кто вместе с Карими в 2009-м сыграл в протестных зеленых браслетах. Он также говорил о коррупции в иранском футболе и высказывался против сексуального насилия над детьми. Шоджаи – ярый сторонник отмены запрета на посещение стадионов для женщин. Сообщалось, что он поднимал этот вопрос на встрече с президентом Ирана и выражал сожаление, что его мать, сестра и жена не могут увидеть его игру.

В этой области кое-какие подвижки начались. В 2019-м иранок пустили на стадион впервые за 40 лет, но по данным движения по защите прав иранских женщин Open Stadiums, сложности в этом вопросе сохраняются до сих пор. Иранок по-прежнему часто не допускают на стадионы по надуманным причинам.

Задержали как минимум двух экс-игроков сборной. Среди них Али Даеи – тот самый бомбардир, за рекордом которого гонялся Криштиану

Карими – возможно, самый громкий, но далеко не единственный футбольный голос во время протестов. Легенда иранского футбола Али Даеи, чей рекорд по голам за сборную только недавно побил Криштиану Роналду (117 голов против 109), рискнул собственной свободой.

Экс-игрок «Баварии» и бывший главный тренер сборной Ирана смело высказывается на более чем 10-миллионную аудиторию в соцсетях: «Что вы сделали со страной? Моя дочь спрашивает, что случилось. Что мне ответить, за какие грехи? Вместо репрессий, насилия и арестов, клеймения иранского народа как лицемера и бунтовщика, решите его проблемы».

Власти ответили в своем стиле, о чем вскоре сообщила «Герта»: «Нашему бывшему игроку Али Даеи больше не разрешено покидать страну, потому что он выступил в защиту прав женщин. Солидарность со всеми женщинами Ирана, которые так храбро борются за свои права».

Даеи подтвердил, что его паспорт временно конфисковали сразу после прибытия в Тегеран, чтобы он не смог покинуть страну. По его словам, в аэропорту ему дали документ, ​​по которому он должен явиться к прокурору для расследования дела.

А на прошлой неделе The Times со ссылкой на курдскую правозащитную организацию Hengaw сообщил, что Даеи арестовали в Секкезе – родном городе Махсы Амини. Там на 40-й день после ее смерти прошли траурные мероприятия и акции протеста.

Репрессии коснулись также экс-защитника сборной Хоссейна Махини, который ездил с Ираном на ЧМ-2014 и совсем недавно играл во втором местном дивизионе. Теперь Махини арестовали за «поддержку и поощрение беспорядков», его дом обыскали. Сообщается, что протестующие после этого скандировали имя Махини.

Мехди Махдавикия – еще одна легенда сборной Ирана (111 матчей, автор победного гола в памятной игре с США на ЧМ-1998) из Бундеслиги (255 игр за «Гамбург», «Айнтрахт» и «Бохум»). Во время зеленого протеста в 2009-м он был капитаном и не снял браслет в перерыве матча, когда это по просьбе тренера сделали несколько игроков. Нынешние протесты Мехди тоже поддержал, уйдя в отставку с поста тренера молодежной сборной Ирана.

«В течение нескольких десятилетий, подавляя студентов и избивая их, вы заставили элиту и капитал Ирана бежать [из страны], – отреагировал он на подавление студенческих волнений. – Важные посты находятся в руках неграмотных людей и это привело страну к тому, что мы имеем сейчас».

Действующие игроки сборной протестуют тише. Главный голос – Азмун

Сложнее нынешним игрокам сборной, которые надеются поехать на ЧМ-2022. Испытанием стал австрийский сбор во время подготовки к товарняку с Сенегалом (1:1). По просьбе иранской стороны болельщиков не допустили на игру, но группа протестующих собралась возле стадиона и призывала футболистов высказать позицию.

«Мы здесь, чтобы просить игроков поддержать нас, – заявил житель Вены Мехран Мостаед. – Вы поддерживаете диктаторов, играя за них. Пожалуйста, поддержите нас, потому что они убивают нашу молодежь на улицах».

Главная звезда сборной Сердар Азмун в итоге поддержал протест:

«По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей. Вперед, иранские женщины».

Вскоре из профиля нападающего пропали не только сторис, но и размещенные прежде фотографии. Однако после завершения сборов Сердар вернул старые посты и опубликовал еще несколько в поддержку иранских женщин:

«Мое сердце разбито из-за Махсы Амини и таких, как Махса Амини, которые невинно покинули этот мир и оставили боль в сердцах людей. История никогда не забудет. Почувствуйте, что я рядом с вами, мои сестры, горжусь вами и надеюсь, что однажды ваше положение в этой стране изменится. Надеюсь, что женщины моей страны перестанут страдать».

В том самом матче с Сенегалом Азмун забил гол и не праздновал, а перед игрой иранцы слушали гимн в черных куртках, закрывающих эмблему федерации. У многих игроков в соцсетях черные аватарки. Многие это посчитали формой тихого протеста от игроков, чья четкая позиция может стоить им как минимум попадания в состав на ЧМ.

Вингер «Фейеноорда» Алиреза Джаханбахш написал: «Мы всегда на стороне людей, которые в наши дни не требуют ничего, кроме своих основных прав».

А вот так иранские игроки сейчас отмечают голы в Европе.

Иранский футбольный сайт Daily Football уже писал, что Азмуна после его заявлений вычеркнули из списка на поездку в Катар. Официально такие санкции не подтверждались, но форвард теперь рискует пропустить турнир по вполне спортивной причине – в начале октября он травмировался и может не успеть восстановиться.

На ФИФА давят, чтобы Иран полностью исключили с ЧМ

С самого начала протестов Иран призывают снять с чемпионата мира. За это выступали местные активисты и правозащитники, Украинская ассоциация футбола и даже посол ООН от Доминики. ФИФА отказывается от комментариев, но маловероятно, что организация пойдет на резкие меры.

Однако избежать политики на турнире вряд ли удастся. Тем более что Иран попал в максимально принципиальную группу с США, Англией и Уэльсом.

Солидарность с иранскими протестующими уже высказывают во всем футбольном мире: от Джанлуиджи Буффона до Омара Момани и его карикатур. Игроки женской сборной Швеции перед матчем с Германией (3:0) развернули футболку с надписью: «Мы играем за наших девушек в Иране».

Особенно громкая поддержка в Германии, где крупная иранская диаспора.

Фанаты «Баварии» в матче против «Байера» Азмуна: «Женщины, жизнь, свобода! Солидарность с феминистской революцией в Иране!»

Болельщики «Вердера» в игре против «Гладбаха»: «Долой патриархат, долой режим муллы. Да здравствует феминистская революция в Иране».

На трибунах «Дортмунда» появился баннер после смерти 16-летней иранки: «Эй, «Боруссия», на прошлой неделе вы лишились болельщицы. Сарина Исмаилзаде была убита исламским режимом Ирана. Будьте голосом Сарины!»

«Боруссия» запостила это фото с подписью: «Мы поддерживаем смелых женщин Ирана. В память о Сарине Исмаилзаде».

Фаны «Герты» вслед за клубом поддержали своего бывшего игрока: «Свободу Али Даеи и всем протестующим в Иране».

Как сейчас живет местный футбол? «Зенит» ждут в протестном городе, матч сборной отменили, игроки не празднуют голы и, возможно, посылают тайные знаки

Если игра сборной России с Ираном сорвалась (официальная причина – слишком плотное расписание иранцев перед ЧМ), то «Зенит» пока собирается ехать на товарняк с «Сепаханом». Матч запланирован в Иране на 27 ноября.

«Сепахан» – это не столичный клуб, а команда из Исфахана, принадлежащая государственной сталелитейной компании. Протесты затронули и этот город, в том числе местные вузы.

Футбол страны пока живет в напряжении. Накануне прошел Суперкубок, который выиграл «Эстегляль». Футболисты отказались отмечать не только единственный гол, но и саму победу. Команда в абсолютной тишине и без эмоций подняла трофей, после чего сразу же ушла в раздевалку. Увидев такую реакцию, государственный телеканал IRIB прервал трансляцию вручения кубка.

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«Мы не хотим быть счастливыми, потому что сегодня несчастливый день», – не скрывая эмоций, сказал генеральный директор клуба. Сообщается, что капитан «Эстегляля» посвятил победу всем женщинам Ирана, а защитник Ареф Голами сказал после игры: «Мы солидарны со всеми семьями погибших в Иране».

Матчи в Иране с самого начала протестов проходят без зрителей. Внутри страны футболистам высказываться куда сложнее, поэтому болельщики считывают знаки. Например, побритая голова и полностью черный наряд от тренера «Персеполиса» или вот такое траурное празднование гола в исполнении «Сепахана».

По информации Iran International, несколько игроков и тренеров «Персеполиса» были вызваны органами безопасности только за то, что сыграли в черных повязках в знак протеста против ареста их бывшего капитана Хоссейна Махини.

Молодой нападающий Саджад Агаи на днях забил красивый гол ударом через себя, но заплакал во время празднования. «Сейчас никто не счастлив», – сказал он после матча.

Сообщается, что форвард оплакивал фаната «Алюминий Арак» Сина Малайери, студента-медика, который погиб после ударов дубинкой по голове.

Рекордсмен сборной Ирана по количеству матчей (151) Джавад Некунам, который сейчас возглавляет клуб «Фулад», призывает полностью остановить чемпионат.

«Думаю, мы должны закрыть лигу, чтобы сборная могла лучше подготовиться к чемпионату мира. Когда мы играем без болельщиков, наши игроки не радуются даже когда забивают. Сейчас все несчастливы».

В конце октября прошел 11-й тур, после чего чемпионат приостановили. Теперь ближайшие официальные матчи для иранцев – чемпионат мира.

Чуть больше 40 лет назад Иран был светским государством. Как все изменилось?

Современный Иран – это страна со строгими религиозными ограничениями, которая вот уже больше 40 лет живет под санкциями.

Но так было не всегда. До исламской республики в Иране существовал монархический режим шаха Мохаммеда Пехлеви. В 1970-х он либерализовал и вестернизировал некоторые сферы жизни – например, дал женщинам избирательные права и ввел бесплатное высшее образование.

Вы наверняка видели атмосферные фото иранских девушек тех лет, которые невозможно представить в нынешнем Иране.

Однако реформы Пехлеви затронули в основном городскую элиту. Западная одежда, музыка, кино – все это хлынуло в страну, весомая часть населения которой оставалась глубоко религиозной.

Иран 1970-х – одна из самых динамично развивающихся экономик мира с ориентацией, как ни странно, на США. В то же время экономические успехи Ирана контрастировали с ужесточением политического режима. Вместе с преобразованиями Пехлеви концентрировал все больше власти, усиливая роль спецслужб и борясь с оппозицией.

Все эти противоречия вылились в то, что привело страну к 1979 году. Мы подробно разбирали эту тему в тексте Юрия Истомина, посвященном будущей встрече сборных Ирана и США на чемпионате мира в Катаре (страны разорвали дипотношения 40 лет назад).

Шаха не поддерживали не только сторонники демократизации, но и исламские фундаменталисты. Тем не нравилось, что религия быстро теряет влияние на общество, и страна становится более светской. Лидером радикального протестного крыла стал имам Рухолла Хомейни, который много лет критиковал Пехлеви, за что даже был выслан за границу в 1964-м. Он вернулся в Иран только через 15 лет, когда в стране уже во всю бушевала революция.

Хотя среди протестующих было много сторонников либерализации, страна пошла совсем по другому пути. Еще в ходе революции религиозные радикалы объявили войну всему западному – тому, что противоречит представлениям о праведном образе жизни.

В итоге именно радикалы оказались самой организованной силой в этом противостоянии, поэтому больше 40 лет Иран остается одним из немногих теократических государств, где религиозные законы – это не просто строчки в священном писании. Сегодня главная должность в стране принадлежит не президенту, а верховному руководителю, обладающему не только политическим, но и духовным авторитетом. Рухолла Хомейни занимал этот пост до самой смерти в 1989-м, после чего Иран возглавил Али Хаменеи. Президент тоже есть, и они даже меняются – за 42 года в этой должности побывали восемь человек.

Нынешний президент Ибрахим Раиси пришел к власти в августе прошлого года. Он родился в семье священнослужителя и 1979 год встретил 19-летним фанатичным революционером, активно поддерживаяющим свержение шаха.

Теперь протестующие требуют смены режима Хаменеи и Раиси.

Фото: Gettyimages.ru/Spencer Platt, Sean Gallup, Dean Mouhtaropoulos, Han Myung-Gu, Keystone; East News/RHEA KANG/AFP, HONG JIN-HWAN / AFP, JAKUB SUKUP / AFP; twitter.com/prznsoccer; instagram.com/aliiiiiiiikarimi8; instagram.com/swewnt; globallookpress.com/Kenjiro Matsuo/AFLO, Amirhossein Kheirkhah via imago-images.de, IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias; commons.wikimedia.org/Mahdi Zare; twitter.com/BlackYellow; instagram.com/foolad_club