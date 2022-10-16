Месси, Роналдиньо и Погба надели культовую форму Pepsi. Это новая реклама с отсылкой на классику нулевых

20 лет спустя собрались в Катаре.

Pepsi запустила рекламную кампанию к ЧМ-2022, обратившись за вдохновением к золотой эпохе нулевых, когда их крупнобюджетная ТВ-реклама добивалась наибольшего успеха. В новом ролике действие происходит в арабском городе: бренд вернул легендарную синюю форму, которую на этот раз примерили Лео Месси, Поль Погба и герой нулевых Роналдиньо.

Видео получило название Nutmeg Royale. Словосочетание сложилось из двух вещей: прокидывание мяча между ног (англичане называют это действие Nutmeg – «мускатный орех» ) и формат игры всех против всех «королевская битва» (Royale).

Вокруг этого крутится сюжет. Сначала местные жители регулярно прокидывают мяч между ног Месси, Погба и Роналдиньо, а затем игроки в форме Pepsi начинают камбэк. События активно освещает инсайдер Фабрицио Романо, в видео также засветились бразильский футбольный тиктокер с 20-миллионной аудиторией Иран Феррейра и блогерша ​​Калджит Атвал.

Роналдиньо – любитель прокидывать мяч между ног, причем делал он это не только во время игровой карьеры. В 2018-м бразилец провернул трюк с Карлесом Пуйолем, когда они просто стояли рядом. Теперь так периодически подшучивают над самим Роном: в сентябре это удалось сделать фристайлеру и тиктокеру Ферджани Сафи, что слегка разозлило бразильца. Зато в описании аккаунта блогера до сих пор висит надпись: «Я прокатил мяч между ног Роналдиньо 😱».

Новой рекламой Роналдиньо точно доволен: «Мне всегда очень нравится работать с Pepsi и носить эту культовую синюю майку. Уверен, что фанатам понравится».

Переносимся на 20 лет назад, чтобы вспомнить классику

PepsiCo выпустил первую футбольную рекламу в 1999-м – и сразу с «МЮ». Боссы компании выбрали «Юнайтед» из-за Дэвида Бекхэма, в котором они видели идеальную модель. «Его внешность сразу привлекла нас, мы поняли, что такой образ будет продаваться», – говорил глава коммерческого отдела PepsiCo Вивек Санкаран.

В 2002-м PepsiCo запустил масштабную маркетинговую кампанию со слоганом Dare for more (на русском рынке – «Решись на большее»). Под нее PepsiCo создал команду «Пепси», куда вошло несколько десятков футболистов: от топовых Бекса, Роберто Карлоса и Буффона до менее известного Диего Симеоне.

Первый ролик Pepsi приготовила к ЧМ-2002, и это классический прием PepsiCo: они уступают спонсорство на чемпионате мира «Кока-Коле», но готовят мощные активности перед турниром, чтобы оттянуть себе часть аудитории. Идея в том, что официальное партнерство с ФИФА очень дорогое (спонсировать ЧМ-2002 стоило 20 млн евро) и абсолютно не гарантирует результат. Поэтому многие бренды сознательно отказываются от спонсорства в пользу партизанского маркетинга.

Действие видео происходит в тренировочном лагере в Японии, где члены команды «Пепси» (Бекс, Давидс, Руй Кошта, Буффон и Роберто Карлос) мирно гоняют мяч. Внезапно на поле вышли шесть борцов сумо, которые предложили звездам сыграть в футбол на банки с «Пепси».

Результат не в пользу звезд.

А вот еще один запомнившийся ролик перед тем ЧМ. Сюжет простой и стильный: Роберто Карлос прилетает в Японию, и в аэропорту ему по местной традиции уважительно кланяется местный пацан.

Во время игры бразилец готовится пробить штрафной, вспоминает о японской традиции и придумывает уловку: он кланяется игрокам, стоящим в стенке – а те в ответ кланяются ему, пока Карлос спокойно забивает.

Роналдиньо, конечно, снимался в рекламе Pepsi уже тогда. Вот легендарный Pepsi Foot Battle (2004), по сюжету которого Рон, Тотти, Бекс и Роберто Карлос в образе римских гладиаторов спасают город от захватчиков. Враги хотели украсть все банки с «Пепси».

Золотой период футбольной рекламы Pepsi закончился в середине нулевых. Следующие ролики были неплохими, но не приблизились к уровню классических. «У меня остались только приятные воспоминания после этого сотрудничества. Каких персонажей я только не сыграл: гладиатор, ковбой, серфер», – ностальгировал Бекхэм в 2011-м в интервью The Economic Times.

Pepsi, похоже, тоже скучает по тем временам.