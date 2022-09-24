Перед матчем с Россией в Кыргызстане неспокойно. Что там за конфликт с Таджикистаном?

Больше 100 жертв, около 150 тысяч эвакуированных.

В субботу сборная России играет в Бишкеке с Кыргызстаном. Все последние дни оттуда тоже доносились тревожные новости – на границе с Таджикистаном вспыхнул самый масштабный и кровопролитный конфликт за всю историю непростых отношений между странами.

Боестолкновения начались 14 сентября накануне саммита ШОС в Самарканде и продлились до 19 сентября. Самая горячая фаза случилась в первые два дня по всей линии границы – стороны обвиняют друг друга в использовании танков, минометов, реактивной артиллерии и боевых беспилотников.

Кыргызстан сообщил о 62 погибших кыргызстанцах, около 200 раненых и больше 140 тысячах эвакуированных, Таджикистан официально подтвердил гибель 41 таджикистанца. В понедельник в Кыргызстане объявили день национального траура.

В тот же день Кыргызский футбольный союз заявил, что напряжение не скажется на товарищеском матче с Россией: «Угроз, если вы имеете в виду приграничное вторжение соседней республики, нет. Территориально это находится в другом уголке страны. Все идет по предварительному обсуждению с российской стороной. В планах есть проведение игры».

Сейчас сборная России в Бишкеке, матчу ничего не угрожает. Обстановка на границе тоже относительно спокойная. Рассказываем, что же там произошло.

Из-за чего все началось?

По версии погранслужбы Кыргызстана, конфликт начался после того, как таджикские пограничники заняли новые позиции в Баткенской области в нарушение ранее достигнутых договоренностей. В ответ на требования покинуть территорию – противник открыл огонь.

Таджикистан, напротив, обвинил в провокации кыргызскую сторону. По их версии, кыргызы первыми обстреляли таджикскую погранзаставу.

Руководство обеих стран обвинило друг друга в заранее спланированной вооруженной агрессии. Секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов не исключил, что для столкновений Таджикистан привлек представителей экстремистских и террористических организаций. По словам главы кыргызского ГКНБ Камчыбека Ташиева, участие лиц без опознавательных знаков отличает нынешний конфликт от предыдущих.

Здесь стоит отметить, что из Таджикистана сложнее получать достоверную информацию, так как там довольно жесткий авторитарный режим. Президент Эмомали Рахмон руководит страной 28 лет и имеет официальный титул «Основатель мира и национального единства – Лидер нации». В отличие от коллеги из Кыргызстана, Рахмон ни разу не прокомментировал ситуацию, не выразил соболезнований семьям погибших, не говоря уже об объявлении национального траура.

Таджикское медиапространство практически полностью под контролем государства. В индексе свободы прессы по версии организации «Репортеры без границ» Таджикистан занимает 152-е место из 180, тогда как традиционный лидер региона по свободе слова Кыргызстан – 72-й.

В Центральной Азии 8 анклавов, 6 из них на территории Кыргызстана. Споры идут из-за того, что страны ссылаются на карты разных годов

Конфликты на кыргызско-таджикской границе – частое явление. По данным властей Таджикистана, за последние 12 лет на границе произошло больше 230 инцидентов с применением оружия.

Это вызвано тем, что делимитированы только около 600 километров из общей протяженности границы в 970 км. Остальные участки спорные: Таджикистан ссылается на советские карты 20-х и 30-х годов прошлого века, а Кыргызстан уверен в правильности карт 50-х годов.

Ситуация осложняется тем, что на территории Кыргызстана существуют 2 анклава Таджикистана и 4 Узбекистана, которые появились еще в советское время. Все они расположены внутри Баткенской области на юге Кыргызстана, которая сама практически со всех сторон окружена соседями.

Главное напряжение исходит от двух самых крупных анклавов – Сох (Узбекистан) и Ворух (Таджикистан). Ниже карта, на которой можно рассмотреть все анклавы (источник: BBC).

• Сох принадлежит Узбекистану, но 99% населения там составляют таджики. А это минимум 60 тысяч человек. Анклав пересекается главной магистралью из кыргызского Баткена в Ош.

Иногда после конфликтов Кыргызстан закрывает дорогу в узбекский город Риштан, что заставляет жителей ездить в два раза дольше в объезд. А так как границы четко не очерчены, то конфликты там вспыхивают регулярно. Чаще всего из-за доступа к источникам воды.

• Но самая горячая точка в регионе – Ворух. Именно вблизи него вспыхнули недавние боестолкновения. В Ворухе проживает порядка 35-40 тысяч человек, 95% из которых таджики. Жители анклава и прилегающих территорий обвиняют друг друга в заселении спорных территорий. Кроме того, есть традиционный конфликт за воду и дороги.

Например, обе стороны претендуют на водозабор Торткульского водохранилища. С его помощью можно контролировать реку, которая обеспечивает водой земледельцев обеих стран.

Однако главная сложность делимитации на этом участке – дорога, которая соединяет Ворух с Таджикистаном. По ранним советским картам она относилась к территории Таджикской ССР, а по более поздним – это территория Киргизской ССР.

Сложность в том, что из-за непроходимых гор на юге этот участок дороги – единственный, по которому можно добраться из отдаленного Лейлекского района Кыргызстана в Баткенский. В случае если он будет передан Таджикистану, по сути в анклав превратится уже Лейлекский район, где отрезанными от Кыргызстана окажутся больше 100 тысяч его граждан.

«Проблема, конечно, очень серьезная. Раньше Ворух не был анклавом. Он действительно был частью таджикской территории, – отмечает эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. – Ну а потом, в 50-е годы кыргызские власти, между прочим, волевым решением его [Ворух] сделали анклавом, чтобы иметь возможность провести дорогу в свой Лейлекский район.

Прямой дороги через свою территорию в этот район не имели, туда можно было попасть только через горные хребты. Понятно, что это невозможно. И это решение кыргызских властей не было согласовано в свое время с Таджикистаном. И Москва не приняла это решение. И оно так и осталось до 1991 года [распада Союза]. А сейчас это стало чудовищной проблемой».

Теперь градус напряжения настолько высок, что конфликты вспыхивают по любому поводу: из-за установки флагштока в неположенном месте, укладки асфальта на спорном участке или продажи газа на заправке не тем гражданам.

• В Кыргызстане есть еще 4 небольших анклава – таджикский Кайрагач и узбекские Чон-Гара, Джангаил и Шахимардан. Кыргызско-узбекские отношения тоже периодически накаляются – границы некоторых анклавов некоторое время даже были заминированы. Бедность, коррупция, межнациональные трения, куча погранпостов – то, что сопровождает эти территории уже много лет.

В Узбекистане два анклава – Барак (принадлежит Кыргызстану) и Сарвак (Таджикистан). Итого на пересечении границ трех государств расположено сразу 8 анклавов, 6 из которых в Кыргызстане. Все осложнено тем, что этот регион, Ферганская долина, – самый густонаселенный в Центральной Азии. Дефицит воды, земли и слабо очерченные границы провоцируют постоянные конфликты.

Почему страны не могут договориться?

В первую очередь, из-за стратегического значения спорных участков, ведь кому они принадлежат – тот и управляет водными ресурсами, транспортными артериями и немногочисленными пастбищами.

В разгар последних столкновений президенты Кыргызстана и Таджикистана вместе находились на саммите ШОС в Самарканде. И даже после их договоренности прекратить огонь стороны еще несколько дней постреливали.

Таджикский политолог Парвиз Муллоджанов считает, что при желании найти решение можно. Его слова передает «Коммерсант»:

«Есть три кластера вопросов: принадлежность относительно небольших участков вокруг Воруха, дорога между Ворухом и Таджикистаном, а также отсутствие договоренностей и механизма по распределению водных ресурсов. Решение этих проблем требует долгого и последовательного переговорного процесса, но достижение договоренностей вполне возможно.

Скажем, можно разработать механизм совместного экономического использования спорных участков. Механизм распределения воды был отработан еще в советское время – его следует лишь адаптировать к новым условиям. В международной практике можно найти примеры по решению транспортных проблем в трансграничных зонах, по особому статусу дорожной инфраструктуры и так далее».

Политолог Аркадий Дубнов предполагает, что хаос на границе выгоден местным авторитетам и контрабандистам. Если раньше конфликты начинались со стычек местного населения, то последний вспыхнул вообще без явных причин.

«Возникает ощущение, что единственная цель этого мероприятия – поддержать достаточно высокий уровень хаоса, который нужен местным авторитетам для утверждения своего влияния, сохранения маршрутов наркотрафика, контрабанды и так далее. А цена человеческой жизни в регионе настолько ничтожна, что ею можно пренебречь», – передает РБК слова Дубнова.

Сейчас Кыргызстан и Таджикистан пришли к худому миру, но последние события показывают, что градус напряжения только возрастает. В самом крупном прошлогоднем конфликте погибло 55 человек, в этом – уже как минимум 103.

Тем временем лидеры не намерены идти на уступки и говорят все более воинственно. Когда в прошлом году в Кыргызстане предложили Таджикистану зафиксировать Ворух в качестве анклава или обменять его на равнозначную территорию, президент Эмомали Рахмон приехал в Ворух и заверил жителей, что никакого обмена быть не может.

А вот как президент Садыр Жапаров на днях отреагировал на вопрос о том, можно ли отдать спорные участки, чтобы решить конфликт: «Я не такой предатель, как прежние, чтобы отдать земли и решить вопрос границы. Мы должны бороться за каждый сантиметр земли до последней капли крови. Земля Кыргызстана – это не чья-то собственность. Наши предки не жалели за нее свои жизни, и мы не будем жалеть».

Эксперт по странам Центральной Азии Темур Умаров отмечает, что сейчас уже невозможно о чем-то договориться за закрытыми дверьми и поставить население перед фактом. Слишком чувствительный вопрос для обеих сторон:

«В Киргизии это может привести к новому перевороту, а в Таджикистане – серьезно подорвать авторитет Рахмона как защитника таджиков всего мира, который он строил всю жизнь».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Игорь Егоров