В Саудовской Аравии построят город-небоскреб за триллион долларов: длина – 120 км, 5 млн жителей и футбольный стадион на высоте 300 метров

Проект из будущего за триллион долларов.

В прошлом году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман (руководит тем самым фондом, который купил «Ньюкасл») поручил властям освоить земли на засушливом северо-западе королевства, потребовав чего-то столь же амбициозного, как египетские пирамиды.

И вот в руках The Wall Street Journal оказались сотни страниц конфиденциальных документов по планированию, в которых впервые раскрывается грандиозная задумка градостроителей.

Mirror Line («Зеркальная линия») – это два здания высотой до 488 метров, идущие параллельно на протяжении 120 километров вдоль побережья, гор и пустыни. Небоскребы будут соединены между собой пешеходными переходами, а под ними будет курсировать скоростной поезд.

Ну и про футбол архитекторы не забыли – на высоте до 305 метров разместят стадион.

Предполагается, что в городе-небоскребе разместятся 5 миллионов человек, которые смогут перемещаться из одного конца здания в другой в течение 20 минут (скоростной поезд, не забываем).

Стоимость проекта космическая – 1 триллион долларов.

Еще 500 млрд долларов потратят на Неом. Это что?

Саудовский государственный инвестиционный фонд вкладывается не только в английский футбол, но и в безумные идеи Мухаммеда ибн Салмана. В 2017 году наследный принц (и по совместительству самый молодой министр обороны в мире – сейчас ему 36 лет) объявил о плане создания нового города на крайнем северо-западе страны – у побережья Красного моря.

Умный город без машин и с нулевым выбросом углерода получил название Неом: «нео» – новый, а «м» –взята из арабского слова «мостакбал» (будущее). Инициатива по созданию Неома прямо вытекает из программы «Видение Саудовской Аравии-2030», плана, который направлен на сокращение зависимости страны от нефти и диверсификацию ее экономики.

Предполагается, что Неом предоставит множество инвестиционных возможностей: город будет работать независимо от существующей государственной системы, с собственным налоговым и трудовым законодательством, а также автономной судебной системой.

И те самые небоскребы «Зеркальная линия» – эпицентр будущео Неома, который по размерам будет равен штату Массачусетс. Стартовый бюджет строительства самого города – еще 500 миллиардов долларов. Принц ставит сумасшедшие сроки – 2030 год. Однако первоначальная оценка показала, что только «Зеркальную линию» намерены сдавать поэтапно в течение 50 лет.

Экологи опасаются, что длинные небоскребы нарушат миграционные пути перелетных птиц, а зеркальное остекление зданий запутает их еще сильнее.

Но стройкой века наверняка довольны в Египте. Для привлечения туристов принц планирует много инвестировать в развитие туристического района Шарм-эль-Шейх, который расположен на противоположном берегу Красного моря.

Фото: theguardian.com