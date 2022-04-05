20 лет назад «Бенфика» чуть не обанкротилась, а теперь лучше всех продает игроков. На очереди супербомбардир из Уругвая

Теперь хотят удерживать лидеров подольше.

«Бенфика» – единственная команда сезона, которая добралась до четвертьфинала ЛЧ из квалификации. При этом перед стартом клуб распродал игроков на 50 миллионов евро, а закупился только на 25 млн. В очередной раз сработала трансферная стратегия «Бенфики», по которой лиссабонцы мастерски совмещают успехи на поле с отлаженным бизнесом по продаже игроков.

Следующие кандидаты на выход – два лучших бомбардира. За 22-летним Нуньесом следят примерно все топ-клубы

Этот сезон у «Бенфики» противоречивый. В чемпионате команда идет лишь на третьем месте с 15-очковым отставанием от «Порту» и 9-очковым – от «Спортинга». В Кубке лиссабонцы вылетели еще в 1/8 финала – влетели тому же «Порту» 0:3.

В декабре «Бенфика» сменила тренера: уволенного Жорже Жезуша временно заменил тренер молодежки Нелсон Вериссиму. При нем клуб прошел яркий «Аякс» Тен Хага, пробившись в четвертьфинал ЛЧ. Однако вряд ли португалец будет готовить команду к следующему сезону. Kicker уверяет, что летом клуб почти наверняка возглавит немецкий тренер ПСВ Рогер Шмидт.

В межсезонье стоит ожидать и традиционно выгодную распродажу. Пока главный кандидат на повышение – с отрывом лучший бомбардир чемпионата Дарвин Нуньес. У 22-летнего уругвайца уже 21 гол в 23 матчах чемпионата (плюс три голевые). Ближайший преследователь в лиге, Рикарду Орта из «Браги», забил на 6 мячей меньше. Нуньес также настрелял 4 гола в 8 играх ЛЧ и два мяча в одном кубковом матче.

Конечно, с такой результативностью за молодым нападающим выстроилась очередь. Интерес разной степени к нему проявляют клубы из всех топовых лиг: «Атлетико», «Барса», «МЮ», «Ман Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Милан», «Интер», «Юве», «Боруссия».

«Бенфика» хочет за игрока аж 70-80 миллионов евро. Вот несколько доводов:

• У клуба есть примеры дорогих и относительно недавних продаж. Жоау Феликса отпустили за 127 миллионов евро, Рубена Диаша отдали за 68 миллионов, Эдерсон ушел за 40 миллионов.

• Нуньес – рекордная покупка в истории «Бенфики» (24 млн евро). Лиссабонцы не склонны к большим тратам, но в летнее окно перед сезоном-2020/21 они позволили себе выложить в сумме 105 миллионов евро.

Конечно, это эхо огромной выручки за Феликса сезоном ранее, но португальцы точно не намерены раскидываться деньгами. Если они потратили столько на 21-летнего бомбардира из «Альмерии» – значит рассчитывают прилично заработать. Кроме того, у форварда контракт до лета 2025 года – так что «Бенфика» в сильной позиции для переговоров с покупателями.

К слову, предыдущий рекорд «Бенфики» по трансферу на вход держался 5 лет. Тогда португальцы купили Рауля Хименеса за 22 миллиона евро (а затем перепродали за 38 млн).

Кто еще из основы может уехать этим летом?

Рафа Силва – второй бомбардир «Бенфики» в этом сезоне и давний кандидат на продажу. Если Нуньес забивает, то Силва отдает. По гол+пас в этом чемпионате они идут вровень. У Рафы 8+16 в 27 матчах – это лучший сезон 28-летнего полузащитника. Однако результативность португальца сильно упала после увольнения Жезуша – в 2022-м он забил лишь один гол (зато какой шедевральный).

A Bola считает, что вингер в последнее время несчастлив в «Бенфике». Впрочем, к Силве уже есть интерес из АПЛ – на него нацелился «Вулверхэмптон». Тренер англичан Бруну Лаже хорошо знаком с игроком – он работал с ним в «Бенфике» до отъезда в Англию. Ожидается, что португальца могут отпустить за 25-35 млн евро (действующий контракт у Силвы до лета 2024 года).

«Бенфика» продает эффективнее всех: сначала шерстили рынок Южной Америки, затем переключились на академию

Если посмотреть трансферный баланс европейских клубов за последние 15 лет, то выяснится, что лучше всех он у «Бенфики» (+616,78 млн) и «Порту» (511,65 млн). На девятом месте расположился «Спортинг» (228,83 млн). По чистым трансферным доходам (1,2 миллиарда евро за 15 лет) «Бенфика» тоже лидирует. Лиссабонцы обходят «Челси», «Юве», «Атлетико», «Барсу», «Реал» и тот же «Порту».

Как же так вышло, что португальские клубы, которые сильно уступают топ-5 лигам в финансовой мощи, играют такую важную роль на трансферном рынке? Португальцы научились максимально эффективно использовать свои преимущества:

• Разница в уровне чемпионатов идет на пользу Португалии . У больших клубов из топ-5 лиг нет возможности рисковать, давая шанс талантливой молодежи. «Бенфика» же почти наверняка не вылетит из топ-3, что дает возможность для экспериментов.

«Европейские топы не берут игроков, которым нужно развиваться, – говорит в интервью ESPN португальский агент Нуну Коррейя. – Они ждут, пока молодежь докажет свою ценность. Этим клубам нужны готовые игроки, которые прибывают и показывают уровень сразу. Только когда они докажут, что готовы к высочайшему уровню, за ними приходят большие клубы».

• Португальским командам есть что предложить южноамериканцам , которые составляют весомую часть в топе самых дорогих покупок и продаж «Бенфики».

«В Португалии достаточно конкурентоспособная лига с хорошими тренерами и условиями для работы, – продолжает Коррейя. – Для южноамериканских игроков немаловажен вопрос близости климата, культуры – и языка в случае Бразилии – им здесь легче адаптироваться».

Кроме того, новички практически гарантированно получают опыт игры в Лиге чемпионов.

• Немаловажную роль в успехе крупных трансферов сыграл агент Жорже Мендеш . У португальца тесные связи с «Бенфикой», его агентство ведет дела Рубена Диаша, Эдерсона, Бернарду Силвы, Жоау Канселу, Нелсона Семеду и других.

Однако вклад агентов не всегда оценивается положительно. Скаут Transfermarkt по Португалии Марсель де Алмейда фиксирует, как «Бенфика» в последние годы делала все большую ставку на академию.

«В последнее десятилетие трансферная стратегия «Бенфики» и «Порту» заключалась в том, чтобы заключать контракты с молодыми, талантливыми и недорогими игроками из Южной Америки, чтобы затем продавать их с прибылью, – говорил де Алмейда еще в 2020-м. – Успешными примерами стали Эдерсон, Ди Мария, Давид Луиз, Фалькао и Милитао.

Однако при перепродаже топ-клубам существенную комиссию забирают агенты. К тому же другие клубы с большими деньгами скопировали модель с Южной Америкой. Поэтому сейчас португальские клубы сосредоточились на собственных академиях , они больше не могут себе позволить работать только на южноамериканском рынке».

Гендиректор «Бенфики» Домингош Соареш де Оливейра подтверждает: «Развитие молодежи и продажа игроков – неотъемлемая часть нашего бизнеса. Мы считаем, что область, в которой мы получили наибольшее признание в Португалии, – это развитие молодежи».

Результаты впечатляют. Три самые дорогие продажи в истории клуба – собственные воспитанники (Жоау Феликс, Рубен Диаш и Эдерсон). Недавно Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг из 50 самых прибыльных академий. Учитывались выплаты за игроков, которые провели минимум 3 сезона в клубе между 15 и 21 годами.

Первое место уверенно забрала «Бенфика».

Так здорово «Бенфика» работала не всегда. 20 лет назад клуб находился на грани банкротства, а президента судили за миллионные хищения (в том числе по трансферу Овчинникова)

Период с середины 90-х до начала нулевых принято считать темным временем в истории «Бенфики». В этот отрезок клуб ничего не выигрывал и только накапливал долги. Финансовое падение началось еще при президенте Хорхе де Бриту (1992-1994), продолжилось при Мануэле Дамасиу (1994-1997) и окончательно усугубилось при Жоау Вале-и-Азеведу (1997-2000).

Безудержные расходы и сомнительная политика подписания контрактов (больше 100 игроков при Дамасиу) привели к тому, что в конце 90-х клуб периодически оказывался не в состоянии выплачивать зарплаты и налоги.

В 2001-м «Бенфика» впервые не попала в еврокубки, так как финишировала только шестой в чемпионате. Для понимания глубины провала: за 87 сезонов «Бенфика» лишь 5 раз не попадала в тройку лучших – и три из них случились в нулевые. Причем в 2001-м клуб не попал в призы впервые за 60 лет.

Год спустя за отмывание денег, вывод их в офшоры и подделку документов осудили бывшего президента Вале-и-Азеведу. Одним из главных пунктов обвинения стал трансфер Сергея Овчинникова. В 1999-м российский вратарь перешел из «Бенфики» в «Алверку» за 2,5 миллиона долларов – миллион из них присвоил себе Вале-и-Азеведу.

По делу Овчинникова экс-руководитель отсидел два года, а затем получил освобождение под залог. В 2006-м он переехал в Лондон, однако португальское правосудие достало его и там.

В 2012-м Вале-и-Азеведу экстрадировали, заставили выплатить «Бенфике» около 7 миллионов наворованных долларов (уже по другим игрокам) и приговорили еще к 10 годам. Бывшего президента отпустили досрочно после 3 лет и 7 месяцев заключения. Правда, позднее у прокуратуры еще оставались к нему претензии, но он уже окончательно бежал из Португалии.

В 2003-м новым президентом «Бенфики» избрали Луиса Филипе Виейру. Он ушел с этого поста только в 2021-м – и тоже после ареста. Виейру обвиняют в финансовых махинациях, в том числе с трансферами. Впрочем, превращение убыточного клуба в успешный бизнес-проект напрямую связывают именно с его 18-летним правлением. До его прихода «Бенфика» была в долгах и почти 10 лет без чемпионства. С Виейрой – 22 трофея, два финала Лиги Европы, новая успешная академия и строительство стадиона «Эштадиу да Луш».

«Когда мы пришли, «Бенфика» была на грани банкротства, – рассказывал гендиректор Домингош Соареш де Оливейра. – Предыдущий президент сидел в тюрьме, у нас были трудные времена. Но мы решили их. Это может служить примером для других клубов, столкнувшихся с трудностями».

В 2005-м «Бенфика» впервые за 11 лет выиграла чемпионат, а с 2014-го по 2019-й команда забрала пять титулов из шести. Один из главных факторов успеха – образцовая трансферная политика, которую клуб начал вести в середине нулевых. Переломным стал 2007-й, когда лиссабонцы за 500 тысяч евро купили в бразильской «Витории» Давида Луиза, за 900 тысяч в «Риу Аве» – Фабиу Коэнтрау и за 8 миллионов в аргентинском «Росарио» – Ди Марию. В 2009-м «Бенфика» за 7,5 млн выцепила у бразильского «Крузейро» Рамиреса.

Выхлоп пришел перед сезоном-2010/11, когда «Бенфика» распродала игроков на 85 миллионов евро (Ди Мария ушел за 33 млн, Луиз – за 25 млн, Рамирес – за 22 млн).

Для сравнения, годом ранее клуб продал игроков всего на 6,8 миллиона. В следующем сезоне за 30 миллионов ушел Коэнтрау. Этим же летом клуб за 9 млн купил Акселя Витцеля (год спустя продали «Зениту» за 40 млн), за 5 млн – Неманью Матича (купили у «Челси» – и через 2,5 года перепродали им же за 25 млн). Бизнес-модель оказалась более чем работоспособной.

«Мы начали инвестировать в будущие трансферы, – вспоминал в 2017-м о той трансформации коммерческий директор Бернарду Карвалью. – Плюс началась работа с молодежью, что вообще не было развито в Португалии. Я до сих пор помню продажу первого воспитанника академии за миллион евро в 2012 году. Ему было 18 лет. Сейчас мы продаем молодых игроков не менее чем за 15 миллионов. На нынешнем этапе мы всерьез переосмысливаем трансферную философию, уже не хотим продавать наших лучших выпускников. Они должны сначала выиграть чемпионат Португалии с нами, а потом выигрывать другие турниры».

Пока удерживать лидеров получается далеко не всегда, а вот открывать новых звезд «Бенфика» давно научилась. Гендиректор де Оливейра описывает стратегию лиссабонцев просто: «Мы всегда должны быть быстрее и умнее, чем большие клубы».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Andreas Rentz; globallookpress.com/Pedro Correia/Keystone Press Agency, Ben Cawthra/ZUMAPRESS.com