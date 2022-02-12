17 полей, стадион, фруктовый сад – «ПСЖ» строит центр мечты за 300 млн евро. Всего 25 минут от «Парк де Пренс»

Все детали проекта.

«ПСЖ» показал новые кадры тренировочного центра, который строится прямо сейчас. Первая команда опробует его уже летом 2023-го, а женская и молодежные заедут ближе к зиме.

Вот как продвигается процесс:

Le chantier XXL du 𝗣𝗦𝗚 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 donne corps à l’ambition sportive du Paris Saint-Germain ! 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 9 февраля 2022 г.

Для молодых откроют школу, позже построят стадион на 3 тысячи зрителей. Проект обойдется в 250-300 млн евро

Комплекс растет в парижском пригороде Пуасси недалеко от нынешнего тренировочного центра. До «Парк де Пренс» близко – всего 25 минут.

База рассчитана как на профессионалов, так и молодежь из академии. Здесь будет 180 спортсменов и 200 сотрудников, в том числе офисные менеджеры. Первая команда получит 43 номера для проживания перед матчами, бассейны, процедурные кабинеты, бальнеотерапию (лечение минеральными водами и грязевыми ваннами), криотерапию, сауну, хаммам и ресторан.

Для молодежи (в том числе женских команд) откроют школу, где будет примерно 15 классов. На втором этапе строительства, который начнется после парижской Олимпиады-2024, появится еще одно здание, где разместятся секции клуба по гандболу и дзюдо. В это же время возведут стадион на 3 тысячи мест – для женских и молодежных матчей.

Проект обойдется в 250-300 миллионов евро. Прямо сейчас это вторая по величине строительная площадка в Иль-де-Франс (историческая область с центром в Париже).

Как вся эта красота будет выглядеть?

А пока выглядит так.

Тренировочный центр разместится на 74 гектарах, но здания займут всего 10% от площади. На оставшейся территории появятся 17 футбольных полей, в том числе 12 гибридных (половина с натуральным газоном, половина с синтетическим покрытием). Шесть из них будут с подогревом – по той же технологии, что и в «Парк де Пренс».

Про экологию тоже не забывают. Хотят посадить 4 тысячи деревьев, а также сохранить биоразнообразие местности на бывших сельхозугодьях. Именно по этой причине клуб оставил фруктовый сад и огород – они помогут с продуктами для кухни учебного центра.

Приятное новоселье все ближе.

Фото: en.psg.fr