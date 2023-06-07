14 комментариев

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У Хакими 38+49 за последние 5 сезонов. Как он стал лучшим латералем мира?

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Летом 2016-го мне повезло поехать в лагерь мадридского «Реала»: с утра до вечера были либо на «Вальдебебасе» (клубная база с 12 полями), либо в окрестностях «Бернабеу». Уходя с поля после одной из тренировок, увидел молодежку «Мадрида» – никого не знал, но глаза запомнили парня с выделяющейся относительно испанцев внешности.

Наблюдал за молодежкой пару минут (пока не позвали в раздевалку) – этот же парень выделялся и на поле, даже на фоне высокой скорости упражнений. 

Его звали Ашраф Хакими.

Вряд ли кто-то представлял, что он станет крайним защитником (и оформит 38+49 в трех разных топ-лигах и сборной за 5 лет). Потому что с детства играл в нападении, а защитником становился постепенно, начиная с 19 лет.

Хакими попал на взрослый уровень крайним защитником, хотя раньше играл в нападении. С трудом зацепился за шанс

В 2006-м в почтовый ящик Ашрафа Хакими упало приглашение на просмотр в «Мадрид». За 10 лет поиграл на всех ступенях академии вместе с Лукой и Энцо Зиданами, пока в 2017-м ему не позвонил их отец – Зизу позвал подменить Карвахаля.

Вероятно, именно Зидан первым увидел Хакими крайним защитником. С детства тот играл вингера и форварда. Играл, кстати, сногсшибательно. Поставить такого парня в защиту рискнет не каждый.

В сезоне-2017/18 «Реал» использовал 4-4-2 ромб, где на латералей ложился большой объем задач. Карвахаль выбыл, а физический профиль и технические навыки Ашрафа хорошо накладывались на возможную роль.

Зизу рискнул – и обнажил слабые стороны молодого игрока: нехватку опыта в чтении игры и плохой контроль спины. Хакими проваливался, но сверкал в атаке так ярко, что собрал внимание других клубов.

Бывший тренер сборной Марокко Эрве Ренар рассказывал о звонке из «Дортмунда»:

«Когда Люсьен Фавр позвонил мне насчет Хакими, я сказал ему, что он может играть на разных позициях – от правого защитника до левого вингера. Фавр посмотрел наши игры перед чемпионатом мира и вскоре подписал его. Думаю, он быстро убедился в его качествах».

«Боруссия» выглядела отличным вариантом: в «Дортмунде» традиционно доверяют молодым и предпочитают много забивать, а не мало пропускать.

Фавр четко услышал слова Ренара, поэтому сразу отправил Хакими на неродной фланг – две трети игр в сезоне-2018/19 Ашраф отыграл слева. При этом бегал на обоих флангах как в роли фулбека, так и в роли вингера, но оформлял результативные действия отовсюду. Однажды даже сделал дубль в Лиге чемпионов, играя левым вингером.

Марокканец вносил огромный вклад в развитие атак: по количеству метров, на которое Хакими приближал атаку команды к чужим воротам, в Германии с ним соперничал только Киммих (не считая вратарей и ЦЗ).

Фавр дал Ашрафу свободу – тот двигал атаку как через передачи, так и через ведение (обыгрывал с частотой вингера, хотя большую часть был фулбеком). Хакими пропустил половину сезона, но даже так выбил 3+7 во всех турнирах. Таланты Ашрафа были очевидны, но он еще не был сформировавшимся игроком. Даже его позиция еще не финализировалась.

Хакими в «Дортмунде»: качества Ашрафа вынудили Фавра предать любимую схему – ни один другой латераль в Бундеслиге не создавал больше угрозы

Футбол увидел силу в подключениях крайних защитников еще в 90-е. Но в наше время оборона стала гораздо дисциплинированнее, прессинг – очень высоким, а тренеры месяцами наигрывают тактику, чтобы получать на 1 игрока больше в атакующих зонах. В таких условиях подключения крайних защитников стали невероятно эффективным приемом.

В кабинетах с кожаными креслами обычно все просто: «На край нужно найти быстрого, который и мячик отберет, и в атаке в стеночку сыграет, и навесит. И чтобы выносливый был, на все 90 минут хватало».

На практике, конечно, сложнее. Найти такого универсала с одинаково развитыми качествами достаточно сложно. Хакими удивляет как раз тем, что почти все делает на высоком уровне: подключается вовремя и быстро, обводит в обе ноги, пасует как из статики, так и с движения. Но лучше всего он выбирает момент для рейдов в атаку.

Вот пример из встречи с «Атлетико» в ЛЧ-2018/19: на 83-й (!) минуте Хакими участвует в отборе, видит разрыв в линиях мадридцев и последнего защитника, играющего с Ройсом – осознает потенциальное количественное преимущество и ускоряется из своей трети до чужих ворот, где катит голевую на Санчо.

Хакими бежит быстро, сохраняя голову повернутой к мячу. Заметьте, как тут марокканец до последнего держит широкую траекторию – это подталкивает крайнего защитника «Хоффенхайма» тоже располагаться шире.

И только когда центральный защитник выдергивается на Азара, Хакими ускоряется со смещением к центру, без проблем выигрывает забег и отдает голевую.

Cкорость Хакими позволяет ему бежать широкой дугой и ускоряться в самый последний момент – уникальное сочетание одинаково высоких физических данных (быстрота + выносливость) с интеллектом помогает вносить хаос и запутывать соперников. 

Синергия скорости и интеллекта дает Хакими возможность действовать нетривиально на тривиальной позиции крайнего защитника. К примеру, Ашраф часто уходит на дриблинге в центр, а не во фланг.

Фулбеков, смещающихся в центр, называют ложными: при построении атаки они уходят в опорную и там получают мяч – Хакими же берет мяч и сам тащит его в опорную. Иногда в свою, а иногда и до чужой – это смело, рискованно и сложно. Но очень эффективно: команда получает +1 игрока в главной зоне и рушит персональные ориентировки.

Еще показательнее: Хакими отыгрывается с Брандтом и вместо классического ускорения по флангу, которого ждал любой защитник, быстро заполняет опорную зону соперников – стратегически очень важную зону, которая на несколько секунд осталась пустой – и создает голевой момент. 

Хакими приносил «Дортмунду» много пользы в атаке, а в середине сезона-2019/20 штаб Фавра поменял схему с 4-2-3-1 на 3-4-2-1, где подключения латералей имеют ключевую роль.

В Бундеслиге тех лет с тройкой центральных защитников почти никто не играл, но у Фавра были классные ребята на флангах, которые максимизировали пользу такой формации – эксперимент трудно не назвать суперудачным. 

Хакими и Геррейру получили страховку сзади и пространство впереди: теперь могли комфортнее подключаться или тащить мяч.

По итогам сезона Хакими стал третьим в команде по вовлеченности в атаки, доведенные до удара (47%). За два сезона в Бундеслиге (с 2018-го по 2020-й) создал больше нон-шота, чем любой крайний защитник в период с 2017-го по 2020-й.

Нон-шот (non-shot xG) показывает, насколько то или иное действие приближает владение мяча к голу до момента удара. Действием может быть пас, дриблинг, отбор мяча и любое другое.

В сезоне-2019/20 Хакими даже стал единственным крайним в топ-5 лигах с 4+ действиями внутри чужой штрафной за 90 минут. Если Трент собирал телегу ассистов на стандартах (5 из 13 его ассистов в том сезоне АПЛ пришли с угловых), то Ашраф – после комбинаций вблизи штрафной.

Хакими в «Дортмунде» – это игра на двух флангах, четырех позициях и много атакующей пользы. Уже в 21 год он был лучшим в лиге по продвижению мяча и для крайнего защитника невероятно много обострял: передачами, дриблингом, прессингом.

Но аренда заканчивалась: «Дортмунд» не был готов платить 40 млн евро, а «Реал» уже выложил мешки за Одриосолу и Менди и по-прежнему видел Карвахаля приоритетом.

За Хакими выстроилась очередь из топ-клубов, однако он цеплялся за мечту играть в «Реале». Провел всю предсезонку с «Мадридом», но убедился в односторонней любви и в последние часы трансферного окна улетел в Милан, где по нему давно пускал слюни итальянец, построивший карьеру на кропотливой работе с крайними защитниками.

Конте видел в Хакими идеального латераля. Выжимал максимум из атакующих качеств и научил защищаться

«Антонио постоянно контактировал со мной и Ашрафом, – вспоминал агент Хакими. – Много беседовал, рассказывал о своем проекте и долго вел этот трансфер. Ашраф перешел в «Интер» именно из-за Конте, он убедил его».

У «Интера» уже было 4 крайних защитника, но ни один не подходил под жесткие требования Конте. Вингбек Антонио должен быть хорош на мяче как в развитии, так и в завершении, давать большой объем работы без мяча (прессинговать, играть на подборах и перехватах, переключаться, обороняться 1-в-1) – в общем полностью закрывать фланг в одиночку. Хакими был очевидно лучшим вариантом на рынке.

«Это игрок с огромным потенциалом. Кажется, он создан для нашей системы, у него есть важные атакующие навыки», – предвосхищал Антонио осенью.

Конте играл с двумя форвардами, в наличии было три: Лукаку, Лаутаро, Санчес – на троих за сезон забили 48 мячей, но без Хакими многие из чемпионских голов не случились бы.

Хакими сыграл только 76% от возможного времени, но даже так с Ашрафом на поле «Интер» забил на 46 мячей больше, чем пропустил – лучший результат (среди полевых) не только в команде, но и в лиге. Без Хакими на поле «Интер» забил всего на 8 больше, чем пропустил.

Для сравнения: «Аталанта» с Госенсом на поле забила на 38 больше, чем пропустила (сыграл 74% от возможного времени), «Милан» с Тео – на 26 (сыграл 84% от возможного времени). Даже Лукаку, сыгравший на 200 минут больше Хакими, набрал по этому показателю +44. У Ашрафа, напомним, космические +46.

Это при том, что Хакими был 7-м в «Интере» по сыгранному времени. Из-за большой физической нагрузки на латералей Конте меняет их чаще всех: в среднем Хакими играл 72 минуты.

В «Интере» Ашраф меньше участвовал в начальных стадиях развития атак, но был крайне важен в финальной трети – стал лучшим в команде по ожидаемой угрозе.

Метрика xThreat passes подсвечивает, насколько опаснее стала атака после передач конкретного игрока. При этом бросается в глаза кучность желтых кружочков у Хакими: в отличие от Трента и Джеймса, он не был так же творчески свободен – действовал в очерченных Конте границах, но брал высокой эффективностью.

Хакими был мостиком между форвардами и остальными, часто становясь предпоследней стадией атак. Марокканец не носился с мячом так же много, как Тео, и не пасовал так же длинно, как Госенс – задачей Хакими было дать своевременный рывок, который поднимет атаку на пятую скорость.

Хакими способен догонять передачи, которые смогут догнать далеко не все (даже при всем желании) – помешает недостаточная природная скорость или правило офсайда.

Конте выжимал из этого максимум: марокканец чаще всех в лиге получал передачи, продвигающие атаку на 9+ метров, после чего пасовал в штрафную. «Интер» стал командой с самой ближней дистанцией удара в Европе – в этом весомая заслуга передач Хакими.

Причем подключался марокканец как с бровки, так и из полуфланга: во втором случае Хакими менялся позициями с полузащитником и внезапно врывался в штрафную – ориентировки сбивались, соперники не успевали. Вообще.

«Интер» прервал 9-летнюю гегемонию «Ювентуса», а Хакими поставил личный рекорд результативности: 7 мячей и 8 голевых, хотя эти цифры и близко не отражают его вклад и личный рост.

В «Интере» Ашраф прибавил в защите: если отбор 1-в-1 у него всегда был в порядке, то выбор позиции подводил еще с «Мадрида». Штаб Конте научил выбирать момент, когда стоит выдвигаться на оппонента, а когда – остаться в линии.

Важное резюме от самого Антонио:

«Ашраф значительно вырос, особенно в защите. Когда он пришел, его фокус был только на атаке. Мы заставили его понять важность оборонительных аспектов. Он продолжает работать, но стал уже гораздо лучше, чем когда пришел».

Хакими в «Интере» – это определенность с любой ролью, прогресс в защите, меньше свободы в атаке, но рост эффективности, который был необходим Конте на фланге и который Хакими дал в максимальном значении.

После скудетто вслед за Конте ушел и Хакими, «Париж» выложил 68 млн евро – рекордную в мире сумму за крайнего защитника.

В «ПСЖ» видим самую острую версию Хакими. Он комбинирует собранные ранее качества

При Почеттино «ПСЖ» играл в 4 защитника – это сковывало фулбеков, и Ашраф потерял блеск. Хакими привык много подключаться, но в такой схеме приходилось делать это реже и чаще смотреть назад, потому что там оставалось только 2 ЦЗ, а Месси и Неймар не любители отрабатывать.

Косвенное подтверждение скованности – данные по предударным действиям на 90 минут: выделяется спад в сезоне при Почеттино.

С Гальтье преобразился весь «Париж» и особенно Ашраф. Чаще всего Кристоф использовал 3-4-1-2: от изменения схемы выиграла вся команда, но латерали – кажется, больше других.

Атакующее трио обычно располагалось ближе друг к другу для коротких передач, но сейчас это позволило больше задействовать Хакими – так как смещения крайних игроков атаки к центру открывают Ашрафу пространство, который теперь подключается чаще, ведь сзади есть страховка в виде трех ЦЗ.

Отличие новой роли Хакими от тех, что были в «Дортмунде», «Интере» и первом сезоне за «ПСЖ» – в еще большей вовлеченности в атаку.

В начале сезона Артем Денисов рассказывал об одном из приемов: когда Мбаппе уходит из штрафной в подыгрыш, а мяч двигается по левой стороне поля, в штрафную подкрадывается Хакими и становится ситуативным нападающим под навес или прострел.

В этом сезоне Хакими заметно чаще смещался к центру, в этом легко убедиться по тепловой карте.

Слева – сезон-2021/22, справа – 2022/23.

В плотных пространствах Ашраф тоже не теряется. Посмотрите, в какой непростой ситуации на дриблинге нырнул в коробку из четырех соперников и выкатил Месси под левую – дальше, конечно, гол.

Без мяча на чужой половине «ПСЖ» перестраивался на 4-4-2 – это адаптация к звездной тройке Месси-Неймар-Мбаппе. Когда соперники парижан выходили из обороны через фланги, звезды реагировали очень инертно – поэтому Хакими поднимается в прессинг, а Рамос становился правым защитником.

Хакими создавал голы после высокого прессинга и в «Дортмунде», и в «Интере», и в «ПСЖ». У Ашрафа уже большой опыт игры в высоко прессингующих командах, а скорость и выносливость делают его агрессивные выдвижения головоломками.

В этом сезоне «ПСЖ» забил 7 мячей в Лиге 1 после возвратов в высоких позициях, и в 4 из них есть заслуга Хакими. Всего высоких возвратов – 347, из них 62 завершились ударом (больше всех в лиге). Вот как это работает.

Звездное трио «закрывает» центр, соперник двигает через фланг – но туда поднялся Хакими: отобрали мяч, выкатили на Неймара и забили.

В «ПСЖ» Хакими стал гораздо более сформировавшимся футболистом – тренерский штаб использует его разные качества в разных формациях гибридной схемы.

Школа Конте и опыт игры в Бундес-прессинг-лиге позволяют доверять Ашрафу большой объем работы в фазе без мяча. А его неостанавливамые подключения в позиционных атаках позволили команде рассчитывать не только на импровизацию звездной тройки.

Что дальше?

Хакими уже забивал в Ла Лиге (2 мяча), Бундеслиге (7), Серии А (7), Лиге 1 (9), Лиге чемпионов (4). Есть чемпионство в Италии и во Франции, есть скамеечная ЛЧ с «Мадридом» (не сыграл ни разу в плей-офф-2017/18). 

Но разве игрок с самым большим потенциалом на крайне важной позиции в современном футболе остановится на этом? Перспективы выиграть ЛЧ с «Парижем» выглядят сказкой – если не получилось в этом году, то когда еще?

Любопытно: перед арендой в «Дортмунд» Хакими много узнавал о будущем тренере, Люсьене Фавре, долго беседовал с Конте перед подписанием с «Интером». Трансфер в «ПСЖ» тоже не выглядел спонтанным решением – Почеттино умеет развивать крайних защитников. Вероятно, Хакими много узнавал и о нем. При Маурисио Ашраф был скован (во многом из-за адаптации тренера к звездам), но даже так оформил 4+6 в чемпионате.

Выходит, Хакими ответственно относится к карьере, а не размышляет в формате: мной интересуются топ-клубы, значит, смогу заиграть везде.

Ашраф говорит на 6 языках: испанском (родился в Хетафе), даридже (марокканский диалект – обучили родители), немецком (выучил в Германии), итальянском (выучил в Италии), французском (лично помогал Мбаппе). 

И еще на английском. Кажется, это неплохая лыжня в АПЛ, где шансов стать лучше и выиграть ЛЧ сильно больше. Хотя Ашраф не разлюбил «Мадрид» и признавался, что хочет вернуться.

У Хакими есть все, чтобы закрепиться в статусе лучшего латераля мира. Против него невозможно безошибочно защищаться: оставишь немного места за спиной – он включит скорость и убежит. Не будешь выдвигаться – обыграет 1-в-1 или прострелит. 

Хакими способен появиться из ниоткуда, выиграть пространство и дать остроту: выкатить, пробить – с обоих флангов, с обеих ног; 34% голов он забил левой. Есть ли в мире еще один такой латераль?

Кажется, нет. Тренеры все чаще переходят на ложных фулбэков (Клопп с Трентом, Пеп с Канселу, Абаскаль с Денисовым) – почти не осталось тех, кто на топовом уровне тянет нагрузку на всю бровку и так много создает в атаке. Хакими – уникум, который блистает вопреки трендам.

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Фото: globallookpress.com/Rolf Vennenbernd/dpa, imago-images.de, Panoramic/Keystone Press Agency

14 комментариев

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Артём Ларсон
Как можно называть лучшим в мире футболиста, играющего в Лиге 1 ?
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Армен Онфрой
Ответ Артём Ларсон
Как можно называть лучшим в мире футболиста, играющего в Лиге 1 ?
Месси же называют)
+14
-1
+13
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JENNINGS
Идеальный ПЗ для мадридского «Реала»! Парень вырос, окреп, стал объективно топом, и все мы (болельщики «Мадрида») очень надеемся, что в скором времени Ашраф вернётся домой!
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Итачи Учиха
Как по мне, Робертсон и Уокер самые совершенные из современных фулбэков. Футболисты без слабых мест. Что Трент, что Тел, что Хакими уж слишком слабы в обороне и часто теряют позицию
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Bolvan
Пересу надо купить его ,Карвахаль много ломается
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Антон Чугунов
Рафаэль Геррейро, латераля может играть в том числе. Поэтому, может быть и да, а может и не совсем
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VuNePonimaete
главный футболист Псж, которого Реал обязан любым способом вернуть домой
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Владислав Бондарчук
Он просто слушался маму
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Владислав Бондарчук
Он просто слушался маму
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Кашшай Чакырович
Он был очень подошёл Сити с его атакующим футболом ) там бы он раскрылся ещё сильнее )
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софочка
Ответ Kushaevtm
Ашрафу пора домой
В Хетафе?
+3
-3
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Геннадий Чеботарев
Ответ JENNINGS
Идеальный ПЗ для мадридского «Реала»! Парень вырос, окреп, стал объективно топом, и все мы (болельщики «Мадрида») очень надеемся, что в скором времени Ашраф вернётся домой!
он в атаке очень хорош,но и очень слаб в обороне. у него перекос как у Марсело,но в атаке ему до Марсело тоже далеко.
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