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“Выхожу из раздевалки, а там плачет моя мама, плачет сестра, все плачут, потому что нас разгромили”. Рассказ о худшей команде в истории НХЛ

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Пока в сильнейшей хоккейной лиге мира идет борьба за место в плей-офф, где команды будут выяснять, кто же из них лучший, предлагаю на 10 минут переместиться в другой мир – на дно турнирной таблицы. Сейчас там обитают «Сан-Хосе» и «Чикаго», но смотреть мы будем не на них, а на тех, кто был настолько плох, что изменил само понимание слова «аутсайдер» и вошел в историю НХЛ. 

Для начала вернемся в 1974 год. В НХЛ того времени царили герои Суперсерии-1972 – вратарь Кен Драйден, мощный Фил Эспозито и легендарный защитник Бобби Орр, пропустивший матчи против СССР из-за травмы.

Фил Эспозито

Хоккей продолжал набирать популярность в США, и НХЛ решила увеличить количество команд-участниц с 16 до 18. Новичками стали «Вашингтон Кэпиталс» и «Канзас-Сити Скаутс». Вторые просуществовали недолго, но спустя 8 лет и два переезда обрели дом в Нью-Джерси и с тех пор носят гордое название «Девилс».

Для НХЛ это было четвертое расширение за 7 лет, так что процесс к тому моменту был хорошо отлажен. Для начала новобранцам предстояло набрать хоккеистов через драфт расширения. 

Процедура достаточно простая: «Вашингтон» и «Канзас» должны были взять игроков у других команд, но каждый действующий клуб лиги мог защитить от драфта 15 полевых и 2 вратарей. Забрать у одной команды можно было не больше 3 человек.

Довольно суровые правила: от недавно пополнивших НХЛ «Вегаса» и «Сиэтла» клубы могли защитить только 7 нападающих, 3 игроков обороны и вратаря. Новички получили несколько форвардов уровня второго-третьего звена, набор крепких защитников и пару хороших голкиперов. «Вегас» сразу же дошел до финала Кубка Стэнли, а «Сиэтл» на второй год существования вышел в плей-офф.

Что досталось новичкам в 1974-м? Доступными для выбора были только игроки за пределами трех первых звеньев и вратари, которым даже место в заявке на матч не всегда находилось. 

Ирония в том, что в те времена понятия «четвертое звено» не существовало, многие клубы заявляли на матч 14-16 полевых. При условии, что защитить можно было 15 игроков, новые команды получали хоккеистов из фарм-клубов вперемешку со списанными в утиль ветеранами. 

Клубам с предыдущих расширений всегда удавалось наскрести хотя бы 10-15 побед за первый сезон – и это считалось приемлемым результатом. Тогда еще не было овертаймов и матчи могли закончиться вничью, к тому же игр было чуть меньше, чем сейчас, поэтому стоит взглянуть на процент набранных очков.

Сегодняшний аутсайдер, «Сан-Хосе» набирает 28,4 % от всех возможных очков в этом сезоне. С отрывом худшая команда за последние 25 лет, «Атланта» 1999/00 – 23,8 % с разницей забитых и пропущенных шайб «-143». 

«Вашингтон» в сезоне-1974/75 набрал унизительные 13,1 % очков. 8 побед, 5 ничьих и 67 поражений за 80 игр. Разница заброшенных и пропущенных голов «-265». Еще немного и был бы абсолютный ноль по Цельсию. Такого в НХЛ не случалось ни до, ни после.

Несколько игроков той команды вписали себя в историю, установив вечные антирекорды. 26-летний защитник Билл Миккельсон всего за 59 матчей собрал «-82» в полезности, а вратарь Джон Адамс пропускал почти по 7 шайб за игру, но рассказ будет о другом.

История первая. О предсезонке

То, что катастрофа неизбежна, было известно еще до начала регулярного чемпионата. «Вашингтон» пригласил на должность генерального менеджера Милта Шмидта, члена Зала хоккейной славы, из очень сильного «Бостона» в надежде, что его связи помогут заполучить пару-тройку пригодных для НХЛ хоккеистов. 

Милт Шмидт – легенда "Бостона"

Подход не сработал как минимум по двум причинам. Во-первых, это лига махровых капиталистов, и человеколюбием в ней никто не страдает, так что спасение утопающих стало делом рук самих утопающих. Во-вторых, окунуть в грязь бывшего менеджера «Бостона» оказалось делом чести для еще недавних новичков, пополнивших НХЛ во время предыдущих расширений.

В интернете можно найти отличную комедию конца 80-х под названием «Высшая лига». Там владелец бейсбольного клуба набирает команду с улицы, чтобы те проигрывали всем подряд и можно было без лишнего шума перевезти франшизу из Кливленда в другой город.

В одной из сцен болельщики сидят в баре и видят в газете имена и фамилии тех, кто будет играть в предстоящем сезоне. Один из них долго вглядывается в список и с недоумением говорит: «Это кто, #####, такие?».

Примерно те же чувства испытывали эксперты, которые смотрели на состав «Вашингтона» перед сезоном-1974/75. Бытовало мнение, что даже 6 побед для такого набора хоккеистов будет успехом. Впрочем, парочку заметных игроков «Кэпиталс» все же нашли. 

41-летний Даг Монс по прозвищу Дизель должен был провести 21-й сезон в лиге. Его даже номинировали на «Норрис Трофи» – приз лучшему защитнику НХЛ, правда было это 20 лет назад, еще в середине 50-х.

Главной звездой во всех смыслах был форвард Томми Уильямс – олимпийский чемпион 1960 года и единственный, кто на тот момент имел за плечами хотя бы один сезон в НХЛ с 10 заброшенными шайбами.

Том Уильямс

Так о нем смеясь говорил партнер по команде Рон Лалонд: «Мы часто шутили над его поведением на льду: никто не знал, что он собирается делать. Мы называли его «Бомбардировщик». Уильямс хаотично кружил по площадке и надеялся, что кто-то найдет его пасом».

Ивонн Лабре, защитник: «У него был большой живот, так что даже не рассказывайте мне, что он находился в хорошей форме».

Несмотря на все трудности, в межсезонье команда одержала несколько побед, сыграла вничью с сильнейшим коллективом НХЛ того времени – «Монреалем» – и входила в сезон с позитивными ожиданиями. 

История вторая. Регулярный чемпионат

После первых четырех матчей регулярки «Вашингтон» имел победу, ничью и два поражения.

Майк Блум, форвард: «Помню, я подумал: «У нас все будет отлично. Мы не очень уж хороши, но все-таки в порядке». А потом мы проиграли около 20 раз подряд (на самом деле 10, включая 3 сухих матча и поражение «Монреалю» со счетом 1:11). Дени Дюпере родом откуда-то из Монреаля. Мы возвращаемся домой, сидим в самолете, и он говорит: «Представляешь, я выхожу из раздевалки, а там моя мама плачет, моя сестра плачет, все плачут, потому что нас так разгромили».

К Новому году «Кэпиталс» выиграли всего трижды – по одному разу в октябре, ноябре и декабре. Первую половину сезона они завершили 20-м выездным поражением подряд, что на пять меньше антирекорда лиги.

Хотя команда терпела неудачу за неудачей, в городе царило оживление. Слова поддержки, написанные болельщиками на табличках, часто висели на стенах тренировочного зала. «Победа, поражение или ничья – неважно, мы с вами», – гласила одна из надписей.

Рассчитывая на общение с местными жителями, которые еще только знакомятся с новым видом спорта, «Кэпиталс» часто выступали перед публикой, посещая школы или церковные группы.

Ивонн Лабре: «Мне дали 100 долларов, чтобы я пошел в торговый центр и раздал автографы. Вскоре выяснилось, что я – единственный из команды, кто пришел. Было только несколько детей, и то оказавшихся там случайно. Болельщиков у нас было немного, но все они действительно хорошие фаны. Это точно».

По ходу сезона команда сменила двух тренеров, но дело на лад не шло. В конце регулярки генменеджер Шмидт встал на тренерскую скамью. 10 лет назад он был главным тренером «Бостона» и имел представление о работе в НХЛ.

Никто из свободных специалистов не хотел связываться с командой, которая после очередного гостевого фиаско со счетом 3:6 имела 37 подряд поражений на выезде, перекрыв предыдущий антирекорд НХЛ на дюжину, и общую серию из 17 проигрышей.

История третья. Альтернативный Кубок Стэнли

Перед выходом на лед в выездном матче с «Калифорнией» все шесть побед «Вашингтон» одержал дома. Но в тот день в Окленде судьба была благосклонна к «Кэпиталс»: они дважды забили в стартовые пять минут и вели 3:1 к первому перерыву. 

Нельсон Пайатт, форвард, выменянный у «Детройта» по ходу сезона: «Кто-то сказал: «Эй, Нельс, сегодня у нас большой шанс прервать серию». Я говорю: «Что? Вы, ребята, еще не выиграли ни одного матча на выезде?» В тот момент я подумал: «Боже, я ступил на тонущий корабль».

В заключительном периоде Пайатт оформил дубль и «Вашингтон» победил со счетом 5:3. В сезоне, когда поводов для празднования было так мало, команда нашла особый способ отметить успех. 

На скамейке запасных оказался металлический мусорный бак. Рассказы об этом событии разнятся в зависимости от источника, но один из игроков, возможно Томми Уильямс, убедил товарищей по команде написать имена и фамилии на баке маркером, как подписывают победителей на Кубке Стэнли.

Лабре: «Меня это не обрадовало. Я сказал: «О боже».

Игроки не остановились и под собственный смех и шутки сделали круг почета по ледовой арене с жестяным трофеем.

На следующий день колонка в газете «Вашингтон Пост» вышла с текстом: «Кэпиталс» победили на выезде. Честное слово. Были свидетели.

Тот гостевой успех остался для «Вашингтона» единственным в сезоне.

Лалонд: «На следующий год мы приехали в Окленд, зашли в раздевалку, а там стоит тот самый бак со всеми нашими подписями, сделанными нестираемым маркером».

В художественном фильме эти «Кэпиталс» обязательно выиграли бы настоящий Кубок Стэнли, но жизнь редко бывает похожа на сказку.

Никто из той команды не стал большой звездой и не поднял над головой реальный кубок. Когда в сезоне-1982/83 «Вашингтон» впервые вышел в плей-офф, в составе не было ни одного игрока из команды 1974 года.

Но именно на плечах тех, многими давно забытых парней, была построена франшиза, выбравшая на драфте в 2004 году Александра Овечкина и спустя еще 14 лет получившая заветный Кубок Стэнли.

Что чувствуют ветераны «Вашингтона» насчет своего места в истории? Закончим словами Рона Лалонда: 

«Слышал, что люди говорят о нас как о худшей команде в истории хоккея. Они спрашивают меня: «О, вы были ее частью?». Я оглядываюсь назад и с гордостью говорю, что играл в НХЛ за «Вашингтон» и горжусь тем, что был частью первого звена. Даже если бы это была худшая команда в истории, я бы не променял ее ни на что на свете».

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