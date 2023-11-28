Михаил Коваленко
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Путь на «Олд Траффорд» и бой с «Буде-Глимт»: первый пост Михаила Коваленко из «Пюника» на Трибуне

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Михаил Коваленко
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От редакции: привет, вы в блоге защитника Михаила Коваленко. Наверняка многие из вас читали интервью, которое брал у него Саша Головин. Совсем недавно футболист «Пюника» завел блог на Трибуне, чтобы рассказывать о футбольной жизни. Оставляйте вопросы в комментариях и плюсы, давайте поддержим идею на старте.

Привет, это Миша Коваленко. В этом блоге буду рассказывать о своей карьере и буднях. Для начала расскажу, как в целом у меня обстоят дела. С карьерой сейчас все замечательно, играю в «Пюнике», уверенно лидируем в чемпионате, это дает позитивный настрой каждый день. Жизнью в Армении очень доволен, хотя бы потому, что в начале ноября температура +20, и солнце каждый день, это прекрасно!

Мне кажется, за последний год мы сильно прибавили в командных взаимодействиях, отлично понимаем другу друга с партнерами. Все игроки прекрасно понимают, что от нас хочет тренерский штаб. И наша статистика в этом году впечатляет.

Хотелось бы, конечно, сыграть в групповом этапе Лиги конференций, как и в прошлом году, но нам попался очень сложный соперник в третьем квалификационном раунде – «Буде-Глимт». На мой взгляд – самый сильный оппонент по командной игре среди всех, против кого мы играли, за время пока я в «Пюнике». Но я очень рад, что такой опыт был в моей карьере.

Матч с «Буде-Глимт»
 
Тоже матч с «Буде-Глимт», приветствуем друг друга с Никитой Хайкиным

«Пюник» играет в несколько схем, можем даже несколько раз за игру перестраиваться, много качественных футболистов в обойме, которые могут закрыть сразу несколько позиций. Если говорить о моей роли в команде – у меня нет одной конкретной позиции, я могу играть как на флангах обороны, так и в центре. В целом, могу закрыть любую позицию в обороне, как принято говорить – универсал. 

Я впервые столкнулся с таким большим количеством игр в год именно в «Пюнике». У нас игры каждые 3-4 дня, так что в течение сезона выходные у меня только во время перерывов на сборные. Поэтому помимо тренировок, я много времени уделяю отдыху, правильному питанию и восстановлению, а свободное время провожу с семьей. Могу посмотреть футбол, обычно это еврокубки, но успеваю посмотреть и РПЛ с ФНЛ, и матчи Армянской Премьер-лиги. Читаю книги, иногда смотрю ютуб.

Фото с тренировки

У меня много целей на сезон и будущее. Я очень большое внимание уделяю постановкам целей, и перед каждым сезоном, и на ближайшие полгода/год, и на 5/10/20 лет вперед, но перечислять не буду. 

Я доволен тому, что есть сейчас. Надеюсь, в этом сезоне мы станем чемпионами и вновь будем играть в группе еврокубков. А если же говорить о чем мечтаю – с детства я мечтал играть за «Манчестер Юнайтед», но, скорее всего, уже не получится. Но есть не менее амбициозная мечта – до конца карьеры сыграть на «Олд Траффорд»!

А это тоже фото с Лиги конференций, на фото еще Саша Карапетян, который играл за «Сочи» и Александр Милькович, который играл за «Амкар»

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8 комментариев

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Misha Kovalenko
Автор
Ответ Александр Карпюк
С первым постом, Миша, не пропадай!)
Спасибо 🙏🏽
+4
0
+4
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Александр Карпюк
С первым постом, Миша, не пропадай!)
0
0
0
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Матвей Шацкий
Человек с большой буквы, удачи, Мишаня
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bekaisa
Автор, пиши ещё 🤗
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marco -81
Увидел много "я" и не стал читать... Да, минус поставил. "Пюник" - уровень ФНЛ, а у нас и в РПЛ играть в футбол не умеют. А так, удачи - семье здоровья, и продолжать пинать мяч ещё годы за деньги, называя себя профи-футболистом.
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Misha Kovalenko
Автор
Ответ Матвей Шацкий
Человек с большой буквы, удачи, Мишаня
Спасибо большое
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Misha Kovalenko
Автор
Ответ bekaisa
Автор, пиши ещё 🤗
Пишу ✍️😄
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