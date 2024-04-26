«СКА-1946» выиграл Кубок Харламова! Ярославль проиграл два финала за два дня

Молодежка СКА взяла второй трофей за два года.

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В четверг, 25 апреля, определился обладатель Кубка Харламова! «СКА-1946» выиграл четвертую встречу подряд и стал чемпионом OLIMPBET Молодежной хоккейной лиги. Впервые в истории МХЛ трофей над головой подняла команда, уступившая в первом матче финала.

Лучший бомбардир плей-офф и главная звезда лиги Иван Демидов не смог принять участие в «золотом» матче из-за травмы , полученной двумя днями ранее, но приехал в Ярославль вместе с командой и был на льду с Кубком Харламова.

На пятый матч к «Локо» присоединились два топовых игрока 2005 года рождения, днем ранее игравших за «Локомотив» в финале Кубка Гагарина против «Металлурга». В итоге оба хоккеиста стали обладателями уникального достижения, за два дня завоевав серебряные медали МХЛ и КХЛ. И «Локо», и «Локомотив» в течение суток уступили в решающих играх финала с одинаковым счетом 1:2.

Ну, а у «СКА-1946» эмоции противоположные.

Команда из Санкт-Петербурга завоевала второй Кубок Харламова в своей истории – первое чемпионство армейцы праздновали весной 2022 года, обыграв «Красную Армию» в шести играх.

Двукратными обладателями главного трофея МХЛ стали Владислав Романов, Даниил Лазутин, Арсений Коромыслов, Владимир Андреев, Кирилл Герасимюк и Владислав Сапунов. В позапрошлом финале под руководством Владимира Филатова в молодежке СКА зажигали Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и многие другие.

Второй Кубок петербуржцы завоевали на выезде, одолев лучшую команду регулярного чемпионата, которая трижды (больше всех) становилась чемпионом МХЛ. Самым ценным игроком плей-офф стал нападающий Владислав Романов, набравший 26 (9+17) очков в 18 матчах, в том числе 7 (1+6) баллов в финальной серии.

После бурного празднования в чемпионской раздевалке «СКА-1946» оперативно вылетел в Санкт-Петербург, где поздней ночью (во втором часу) чемпионов громко встречали местные болельщики.

Напоследок − самые яркие фотографии чемпионского вечера «СКА-1946».

Кубок Харламова

Финал

«Локо» – «СКА-1946» – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

0:1 – 8 Осипов (Романов, Коромыслов), ГБ

1:1 – 19 Лабуткин (Симашев, Бут), ГБ

1:2 – 22 Выдренков (Лутфуллин, Недопекин), ГБ

Счет в серии: 1-4