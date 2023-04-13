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Старший брат плохому не научит.

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Любопытный сюжет в OLIMPBET чемпионате Молодежной хоккейной лиги: Степан Горбунов из «Белых Медведей» забил «Ладье» сразу после вбрасывания. А в 2021 году в матче тех же команд на той же «Лада-Арене» случился очень похожий гол. Его автором стал Егор Горбунов − старший брат Степана.

Смотрим и сравниваем оба момента!

20 ноября 2021 года. 17-летний Егор Константинович Горбунов забрасывает прямо со вбрасывания.

05 сентября 2023 года. 17-летний Степан Константинович Горбунов со вбрасывания оформляет первый гол в своем дебютном матче в МХЛ.

Братья Горбуновы выступают за «Белых Медведей», молодежную команду «Трактора». Степан – 2006 года рождения – только дебютировал в МХЛ. Егор (2003-го) проводит выпускной год в молодежке и уже поиграл в «Челмете» − фарм-клубе «Трактора» в ВХЛ. Матч 5 сентября стал первым совместным матчем братьев в молодежке.

Если послушать интервью Егора Горбунова двухлетней давности, то становится понятно, почему его младший брат с легкостью научился этому приему. Оцените степень понимания всех нюансов, связанных с игрой на вбрасываниях.

− Было много моментов, когда я пробовал забить со вбрасывания. И так получилось, что соперник встал удобно, как мне надо. И вратарь не особо был готов. Решил попробовать бросить − получилось, забил.

− То есть ты даже смотришь, какие эмоции у вратаря на лице?

− Да, видно − готов вратарь или не готов. Где-то лучше выиграть назад под бросок. Все равно это как-то, не знаю, видится.

− То есть твои вратари всегда в порядке и готовы к такому раскладу, что соперник может бросить.

− Я им всегда подсказываю, когда встаю в своей зоне. Не только вратарям, но и защитникам. Если вижу, что соперник хочет бросить или выиграть вперед.

− А как ты это определяешь?

− По постановке клюшки и коньков. Он становится так, чтобы стартовать вперед или бросить. Это видно центральному нападающему.

Через пару лет соперникам «Трактора» нужно быть готовыми к сюрпризам.