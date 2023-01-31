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Сегодня в Молодежной хоккейной лиге стартует второй раунд. Рассказываем об итогах первого.

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«СКА-1946» закрыл Мичкова

Молодежная команда «Сочи» – ступинский «Капитан» – вышла на действующего чемпиона. Главной ее надеждой был Матвей Мичков, который мощно проявил себя в плей-ин, но в серии против бывшей команды для него все оказалось не так просто.

Подмосковные хоккеисты по ходу серии выглядели все лучше и лучше, но проиграли каждый из матчей: первый – крупно (1:7), второй – в две шайбы (2:4), третий – в овертайме (2:3 ОТ). Армейцы спокойно выключили Мичкова из игры и на опыте забрали серию. Матвей отметился только одной результативной передачей и выместил все свое разочарование на Алексее Егорове.

Молодежка ЦСКА вылетела в первом раунде

В третий раз подряд в первом раунде встретились МХК «Спартак» и «Красная Армия». Спартаковцы, чья основная команда не попала в плей-офф КХЛ, получили усиление в лице обладателей Кубка Харламова Никиты Чибрикова и Федора Свечкова и в итоге позволили армейцам забрать только один матч. Хотя последний раз красно-белые побеждали в плей-офф «Красную Армию» аж в финале сезона-2013/14, когда брали титул. «Спартак» вышел во второй раунд впервые с 2018 года.

«Авто» и «Чайка» устроили бойню

Встреча победителя «Серебряного» дивизиона и нижегородцев получилась по-настоящему боевой. На старте серии две домашние игры забрала «Чайка». В Екатеринбурге хозяева сумели взять третью: трижды отыгрались и вырвали победу в овертайме.

Самым запоминающимся стал четвертый матч. «Чайка» победила 4:1, но при этом команды устроили в концовке ледовое побоище. Итог − 295 минут штрафа на двоих, матч стал самым «грязным» в истории плей-офф и третьим − в истории МХЛ.

Омск прошел Новосибирск − как и в КХЛ

«Сибирские Снайперы» в регулярном чемпионате забрали у омичей обе встречи (в том числе первый официальный матч в истории G-Drive Арены), но в плей-офф картина получилась противоположной. Команда Льва Бердичевского мало что смогла противопоставить мощной игре «Ястребов». В итоге – победа омичей в трех встречах при четырех пропущенных шайбах, и действующий бронзовый призер идет дальше.

Момент серии: капитан «Омских Ястребов» Никита Холодилин в отличие от игроков трех других команд не побоялся прикоснуться к промежуточному Кубку победителя дивизиона.

Динамовское дерби – украшение раунда

Серия изначально обещала стать одной из самых упорных в 1/8 финала – так и получилось. Москвичи с трудом выиграли первый матч (3:2), но после этого дважды получили по 3:5 и оказались в роли догоняющих.

Дисциплинированные действия в четвертом матче помогли победить 2:0, а на пятую игру прибыло подкрепление из КХЛ в лице Андрея Никонова и Никиты Новикова. Петербуржцы бились с фаворитами до конца, но уступили в Красногорске 1:5.

«Академия Михайлова» дала бой «Локо»

Тулякам в первом в их истории плей-офф с ходу пришлось встретиться с самой титулованной командой МХЛ.

«Академия Михайлова» с самого начала серии сумела навязать борьбу грозному сопернику и смотрелась не хуже, а местами лучше ярославцев. Туляки победили в овертайме в первой встрече. Железнодорожники после этого выиграли три матча подряд, но все завершились с разницей в одну шайбу – причем в четвертой игре серии туляки вели 2:0, затем 3:1, но упустили преимущество.

Лучший бомбардир «Локо» – 16-летний Егор Сурин (1+3), а один из главных проспектов российского хоккея Даниил Бут (сын знаменитого Антона Бута) в очередной раз продемонстрировал свои снайперские навыки.

«Толпар» – главная сенсация раунда

В противостоянии с «Толпаром» фаворитом выглядели именно магнитогорцы – ведь уфимцы только в третьем матче плей-ин сломили сопротивление «Молота». Но на деле все оказалось не так просто.

«Лисы» сумели выиграть только второй домашний матч. При счете 1-1 в серии они уступили третью игру 2:3, а в четвертой и вовсе оказались разгромлены 1:6. Перед ней магнитогорцы потеряли своего лучшего бомбардира Романа Канцерова, который получил 5+20 за атаку в голову. Уфимцы же сыграли дисциплинированно и спустя год вышли в 1/4 финала.

Один из самых обсуждаемых эпизодов – победный гол уфимской команды в третьей встрече. «Взятие ворот засчитано верно. Атакующий игрок команды «Толпар» находился под физическим воздействием от игрока №5 «Стальных Лисов» и не смог уйти от столкновения с вратарем. Шайба заброшена в ворота, гибкий фиксатор стойки которых находился в игровом положении», − объяснил руководитель отдела судейства МХЛ Анатолий Захаров.

Спектакль от Ханты-Мансийска и Челябинска

Самой драматичной по сюжету получилась серия «Мамонтов Югры» и «Белых Медведей». Команды выиграли по два матча в родных стенах и все решилось в Ханты-Мансийске, где победу снова отпраздновали хозяева.

Примечательны два первых успеха югорчан, которые они забрали в овертаймах. Главным героем серии стал Владимир Коробинцев - лучший бомбардиром плей-офф с 4+4. Именно его шайба в овертайме первой игры задала тон серии, которая надолго запомнится болельщикам обеих команд. А какие эмоции − именно этим и ценен молодежный хоккей!

Фото: vk.com/mhc_avto