«Демидов-младший интереснее Мичкова – и не только в плане катания». Лучший снайпер МХЛ – о Сахалине, зарплате и лакросс-голах

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Нападающий «Сахалинских Акул» прошел школу «Крыльев» и, как известный однофамилец, носит номер 95.

Нападающий Александр Морозов – одно из главных открытий сезона МХЛ-2022/23. 19-летний нападающий обошел Булата Миннеханова и стал лучшим снайпером в истории «Сахалинских Акул» (47 голов). А с 33 шайбами в 48 матчах Морозов лидирует в списке лучших снайперов МХЛ и вместе с сахалинцами бьется за зону плей-ин.

В интервью Александр Морозов рассказал о своем прорыве, переезде из Москвы в Южно-Сахалинск, участии в Кубке Вызова и интересе со стороны клубов КХЛ.

«Лучшие каждую игру делать дубли, чем успокоиться после одного хет-трика»

– У крутых снайперов всегда хорошие броски. У вас в сезоне-2022/23 много и рабочих голов – например дубль «СКА-Карелии».

– Да, согласен, что у меня стало больше черновых шайб. Честно говоря, не знаю, с чем это связано. Может быть, стало больше желания.

– Над чем старались больше всего работать в межсезонье?

– Это бросок – сто процентов. Брал искусственный лед, выходил на коробку возле дома и просто бросал. Больше ничему такого особенного внимания не уделял.

– Понимаете, в чем нужно добавлять?

– Однозначно стартовая скорость. Мне она категорически не нравится. Да и в принципе нужно подтягивать все скоростные навыки. Помимо этого, больших проблем пока нет.

– Насколько плотно следите за снайперской гонкой?

– Да, бывает, что заглядываю в таблицу. Всегда интересно посмотреть на то, как идут парни из других команд. Слежу за тем, кто меня догоняет.

– В голове сидит мысль о том, что у вас до сих пор не было хет-трика в МХЛ?

– Да! Точно сидит! Мне уже все вокруг говорят об этом. Начиная с родителей, заканчивая пацанами из «Акул». Постоянно спрашивают: «Когда ты уже сделаешь хет-трик?».

Это, конечно, смешно, но я как-то спокойно отношусь к этому. Идут дубли – ну и пусть идут. Лучше каждую игру делать дубль, чем один раз оформить хет-трик и успокоиться.

– Перед началом сезона не было ощущения, что он станет для вас во многом определяющим?

– Тяжело сказать. На самом деле не ожидал, что так начну. Конечно, приятно, что сейчас все так складывается. У меня пошла игра. Да, где-то не без доли везения, но считаю, что такие результаты всегда идут от работы. Результат есть, это классно.

– Есть ли к вам уже сейчас интерес со стороны команд КХЛ?

– Конечно. Все-таки иду на первом месте в списке снайперов. В топе бомбардиров тоже стараюсь догнать лидеров. Плюс у меня заканчивается контракт с «Акулами», в следующем сезоне я не смогу играть в МХЛ. Периодически звонят из клубов КХЛ, спрашивают, узнают обо мне что-нибудь.

– Кто больше всех импонирует из преследователей в снайперской гонке?

– Наверное, Семен Демидов. Их связка с братом – это очень круто. На льду у них все получается очень легко, красиво и эффектно.

– В сезоне-2021/22 вы часто играли против Матвея Мичкова, с которым сейчас сравнивают Демидова.

– Да, причем много раз. Он играл против нас и за «СКА-1946», и за «СКА-Варяги». Я считаю, что Демидов-младший интереснее и не только в плане катания. Думаю, у него проделано больше работы над собой.

– Буллит в ворота «Спартака» пока самый запоминающийся момент сезона?

– Да, как и в принципе весь тот матч. Я же тогда еще и дубль сделал. Приятно, когда получается забрасывать такие шайбы.

– Как долго решались на этот финт? В таких случаях тренеры просят действовать попроще.

– Нет-нет, вообще не боялся в тот момент. У нас за такие вещи не ругают и не бьют по рукам. Это же хоккей! Это же игра, шоу! Тут кто кого перехитрит. Мне вообще ничего не сказали тренеры по этому поводу. Хотя были моменты, когда я пытался исполнить этот же финт и не забивал. Если не ошибаюсь, это было в матче с «АКМ-Юниор» в Южно-Сахалинске. Все нормально относятся к таким попыткам.

– Согласны, что сейчас лакросс-голы смотрятся уже не так эффектно и забиваются слишком часто?

– Сложно сказать. Я давно не видел, чтобы кто-то лакросс забивал. В начале сезона так забил только Роберт Чернов из «Реактора» и Егор Климович из «Сибирских Снайперов». Все равно это достаточно необычный и фееричный прием. Не каждый сможет подобрать момент и провернуть его.

– Правильно понимаю, что Даниил Колышев оплачивает вам прыжок с парашютом, если вы становитесь лучшим снайпером регулярки?

– Немного не так. Да, если становлюсь лучшим снайпером, то прыгаю. Но кто покупает прыжок, мы еще не обсуждали. Нужно будет сто процентов обсудить этот момент. Я просто недавно заглядывал, сколько это стоит. Сумма подъемная, но все-таки цена кусается. Хотя с деньгами у нас все хорошо, на Сахалине классный клуб.

– Кстати насчет зарплаты. Обходитесь своими средствами, или родители помогают?

– Только своими средствами. С того момента, как подписал контракт, еще ни разу не просил денег у родителей. Иногда только просил кинуть условно тысячу рублей на карту, когда у меня была только наличка. А так вообще не прошу у них деньги, мне хватает своих средств. Нас клуб обеспечивает всем, чем нужно, плюс есть премиальные.

«Наша цель – попасть в плей-ин. Будем кусаться до последнего»

– Как вам новый формат чемпионата?

– Мне нравится. Нам теперь проще настраиваться на фаворита. Теперь ты приезжаешь в тот же Санкт-Петербург всего на одну встречу и уже не думаешь о том, что завтра нужно играть еще один матч. Просто выходишь и отдаешь все силы здесь и сейчас. Это психологически проще. Думаю, поэтому мы так успешно и играем против топовых команд.

– Кто из топ-команд производит наибольшее впечатление?

– Думаю, «Локо». Мы их обыграли в гостях, но у Ярославля очень техничная и оснащенная команда, начиная с первого звена и заканчивая четвертым.

– С приходом Игоря Гаврилова в «Акулах» многое изменилось?

– Общая тактика точно изменилась. У нас пошла абсолютно другая игра. Есть изменения даже в плане дисциплины, появились новые правила в раздевалке. Эти нюансы меняются с приходом нового тренера, мне пока все нравится.

– Меньшинство – одна из основных проблем «Акул». Всего 70% нейтрализации, последнее место в МХЛ.

– Я бы не сказал, что у нас ужасное меньшинство. Но цифры не врут – значит так и есть. Не могу сказать, с чем это связано. На тренировках мы всегда отрабатываем этот компонент, причем он довольно хорошо получается. Например, когда мы играли против «Локо» и «СКА-1946», то у нас очень круто работали спецбригады. Во многом поэтому мы и выигрывали те матчи. Даже забивали в меньшинстве.

– У команды была шестиматчевая серия побед, но до этого вы уступили в семи играх подряд.

– Здорово, что не поплыли и не развалились. У нас все было нормально, потому что все матчи, которые мы проиграли, были равными. С тем же «Капитаном» мы вели 5:2 и в итоге обидно уступили 5:6 в серии бросков. Не было такого, чтобы соперник нас просто переезжал. Поэтому у нас всегда была хорошая атмосфера в команде. Все в «Акулах» видели, что мы умеем хорошо играть. Да, наступали на одни и те же грабли в концовках, но классно, что наконец-то перебарываем эту тенденцию.

– Беспокоит отсутствие опыта игры в плей-офф на уровне МХЛ?

– Как-то раньше задумывался об этом. Но потом понял, что получилось, как получилось. Значит так должно было быть.

– Какой потолок у нынешних «Акул»?

– Так неправильно ставить вопрос. Все хотят продвигаться выше и выше. На данный момент наша цель – попасть в плей-ин. Будем кусаться до последнего. У нас есть все шансы. Все зависит от нас самих.

«Мог играть по юниорам, но в какой-то момент понял, что хочу в МХЛ»

– Понравилась фотография, где Морозов вручает Морозову медаль на Кубке Вызова. Что сказал президент КХЛ во время рукопожатия?

– Сказал, что забил хороший гол, поздравил с классной игрой.

– Вы оба прошли школу «Крыльев», доводилось пообщаться?

– Лично точно не были знакомы. Может быть, он где-то и слышал мою фамилию. Тем более, что я тоже поиграл за «Крылья». Кстати, совсем недавно нашел фотографию с ним, когда я играл еще в «Северной Звезде».

– Значит не стоит спрашивать, почему вы взяли себе 95-й номер?

– Это точно не совпадение. Всегда следил за ним с детства и брал 95-й номер только из-за него.

– Что у Запада не получилось на Кубке Вызова?

– У Востока команда была более сплоченной, это правда. Они вышли одним коллективом. А мы так, будто нас привезли в Челябинск отдохнуть. В целом, все было супер – показали свои лучшие качества и свое видение игры.

– Вы поиграли в школах «Динамо», «Спартака», «Северной Звезды» и «Крыльев Советов». Чьим воспитанником себя ощущаете больше?

– Наверное, ощущаю себя воспитанником «Динамо» и «Северной Звезды». Выбрать между этими двумя школами вряд ли смогу. В «Динамо» я начинал заниматься хоккеем и провел там довольно много времени. А «Северная Звезда» дала мне серьезный толчок. Именно там у меня по-настоящему пошла игра и появился результат. При этом хочется сказать спасибо и «Крыльям» за выпускной год, я там тоже себя очень неплохо проявил.

– Как вы вообще оказались в Южно-Сахалинске?

– Когда в 2020 году не подошел «Крыльям» в МХЛ, начал искать другие варианты. Мог играть еще один год в Москве по юниорам, но в какой-то момент понял: «Блин, уже хочется в МХЛ». Начал сам звонить всем тренерам. Мне вообще не важно было, в какую команду ехать – обзванивал всех. В итоге дозвонился в Южно-Сахалинск, где мне просто сказали «приезжай». Это был где-то в конце октября.

– Матчи с «Крыльями» для вас принципиальные?

– Сейчас уже нет. Я практически в каждом сезоне им забиваю. Когда они в сентябре приезжали к нам, то вообще сделал дубль.

– Каким за эти три года вам успел показаться Южно-Сахалинск?

– Первая мысль – я на острове. Думаю: «Офигеть! Где это вообще?». Открываю навигатор, смотрю и просто хватаюсь за голову. Но я никогда не скажу, что Южно-Сахалинск – это какая-то деревня. Это быстрорастущий город, где есть практически все. Единственное – здесь очень высокие цены. А так есть все в плане развлечений. И кино, и на горных лыжах можно покататься.

– Любимое место в Южно-Сахалинске?

– Конечно, горнолыжный комплекс «Горный воздух». Тут такие эмоции и атмосфера, которых я еще не испытывал.

– У вас на базе есть уклон в сторону морепродуктов?

– Есть. Нам постоянно дают либо минтай, либо красную рыбу на обед или ужин. Бывает, скидываемся с пацанами и покупаем баночку икры. На самом деле есть стереотип, что на Сахалине икра дешевле. Да, может быть и дешевле, но не настолько. Просто она тут свежая. Тот же гребешок можем купить. Люди, которые приходят поболеть за нас, тоже могут что-нибудь вкусное приготовить из морепродуктов и передать нам. Ну и креветки едим, куда без них.

– Вспомните первую реакцию родителей, когда они узнали, что вы едете на Сахалин.

– Очень хорошо помню этот момент. Мама у меня далекий от хоккея человек, не очень интересуется им. Когда она узнала, куда я уезжаю, то была в шоке. Папа сказал ей: «Ну а что? Это работа такая. Он уже взрослый. Думаешь, он до 30 лет будет с тобой сидеть?». Пришлось не то, чтобы поуговаривать… Папа сразу сказал: «Езжай». Мама поначалу сомневалась: «Ну куда он поедет?». Но ее особо никто не спрашивал (смеется).

– «Акулы» и «Тайфун» обычно формируются игроками из центральных регионов. Для многих это последний шанс попасть в МХЛ. Не было ощущения, что если не получится в «Акулах», то придется заканчивать с хоккеем?

– Нет, такого ощущения не было. Думал: «Ну тогда еще один год отыграю в ЮХЛ, постараюсь дать результат». Если б стал лучшим по юниорам, то тогда точно заметили бы и дали шанс». Конечно, мне не хотелось ехать в НМХЛ. А вот по юниорам в Москве вполне можно было бы еще сезон поиграть.

– Пример Даниила Орлова, который из «Акул» переехал в «Спартак», самый вдохновляющий?

– Это зависит от каждого. Я с Орлом жил на всех выездах. Мы с Данькой до сих пор очень хорошо общаемся. Здесь нужно смотреть на то, кому и что нужно от жизни и от хоккея. Но считаю, что его пример – это очень хороший показатель. Орел правда был лучшим в «Акулах». А если ты лучший, то тебе звонят и тобой интересуются.

Фото: vk.com/sakhsharks, photo.khl.ru/Юрий Кузьмин