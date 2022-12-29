🔥Ничего себе, в хоккее тоже забивают головой! Это очень красиво – доказано молодежкой «Спартака»

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Под комментарий Твалтвадзе.

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Один из интереснейших голов недели забил нападающий молодежного «Спартака» Александр Точилкин. После броска Кирилла Шумилова шайба попала в голову партнеру, благодаря чему изменила траекторию и залетела точно в девятку. Реакция хоккеиста − ¯\_(ツ)_/¯

И еще раз:

Комментатор Григорий Твалтвадзе отреагировал на эпизод емко: «Срочно Точилкина в футбольный «Спартак»!». Нападающему только 19 лет, этот сезон он проводит в МХЛ, хотя на взрослом уровне себя уже попробовал – забил первый гол в ВХЛ (1+2 в 17 матчах за «Химик») и даже дебютировал за главный «Спартак» в Континентальной лиге (1:02 на льду против «Сибири»). Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Александра восьмым в регулярке МХЛ-2022/23, хотя, конечно, он привык забивать более стандартными способами.

Вообще заброшенные головой шайбы хоть и редко в хоккее, но все же случаются. Джо Павелски вообще несколько лет назад забил «Вегасу» лицом – и, кажется, даже не поморщился. Хотя, конечно, далеко не всем вынужденным авторам голов так везет с попаданиями.

Впрочем, не всегда голы головой устраивают арбитров. В правилах указано: «Взятие ворот засчитывается, когда шайба влетает в ворота, случайно изменив направление движения – срикошетив от шлема или любой части тела хоккеиста после броска любого хоккеиста на льду». А если шайба «направлена в ворота шлемом или любой частью тела атакующего полевого игрока», то гола нет.

Самый яркий пример – отмененная шайба Павла Дацюка в локаутном сезоне-2012/13: Волшебник слишком любил шоу, чтобы удержаться от такого кивка.

Но попытка Эндрю Шоу во втором овертайме матча с «Анахаймом» еще более яркая – словно на уголовом в коньках выпрыгивает! А ведь это шел плей-офф. Конечно же, такой гол не засчитали.