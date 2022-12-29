2 шайбы за 6 секунд − в МХЛ оформили рекордно быстрый дубль

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Комментатор Артем Батрак теперь видел все.

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Нападающий «АКМ-Юниор» Иван Ларионов вошел в историю Молодежной хоккейной лиги − он стал автором самого быстрого дубля за все время. Чтобы забить два гола, хоккеисту понадобилось шесть секунд.

Тульская команда в матче с «Сахалинскими Акулами» чуть было не совершила камбэк с 2:6. Дальневосточники заработали два пятиминутных удаления, на что хозяева ответили тремя шайбами на последней минуте матча (помимо Ларионова отличился Андрей Васев). Сравнять счет туляки не сумели − 5:6.

К слову, три шайбы игроки «АКМ-Юниор» забросили всего за 28 секунд − это повторение рекорда Молодежной хоккейной лиги − в 2010 году «Серебряные Львы» забили за аналогичный промежуток времени три гола в ворота «Алмаза».

Что касается дубля, то предыдущий рекорд принадлежал Арсену Хисамутдинову из «Реактора» − в 2018 году он забросил две шайбы за семь секунд. Любопытное совпадение: оба матча комментировал Артем Батрак.

«Парни, как бы странно ни звучало: я в какой-то степени скорострел», − пошутил комментатор в своем Telegram-канале по этому поводу.

В КХЛ и ВХЛ так быстро дубли не оформляли. В НХЛ зафиксировано девять случаев, когда игроки забивали две шайбы за шесть секунд и быстрее, из них в 21 веке − только один (Нэтан Герби за «Баффало» в январе 2011-го).