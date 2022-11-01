Уникальный овертайм в МХЛ: команда провела почти пять минут без вратаря

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«Кузнецкие Медведи» сняли голкипера сразу после вбрасывания, но забить никому не удалось.

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В матче OLIMPBET МХЛ «Ирбис» − «Кузнецкие Медведи» 20 декабря случился уникальный овертайм. Гости выиграли вбрасывание − и сразу сняли вратаря, чтобы сыграть в формате «четыре на три». С численным преимуществом они играли до конца овертайма.

«Кузнецкие Медведи» почти все пять минут провели в зоне казанцев, создали несколько опасных моментов, но забить не смогли. У «Ирбиса» было пару возможностей попасть в пустые ворота − завершились они пробросом и попаданием в штангу (отметка на видео − 2:50).

За овертаймом последовала серия бросков − матч завершился победой «Ирбиса», так что трюк с заменой вратаря гостям не помог.

Зато «Кузнецкие Медведи» вошли в историю: четыре минуты 54 секунды без вратаря − это рекорд МХЛ . Предыдущее достижение − 04:30 − установили «Сахалинские Акулы» в концовке третьего периода матча с «Динамо СПб» 11 октября 2021 года.

В КХЛ подобный трюк с овертаймом знаменит в первую очередь благодаря ЦСКА. В сезоне-2022/23 в матче с «Локомотивом» 7 ноября армейцы сняли вратаря на 37-й секунде овертайма − и играли с численным преимуществом 4 минуты 23 секунды – это рекорд для овертаймов КХЛ .