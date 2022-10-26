В МХЛ повторили знаменитый финт Кучерова − гол без броска

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В молодежке «Сочи» растет мастерюга.

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В матче OLIMPBET МХЛ «Капитан» − «Динамо-Шинник» нападающий хозяев Александр Кулагин забил интересный гол. Хоккеист убежал в контратаку в меньшинстве и реализовал выход один в ноль благодаря ложному замаху. Броска не состоялось, но шайба по инерции покатилась в «домик» вратарю.

Благодаря клубному фотографу можно рассмотреть эпизод с голом в подробностях:

Очень похожие голы – «no shot goal» – вы могли видеть в исполнении Никиты Кучерова в сезоне-2017/18. Сначала он сделал на Матче звезд НХЛ, затем − в регулярке за «Тампу».

Кучеров, кстати, на заре карьеры выступал в МХЛ. В активе будущего форварда «Тампы» и сборной России − 174 (88+86) очка в 139 матчах за молодежную команду ЦСКА. В системе армейского клуба он и подглядел этот финт у нападающего Сергея Широкова.

Что касается Кулагина из «Капитана», то он в матче с «Динамо-Шинником» забил 12-й гол в 27 матчах сезона. В прошлом чемпионате ему потребовалось 49 матчей, чтобы забросить столько шайб.

Фото: vk.com/hc_kapitan