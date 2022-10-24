Один из ярких новичков в МХЛ − омич по имени Яромир. Вы же догадываетесь, почему его так назвали?

Ермаков родился летом 2005 года − после локаута НХЛ, во время которого Ягр играл в Омске.

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Нападающий тульской команды «АКМ-Юниор» Яромир Ермаков проводит свой дебютный сезон на молодежном уровне. Он набрал 10 (4+6) очков в первых 14 матчах регулярного чемпионата, а также стал лучшим новичком пятой недели. Одна из шайб попала в топ лучших.

Яромир Ермаков родился 25 июля 2005 года в Омске – и сочетание имени, даты и места рождения довольно легко связать. Сезон НХЛ-2004/05 не состоялся из-за локаута – и нападающий «Рейнджерс» Яромир Ягр провел чемпионат и плей-офф в «Авангарде».

«Не скажу, что назвали прямо в честь Яромира Ягра. Просто в 2005 году он играл в Омске, благодаря этому родители узнали об имени. Посмотрели значение – и оно им понравилось. Яромир переводится как «светлый мир», еще и с отчеством моим хорошо сочетается – Яромир Янович. Так и назвали. Сам считаю, что имя отличное, редкое», − рассказал Яромир в интервью МХЛ.

Еще один любопытный факт: Ермаков является племянником Владлена Кулиша − экс-хоккеиста «Омских Ястребов», который в августе 2011 года погиб в ДТП. Именно дядя стал примером для Ермакова.

«Получилось так, что Владлен в то время уже играл в хоккей достаточно хорошо, выступал в МХЛ за «Омских Ястребов». Он хотел, чтобы я тоже стал хоккеистом, предложил и сомнений ни у кого не возникло. Я был не против, родители согласились и отдали в секцию».

Ермаков занимался хоккеем в Омске до 15 лет, после чего переехал в Екатеринбург − вместе со своим тренером Денисом Гусмановым. В межсезонье-2022 специалист перешел на работу в систему тульского клуба АКМ − Ермаков с еще несколькими ребятами вслед за ним переехали в Тулу, в молодежную команду «АКМ-Юниор».