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Вратарь сыграл на фортепиано легендарную «Memory» прямо перед матчем. Музыка помогает ему справиться со стрессом

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Интеллектуальная музыка помогает Даниилу Брызгалову справиться со стрессом.

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Пожалуй, самое неожиданное шоу перед матчем КХЛ: за несколько минут до вбрасывания в игре «Амур» − «Витязь» вратарь «Амурских Тигров» Даниил Брызгалов исполнил на фортепиано легендарную композицию − прямо в центральном круге. Хоккеисту 19 лет и он еще не привлекается к работе с основной командой, но на лед он вышел в джерси, а рядом была вратарская амуниция.

Мелодия, которую наигрывал Брызгалов, – «Memory», заглавная тема из мюзикла «Кошки» – одного из самых популярных в истории. Ее написал известный композитор Эндрю Ллойд Уэббер к постановке 1981 года (он же автор некоторых произведений в мюзиклах «Иисус Христос – суперзвезда», «Призрак оперы»).

В недавнем интервью пресс-службе «Амура» вратарь сказал, что эта мелодия – его коронка, а сам он – меломан: «Умею на рояле, песня из мюзикла «Кошки» лучше всего получается. Сейчас учусь играть на гитаре, уже могу сыграть куплет «Сансары» от Басты. Я меломан, люблю музыку разных жанров. В памяти отложился мюзикл «Звуки музыки», нравится балет. Особо выделю постановку «Щелкунчик».

Хотя об увлечении игрой на фортепиано Брызгалова известно еще сезона-2021/22, когда он выступал за «Капитан»:

– Обычно молодые парни ставят в раздевалке хип-хоп и что-то танцевальное. Вам не приходится тяжело?

– Иногда. Бывает, прошу переключить. Мне нравится интеллектуальная музыка, я же на фортепиано играю. Сначала занимался с репетитором, а потом онлайн. Сейчас умею играть. Знаю пока только три композиции. Фортепиано успокаивает и помогает справиться со стрессом.

Даниил вообще заметно отличается по увлечениям от многих игроков: «Люблю читать, изучать музыкальные инструменты и ходить в театр. Я посоветовал бы две книги: «Алхимик», которую написал Пауло Коэльо и «Чайка Джонатан Ливингстон» от Ричарда Баха. Обе книги показывают, как главные герои идут за своей мечтой, встречая разные трудности и преодолевая их».

19-летний Даниил Брызгалов проводит в МХЛ второй сезон – он основной вратарь молодежной команды «Амура»: в 12 матчах сезона-2022/23 отразил 92,3% бросков при КН 2,52. За пару дней до выхода на лед в качестве пианиста запомнился крутым сэйвом в шпагате.

Сам Даниил – москвич, по юниорам выступал за одинцовскую «Армаду». Затем два года провел за океаном, выступая в американских юниорках, а перед сезоном-2021/22 вернулся в Россию и оказался в ступинском «Капитане» – молодежке ХК «Сочи». В конце прошлого сезона тренировался с главной командой и даже сыграл за нее на Sochi Winter Сup.

Летом «Амур» выменял Брызгалова у «Сочи» – и игрок переехал в Хабаровск. Еще перед сезоном он признавался, как знакомится с новым городом: «Город очень симпатичный, в первый же день прошелся по центру и набережной. Впечатления остались замечательные. Был в ресторане с джазовой музыкой. Крутой онлайн концерт Луи Армстронга в нем послушал. Собираюсь посетить театры и музеи в свободное время. Местные парни мне уже посоветовали хорошие места, где нужно побывать».

Возможно, голкипер планировал уже в этом сезоне дебютировать в КХЛ, но вряд ли ожидал, что это произойдет таким образом.

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