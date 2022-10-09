Иван Демидов из «СКА-1946» − в топ-5 по голам в МХЛ до 17 лет. Идет по стопам Кучерова и Мичкова

Догнал Толчинского и Григоренко, а теперь близок к Капризову.

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16-летний нападающий «СКА-1946» Иван Демидов - главное открытие Olimpbet чемпионата МХЛ-2022/23: в 12 матчах набрал уже 7+8. Это его второй сезон в лиге – и в сумме у него уже 36 (17+19) очков в 37 матчах.

Свой 17-й гол Демидов забил «Капитану» − и вошел в пятерку лучших снайперов до 17 лет за всю историю регулярок МХЛ.

Демидов догнал Сергея Толчинского и Михаила Григоренко. Впереди − четыре игрока, трех из них Демидову обогнать вполне по силам. День рождения Иван Демидов празднует 10 декабря, «СКА-1946» к этой дате проведет еще 20 матчей.

7. Михаил Григоренко

17 голов в 43 матчах до 17 лет за «Красную Армию»

Григоренко до 17 лет забросил 17 шайб за один чемпионат МХЛ – Михаил выступал за молодежку ЦСКА в сезоне-2010/11 и тогда же стал обладателем Кубка Харламова. Всего же в 43 матчах регулярки он набрал 35 очков.

Впоследствии Григоренко выиграл с ЦСКА два Кубка Харламова, а уже взрослым игроком стал обладателем золотых медалей Олимпиады-2018.

6. Сергей Толчинский

17 голов в 42 матчах до 17 лет за «Красную Армию»

Для будущего двукратного обладателя Кубка Гагарина сезон-2011/12 стал единственным на молодежном уровне. «Красная Армия» вместе с Толчинским добралась до финала, где уступила «Омским ястребам». В регулярке форвард забросил 19 шайб (в 16 лет − 17) и сделал 15 результативных передач (10 – в 16 лет). Сергей стал пятым бомбардиром команды и четвертым снайпером.

С 2020 года Толчинский выступает за «Авангард».

5. Иван Демидов

17 голов в 37 матчах до 17 лет за «СКА-1946» и «СКА-Варяги»

Брат Семена Демидова. Иван родился в Сергиевом Посаде, первая школа − «Дмитров». На детско-юношеском уровне выступал за «Витязь», перед сезоном-2021/22 перешел в систему СКА.

В МХЛ дебютировал за «СКА-Варяги» в 15 лет, по ходу регулярки-2021/22, его стали привлекать к «СКА-1946», но в победном для клуба розыгрыше Кубка Харламова не играл. В предсезонке-2022 стал самым результативным игроком команды, в регулярном чемпионате-2022/23 – лучший бомбардир и снайпер среди 16-летних игроков.

4. Кирилл Капризов

18 голов в 52 матчах до 17 лет за «Кузнецких Медведей» (Демидову не хватает одной шайбы)

Один из лучших игроков своего поколения выступал за «Кузнецких Медведей» на протяжении трех сезонов. В чемпионате-2013/14 в возрасте 16 лет он забросил 18 шайб и сделал 16 результативных передач в 52 матчах.

Всего нападающий провел в регулярках МХЛ 59 матчей и набрал 46 (25+21) очков. В КХЛ выступал за «Металлург», который начал привлекать Кирилла уже в 17-лет, «Салават Юлаев» и ЦСКА. Вместе с армейцами выиграл Кубок Гагарина и стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018, забив золотой гол в финале.

3. Рихардс Букартс

20 голов в 85 матчах до 17 лет за «Капитан» и «Ригу» (Демидову не хватает трех шайб)

Уроженец Юрмалы начал выступления на молодежном уровне в составе ступинского «Капитана» в сезоне-2011/12. В первом сезоне в МХЛ забросил 11 шайб и сделал 11 результативных передач. В сезоне-2012/13 в составе «Риги» успел отличиться девять раз до 17-летия.

Букартс – игрок основного состава сборной Латвии (принимал участие в двух юниорских, одном молодежном и пяти взрослых чемпионатах мира). Помимо России выступал в Германии и США. В КХЛ играл за рижское «Динамо», сезон-2022/23 проводит в «Адмирале».

2. Никита Кучеров

29 голов в 53 матчах до 17 лет за «Красную Армию» (Демидову не хватает 12 шайб)

Кучеров дебютировал в МХЛ в сезоне-2009/10, участвовал в первом в истории матче – между «Красной Армией» и МХК «Динамо», играл в победном для армейцев плей-офф 2011 года, но пропустил финал из-за участия в ЮЧМ.

В 16 лет провел в регулярном чемпионате 53 матча, забил 29 голов и сделал 25 результативных передач. Тогда ему не хватило одной шайбы, чтобы попасть в топ-10 лучших снайперов сезона. Рекорд, поставленный Кучеровым, держался 11 лет – до сезона 2020/21.

1. Матвей Мичков

55 голов в 67 матчах до 17 лет за «СКА-Варягов» и «СКА-1946» (Демидову не хватает 38 шайб)

Первую шайбу в Молодежной хоккейной лиге Мичков забросил в возрасте 15 лет, 8 месяцев и 27 дней. На то, чтобы забить 29 голов, у него ушло 43 матча – при этом он пропустил месяц регулярного чемпионата из-за карантина.

28 января 2021 Матвей повторил достижение Кучерова, а 5 февраля побил (забил в ворота «Крыльев Советов»). В сезоне 2021/22 он начал увеличивать отрыв и к 17-летию остановился на отметке в 55 голов, 29 результативных передач и 84 очка. В среднем в регулярных чемпионатах МХЛ до 17 лет нападающий набирал 1,25 очка за игру.