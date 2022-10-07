В МХЛ забили очередной лакросс – уже 11-й за два года. Мы собрали все голы в одном посте

Свежий от «снайперов», чемпионский гол Мичкова и дубль Лихачева.

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В Молодежной хоккейной лиге снова забили лакросс-гол – отличился 17-летний Егор Климович из «Сибирских снайперов», заставив схватиться за голову брата – и по совместительству партнера по звену – Ивана.

К слову, братья сейчас возглавляют топ бомбардиров МХЛ: у Ивана – 20 (8+12) очков, у – Егора − 17 (6+11).

Гол Климовича-младшего в ворота «Тюменского легиона», безусловно, красивый, но далеко не уникальный – только за последние два года можно насчитать 10 подобных шайб. Давайте вспомним все лакросс-голы в МХЛ, начиная с сезона-2020/21.

Декабрь 2020-го. Марк Ярута, «Атлант»

Белорусский нападающий «Атланта» Марк Ярута забросил свой второй (на тот момент) гол в МХЛ − получилось красиво.

Март 2021-го. Степан Стешенко, «Ладья»

В той же регулярке-2021/22 Степан Стешенко забил такой лакросс-гол – вратарь закрывал угол, но не спас.

Возможно, шайба привлекла внимание скаутов «Локомотива», которые пригласили игрока в свою систему. Выпускной год в МХЛ Стешенко провел за «Локо» в МХЛ, после чего вернулся в Тольятти и выступает за «Ладу» в ВХЛ.

Октябрь 2021-го. Ярослав Лихачев, «Локо»

В начале сезона-2021/22 свой первый лакросс забил Ярослав Лихачев, вернувшийся из-за океана в Ярославль. Регулярный чемпионат-2022/23 Лихачев проводит в аренде в «Амуре» − и с шестью шайбами является лучшим снайпером КХЛ среди игроков, родившихся в XXI веке.

Ноябрь 2021-го. Степан Стешенко, «Локо»

Месяц стал памятным на лакроссы. Сначала Матвей Мичков в матче против Швеции на Кубке Карьяла так забросил свой первый гол за национальную сборную, а потом в течение недели в МХЛ случилось еще три шайбы в таком стиле.

Первый из них − в исполнении Степана Стешенко, который ранее забивал за «Ладью».

Ноябрь 2021-го. Матвей Мичков, «СКА-1946»

20 ноября 2021 года нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков провел свой самый результативный матч в МХЛ: забросил пять шайб питерскому «Динамо» в дерби. Одна из них − лакросс-гол, спустя неделю после лакросса за сборную России.

Ноябрь 2021-го. Александр Щербаков, «СКА-Варяги»

Буквально в тот же день игрок другой молодежной команды СКА − «СКА-Варягов» − забил свой лакросс-гол. Пострадало также «Динамо», но московское.

Январь 2022-го. Остап Маслов, «Ладья»

В начале текущего года лакросс-гол снова забил игрок «Ладьи» − на этот раз Остап Маслов.

Февраль 2022-го. Кирилл Долженков, «Красная Армия»

Один из главных проспектов «Красной Армии» Кирилл Долженков также успел отметиться лакроссом в МХЛ. В сезоне-2022/23 нападающий совмещает выступление в МХЛ (10 игр) и КХЛ (три матча).

Март 2022-го. Ярослав Лихачев, «Локо»

Второй лакросс-гол Лихачева в МХЛ. На этот раз − в матче плей-офф.

Апрель 2022-го. Матвей Мичков, «СКА-1946»

Мичков также забросил лакросс-гол в МХЛ не один раз. Второй особенно примечателен: Матвей сделал это в шестом матче финальной серии плей-офф. Этот гол стал для «СКА-1946» победным (3:2) и чемпионским.

Итого − 11 шайб менее, чем за два года.

Фото: «Сибирские Снайперы»