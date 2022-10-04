Гол от ворот до ворот в МХЛ! Вратарь проспал бросок с 60 метров

Его сравнили с легендарной шайбой Андрея Маркова в финале Евролиги-1999.

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В матче OLIMPBET Молодежной хоккейной лиги «Сарматы» − «Ладья» (1:5) случился курьезный момент. Защитник гостей Роман Авдюшкин забросил гол через всю площадку − почти с 60 метров. Что особенно примечательно − «Ладья» в этот момент играла в меньшинстве.

Журналист Дмитрий Ерыкалов сразу же сравнил гол с исторической шайбой Андрея Маркова: «Любой гол от ворот до ворот олдскульными болельщиками воспринимается как ремейк легендарной шайбы Андрея Маркова в ворота Бориса Тортунова. Трудно осознать, что автор этой шайбы родился только спустя три года после того самого финала Евролиги «Металлург» – «Динамо».

Ниже видео гола, который был забит 14 февраля в финале хоккейной Евролиги-1998/99. За восемь секунд до конца третьего периода «Динамо» сравняло счет в матче. Правда, в овертайме все равно выиграл «Металлург».

Фото: «Сарматы»