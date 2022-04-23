Молодежка ЦСКА спасла финальную серию в плей-офф МХЛ: 52 сэйва вратаря и дубль лучшего бомбардира

«Сейчас по башке получат и полетят как угорелые».

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23 апреля в Москве состоялся пятый матч финала плей-офф МХЛ. «Красная Армия» уступала «СКА-1946» в серии 1-3, и многие ждали досрочного завершения Кубка Харламова. Особенно после матчей в Санкт-Петербурге (7:2, 6:2 в пользу «СКА-1946»).

В Москве «Красная Армия» сразу сделала заявку на продолжение серии − к 8-й минуте счет был 3:0. Дубль оформил Егор Кузьминов − лучший бомбардир команды в регулярном чемпионате, но в финале это был его первый гол.

52 броска отразил вратарь хозяев Кирилл Самсонов. «Я обычно игроков не выделяю, но Сэм – молодчик, отразил много бросков и подтащил нас», − слова главного тренера «Красной Армии» Рината Хасанова после игры. Среди сэйвов вратаря были весьма эффектные.

При счете 4:1 команды заработали 64 минуты штрафа на двоих. Артем Барабоша («Красная Армия») и Никита Чибриков («СКА-1946») в конце первого периода подрались.

«Красная Армия» победила 6:2 и сократила отставание (2-3). Серия продолжится в Санкт-Петербурге − 25 апреля в 19:00. «СКА-1946» уверенно выигрывал домашние матчи, но у Рината Хасанова есть рецепт.