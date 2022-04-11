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Лидеры Запада против сенсаций с Востока. Что нужно знать перед решающими полуфинальными матчами Кубка Харламова

Максим Быков
Нассер Субхи Нассер Субхи
Вячеслав Пекса
Матвей Мичков Матвей Мичков
Максим Кровяков Максим Кровяков
Дмитрий Бучельников
Артем Дуда
Прохор Полтапов Прохор Полтапов
Егор Сердюк
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11 апреля определятся финалисты плей-офф МХЛ.

Впервые с сезона-2012/13 оба полуфинала розыгрыша Кубка Харламова завершатся в пятых, решающих, матчах. По итогам четырёх встреч в сериях «Красная Армия» − «Омские Ястребы» и «СКА-1946» − «Ирбис» счёт равный. Решающие матчи пройдут 11 апреля в Москве и Санкт-Петербурге.

«Красная Армия» − «Омские Ястребы»

Что было в серии

Результаты матчей: 4:2, 8:2, 4:8, 1:4

«Красная Армия» − победитель Западной конференции – уверенно начала серию. Команда выиграла оба домашних матча, второй – с разгромным счётом 8:2. В Омске «Ястребы», сенсационно дошедшие до 1/2, сравняли счёт в серии.

«Красная Армия» проводит второй раунд подряд по схожему сценарию: два выездных поражения после домашних побед.

Все матчи серии были результативными, соперники забрасывали не менее пяти шайб на двоих. У «Красной Армии» в полуфинале на лёд вернулся Евгений Горфиняк. «Омских Ястребов» после вылета «Авангарда» из плей-офф КХЛ пополнили защитники Тимофей Давыдов и Семён Чистяков.

Во второй встрече в воротах омичей в плей-офф дебютировал Станислав Бережной.

Лидеры

В «Омских Ястребах» выделяется тройка Вячеслав Малов – Егор Сердюк – Глеб Трикозов. Сердюк (5+14) является вторым бомбардиром и лучшим ассистентом плей-офф МХЛ 2021/2022. Трикозов – лучший снайпер в составе обеих команд. В плей-офф он забросил 10 шайб и набрал 17 очков.

В «Красной Армии» сильны все звенья, в серии с «Омскими Ястребами» самым заметным было четвёртое. Дубли оформили Иван Янченко и Матвей Аверочкин. В трёх матчах серии из четырёх забил самый результативный нападающий «Красной Армии» в плей-офф (6+7) Прохор Полтапов.

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Защитник Артём Дуда – один из главных проспектов «Красной Армии» − продолжает играть в МХЛ без удалений (серия достигла 104 матчей). У него 14 очков (4+10) в 12 играх плей-офф, Артём – единственный защитник в топе бомбардиров розыгрыша.

Как играли в полуфиналах

Обе команды не проигрывали на стадии 1/2 финала в предыдущих сезонах.

«Красная Армия» все четыре раза выходила в финал. До пятых матчей в 1/2 дело не доходило – три раза армейцы выигрывали серии со счетом 3−1, один раз – всухую.

«Омские Ястребы» дважды играли в 1/2 и выходили в финал. В чемпионском сезоне 2012/2013 омичи в полуфинале прошли ХК МВД в пяти матчах.

Прогноз эксперта

Антон Васятин, комментатор КХЛ-ТВ:

− Казалось, что армейцы, взяв два матча дома, закончат серию в Омске. Но соперник в очередной раз продемонстрировал не только характер, но и умение включаться в нужный момент, активно играть в равных составах. В обеих играх в Омске гости вели в счёте, однако в итоге это им не помогло. Второй период третьего матча стал для «Красной Армии» едва ли не самым провальным по результату в этом сезоне. Это тревожный звонок для команды Рината Хасанова, только вот не стоит забывать, что в плей-офф подобные крупные победы не гарантируют итоговый успех в серии. В четвертьфинале после разгромного поражения от «Локо» в четвёртой игре (1:8) армейцы здорово перестроились на пятый матч. Думаю, здесь произойдёт то же самое. «Красная Армия» в этом розыгрыше Кубка Харламова именно дома выиграла все матчи, а меньше четырёх шайб забросила только на самом старте плей-офф, когда это даже не требовалось. Зная, что парни Виталия Черночуба творили этой весной, не сомневаюсь: бой они дадут. Однако если красноармейцам удастся мощно начать и повести с разницей в два гола, то такой перевес они должны сохранить.

Как и когда посмотреть

11 апреля, 17:00. Москва, «ЦСКА-Арена» (малая арена)

Билеты – 100 рублей

Трансляция – YouTube-канал МХЛ

«СКА-1946» − «Ирбис»

Что было в серии

Результаты матчей: 4:5 Б, 4:1, 3:4 Б, 4:3 ОТ

Команды по очереди обменивались победами. Три встречи из четырёх переходили в овертайм, в двух победитель определился в серии бросков. Последняя игра в Казани стала десятой по продолжительности в истории МХЛ – 84 минуты и 18 секунд.

Лидеры

У «СКА-1946» в полуфинале выделяются Максим Кровяков и Дмитрий Бучельников, лучшие бомбардиры команды в плей-офф. Они набрали 15 (5+10) и 13 (9+4) очков соответственно. Во встречах с «Ирбисом» оба отметились дублями. Бучельников получил повреждение в третьей игре и пропустил четвёртую.

Единственный хоккеист, оформивший хет-трик, – 17-летний нападающий Матвей Мичков. В четвёртой игре он забил три гола, в том числе победный во втором овертайме. За весь плей-офф Матвей набрал 12 (9+3) очков.

У «Ирбиса» лидером является нападающий Максим Быков с 11 (5+6) очками. Нассер Субхи был автором победных буллитов в обеих сериях бросков, а также своим голом сравнял счёт в четвёртом матче. Вратарь Вячеслав Пекса ни разу не пропустил в сериях бросков.

Как играли в полуфиналах

«СКА-1946» выиграл две полуфинальных серии (2014/2015 и 2017/2018) из трёх – со счётом 3−1. В сезоне 2018/2019 дело в 1/2 дошло до решающего матча, который «СКА-1946» проиграл «Авто».

«Ирбис» − единственная команда, которая играет в полуфинале второй год подряд. В сезоне 2020/2021 она уступила в 1/2 финала «Локо» (1−3). До этого казанская команда лишь один раз добиралась до полуфинала – и также уступила 1−3 (будущему чемпиону «Спартаку»).

Прогноз эксперта

Антон Васятин, комментатор КХЛ-ТВ:

− Как я и предполагал, всё решится в пятой игре. И это случай, когда пытаться выделить фаворита — бесполезное дело. То, что три матча из четырёх завершились не в основное время, нисколько не удивляет. Две мощные и в целом равные команды как по составу, так и по организации игры. Даже имея вратарей высокого уровня, и те, и другие всё равно достаточно много пропускают. Это как раз говорит о мастерстве полевых игроков. Не исключаю, что и в решающей игре будет овертайм. А вот кто получит в связи с этим преимущество — большой вопрос. С одной стороны, «Ирбис» уже многое повидал в серии против «Чайки» и имеет успешный опыт. С другой, «СКА-1946» выглядит чуть более быстрой командой. Иногда, правда, петербуржцы так увлекались игрой в чужой зоне, что ошибались и пропускали опасные (и голевые) контратаки. Так что в решающем матче «СКА-1946» наверняка постарается действовать немного осторожнее, но и это игроки умеют делать. Вопрос ещё в том, сможет ли вернуться после травмы форвард хозяев Дмитрий Бучельников. И без него команда Владимира Филатова выглядела прилично, однако Дмитрий способен стать определяющим фактором.

Как и когда посмотреть

11 апреля, 19:30. Санкт-Петербург, «Хоккейный город»

Вход свободный

Трансляция – телеканалы KHL и KHL Prime; YouTube-канал МХЛ

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