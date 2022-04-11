Лидеры Запада против сенсаций с Востока. Что нужно знать перед решающими полуфинальными матчами Кубка Харламова

11 апреля определятся финалисты плей-офф МХЛ.

Впервые с сезона-2012/13 оба полуфинала розыгрыша Кубка Харламова завершатся в пятых, решающих, матчах. По итогам четырёх встреч в сериях «Красная Армия» − «Омские Ястребы» и «СКА-1946» − «Ирбис» счёт равный. Решающие матчи пройдут 11 апреля в Москве и Санкт-Петербурге.

«Красная Армия» − «Омские Ястребы»

Что было в серии

Результаты матчей: 4:2, 8:2, 4:8, 1:4

«Красная Армия» − победитель Западной конференции – уверенно начала серию. Команда выиграла оба домашних матча, второй – с разгромным счётом 8:2. В Омске «Ястребы», сенсационно дошедшие до 1/2, сравняли счёт в серии.

«Красная Армия» проводит второй раунд подряд по схожему сценарию: два выездных поражения после домашних побед.

Все матчи серии были результативными, соперники забрасывали не менее пяти шайб на двоих. У «Красной Армии» в полуфинале на лёд вернулся Евгений Горфиняк. «Омских Ястребов» после вылета «Авангарда» из плей-офф КХЛ пополнили защитники Тимофей Давыдов и Семён Чистяков.

Во второй встрече в воротах омичей в плей-офф дебютировал Станислав Бережной.

Лидеры

В «Омских Ястребах» выделяется тройка Вячеслав Малов – Егор Сердюк – Глеб Трикозов. Сердюк (5+14) является вторым бомбардиром и лучшим ассистентом плей-офф МХЛ 2021/2022. Трикозов – лучший снайпер в составе обеих команд. В плей-офф он забросил 10 шайб и набрал 17 очков.

В «Красной Армии» сильны все звенья, в серии с «Омскими Ястребами» самым заметным было четвёртое. Дубли оформили Иван Янченко и Матвей Аверочкин. В трёх матчах серии из четырёх забил самый результативный нападающий «Красной Армии» в плей-офф (6+7) Прохор Полтапов.

Талант из ЦСКА зажигает в плей-офф МХЛ: разрывался между молодежкой и основой, не боится пятака, готовится к играм с Агатой Кристи

Защитник Артём Дуда – один из главных проспектов «Красной Армии» − продолжает играть в МХЛ без удалений (серия достигла 104 матчей). У него 14 очков (4+10) в 12 играх плей-офф, Артём – единственный защитник в топе бомбардиров розыгрыша.

Как играли в полуфиналах

Обе команды не проигрывали на стадии 1/2 финала в предыдущих сезонах.

«Красная Армия» все четыре раза выходила в финал. До пятых матчей в 1/2 дело не доходило – три раза армейцы выигрывали серии со счетом 3−1, один раз – всухую.

«Омские Ястребы» дважды играли в 1/2 и выходили в финал. В чемпионском сезоне 2012/2013 омичи в полуфинале прошли ХК МВД в пяти матчах.

Прогноз эксперта

Антон Васятин, комментатор КХЛ-ТВ:

− Казалось, что армейцы, взяв два матча дома, закончат серию в Омске. Но соперник в очередной раз продемонстрировал не только характер, но и умение включаться в нужный момент, активно играть в равных составах. В обеих играх в Омске гости вели в счёте, однако в итоге это им не помогло. Второй период третьего матча стал для «Красной Армии» едва ли не самым провальным по результату в этом сезоне. Это тревожный звонок для команды Рината Хасанова, только вот не стоит забывать, что в плей-офф подобные крупные победы не гарантируют итоговый успех в серии. В четвертьфинале после разгромного поражения от «Локо» в четвёртой игре (1:8) армейцы здорово перестроились на пятый матч. Думаю, здесь произойдёт то же самое. «Красная Армия» в этом розыгрыше Кубка Харламова именно дома выиграла все матчи, а меньше четырёх шайб забросила только на самом старте плей-офф, когда это даже не требовалось. Зная, что парни Виталия Черночуба творили этой весной, не сомневаюсь: бой они дадут. Однако если красноармейцам удастся мощно начать и повести с разницей в два гола, то такой перевес они должны сохранить.

Как и когда посмотреть

11 апреля, 17:00. Москва, «ЦСКА-Арена» (малая арена)

Билеты – 100 рублей

Трансляция – YouTube-канал МХЛ

«СКА-1946» − «Ирбис»

Что было в серии

Результаты матчей: 4:5 Б, 4:1, 3:4 Б, 4:3 ОТ

Команды по очереди обменивались победами. Три встречи из четырёх переходили в овертайм, в двух победитель определился в серии бросков. Последняя игра в Казани стала десятой по продолжительности в истории МХЛ – 84 минуты и 18 секунд.

Лидеры

У «СКА-1946» в полуфинале выделяются Максим Кровяков и Дмитрий Бучельников, лучшие бомбардиры команды в плей-офф. Они набрали 15 (5+10) и 13 (9+4) очков соответственно. Во встречах с «Ирбисом» оба отметились дублями. Бучельников получил повреждение в третьей игре и пропустил четвёртую.

Единственный хоккеист, оформивший хет-трик, – 17-летний нападающий Матвей Мичков. В четвёртой игре он забил три гола, в том числе победный во втором овертайме. За весь плей-офф Матвей набрал 12 (9+3) очков.

У «Ирбиса» лидером является нападающий Максим Быков с 11 (5+6) очками. Нассер Субхи был автором победных буллитов в обеих сериях бросков, а также своим голом сравнял счёт в четвёртом матче. Вратарь Вячеслав Пекса ни разу не пропустил в сериях бросков.

Как играли в полуфиналах

«СКА-1946» выиграл две полуфинальных серии (2014/2015 и 2017/2018) из трёх – со счётом 3−1. В сезоне 2018/2019 дело в 1/2 дошло до решающего матча, который «СКА-1946» проиграл «Авто».

«Ирбис» − единственная команда, которая играет в полуфинале второй год подряд. В сезоне 2020/2021 она уступила в 1/2 финала «Локо» (1−3). До этого казанская команда лишь один раз добиралась до полуфинала – и также уступила 1−3 (будущему чемпиону «Спартаку»).

Прогноз эксперта

Антон Васятин, комментатор КХЛ-ТВ:

− Как я и предполагал, всё решится в пятой игре. И это случай, когда пытаться выделить фаворита — бесполезное дело. То, что три матча из четырёх завершились не в основное время, нисколько не удивляет. Две мощные и в целом равные команды как по составу, так и по организации игры. Даже имея вратарей высокого уровня, и те, и другие всё равно достаточно много пропускают. Это как раз говорит о мастерстве полевых игроков. Не исключаю, что и в решающей игре будет овертайм. А вот кто получит в связи с этим преимущество — большой вопрос. С одной стороны, «Ирбис» уже многое повидал в серии против «Чайки» и имеет успешный опыт. С другой, «СКА-1946» выглядит чуть более быстрой командой. Иногда, правда, петербуржцы так увлекались игрой в чужой зоне, что ошибались и пропускали опасные (и голевые) контратаки. Так что в решающем матче «СКА-1946» наверняка постарается действовать немного осторожнее, но и это игроки умеют делать. Вопрос ещё в том, сможет ли вернуться после травмы форвард хозяев Дмитрий Бучельников. И без него команда Владимира Филатова выглядела прилично, однако Дмитрий способен стать определяющим фактором.

Как и когда посмотреть

11 апреля, 19:30. Санкт-Петербург, «Хоккейный город»

Вход свободный

Трансляция – телеканалы KHL и KHL Prime; YouTube-канал МХЛ