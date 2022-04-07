Молодежка «Авангарда» снова зажгла в плей-офф: уступала 1:3 фавориту, но в итоге забросила восемь шайб

Шестая команда Востока сократила отставание в серии с лидером Запада.

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«Омские Ястребы» − одна из самых задорных команд сезона в Молодежной хоккейной лиге.

Омичи выдали две сенсации: прошли в первых раундах третью («Мамонты Югры») и первую («Стальные Лисы») команды Востока. В полуфинале они вышли на «Красную Армию» − победителя Западной конференции, установившего в регулярке рекорд МХЛ по количеству побед подряд (23).

В первых двух матчах серии до трех побед молодежка ЦСКА уверенно победила − 4:2 и 8:2. В третьей игре «Ястребы» открыли счет, но быстро пропустили три шайбы − казалось, что серия завершится сухой победой «Красной Армии». Но омичи во втором периоде забросили пять шайб подряд и повели 6:3. Возвращение начал защитник Тимофей Давыдов, присоединившийся к команде после вылета «Авангарда» из плей-офф КХЛ.

Одна из красивейших шайб омичей − комбинация на троих в контратаке. Стоит 30 секунд вашего времени.

А гол Егора Сердюка, который позволил уйти в отрыв, стоит посмотреть ради эмоций комментатора. И омских болельщиков: поставьте себя на их место и поймете, в чем счастье.

В третьем периоде «Красная Армия» забросила одну шайбу, омичи дважды реализовали пятиминутное большинство и установили окончательный счет − 8:4.

Во втором матче дня казанский «Ирбис» обыграл «СКА-1946» в серии бросков (4:3 Б) и повел в серии 2-1. Момент матча − драка после грязного силового приема.

Четвертые матчи в обоих противостояниях состоятся 8 апреля.