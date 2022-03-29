В четвертьфинале Кубка Харламова − сразу три решающих матча (впервые в истории!). Что нужно знать перед их просмотром

Превью главных матчей 1/4 плей-офф МХЛ.

От редакции Sports.ru: вы читаете «Лигу сильных» – официальный блог Молодежной хоккейной лиги. Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные посты о ярких – и даже героических – событиях в МХЛ и совсем юных талантах КХЛ чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте.

Впервые в истории лиги сразу три четвертьфинала завершатся решающими пятыми матчами (в МХЛ на ранних стадиях играют до трех побед). Только «СКА-1946» прошел дальше, выбив действующего чемпиона МХК «Динамо-Москва». «Красная Армия» и «Локо» в Западной конференции, а также «Стальные Лисы» и «Омские Ястребы», «Чайка» и «Ирбис» на Востоке пока не смогли определить победителя по итогам четырех матчей – 2-2. Но уже сегодня станут известны еще два полуфиналиста.

«Стальные Лисы» – «Омские Ястребы»

Что было в серии

Результаты матчей: 0:1, 4:2, 4:3, 1:5

Первый матч серии оказался нерезультативным, остальные – порадовали большим количеством шайб. Первая игра закончилась «сухим» успехом для «Омских Ястребов» – Андрей Мишуров отразил все 40 бросков. Команды обменялись победами на домашних аренах. В трех матчах разрыв в счете не превышал двух шайб.

Промежуточные герои

Отметим нападающих, которые оформили дубли: Глеб Трикозов (6+3), Никита Савченко (2+5), Никита Холодилин (3+0) из «Омских Ястребов», а также Эдгар Варагян (2+1) и Максим Кузнецов (7+1) из «Стальных Лисов». Кузнецов стал автором решающей шайбы в третьем матче. Трикозов и Гребенкин – лучшие бомбардиры плей-офф в составе своих команд (9 и 13 очков соответственно). Вратарь «Ястребов» Андрей Мишуров сыграл «на ноль» в первом матче, а в четвертом отразил 29 из 30 бросков и помог своей команде сравнять счет в противостоянии.

Момент серии

Драка в концовке четвертого матча серии. Антон Казачек против Эдгара Варагяна.

Как раньше играли в решающих матчах

«Стальные Лисы» ни разу не побеждали в решающих матчах. Они четыре раза уступали на первой стадии «Сибирским Снайперам», «Реактору», «Толпару» и «Белым Медведям». «Ястребы» провели три таких матча: обыграли МХК «Спартак» в финале сезона-2012/13 и дважды уступили «Белым Медведям» и «Мамонтам Югры».

Прогноз

Антон Васятин, комментатор КХЛ-ТВ:

− Непредсказуемая серия, которая принесла, наверное, самый драматичный матч этого плей-офф (третья встреча в Омске, которую магнитогорцы выиграли 4:3). И, возможно, именно этот момент стал ключевым. Допускаю, что если бы 25 марта «Омские Ястребы» смогли дожать магнитогорцев, то на следующий день уже праздновали бы итоговый успех. Но потому «Стальные Лисы» и лидер конференции – в концовке они продемонстрировали свой класс. Возможно, пятая встреча станет повторением первой (тогда омичам хватило всего одного гола для победы), поскольку и цена ошибки высока, и в конце предыдущей игры было много потасовок, игроки выплеснули эмоции.

Где и когда смотреть

Пятый матч пройдет 29 марта в Магнитогорске на «Арене Металлург» в 15:00 мск. Билеты можно приобрести в кассах арены.

Прямая трансляция на каналах KHL и KHL PRIME и на официальном Youtube-канале Молодежной хоккейной лиги.

«Чайка» – «Ирбис»

Что было в серии

Результаты матчей: 6:3, 3:2 ОТ, 2:3, 0:2

На старте серии команды показывали результативный хоккей, к ее окончанию у «Чайки» возникли проблемы с голами: «сухую» победу одержал «Ирбис». Соперники пока побеждают только на домашних аренах. Первый матч запомнился двумя быстрыми шайбами в ворота казанцев (первая и пятая минуты). «Чайка» и «Ирбис» – единственные команды, которые в одном из матчей 1/4 финала доигрались до овертайма.

Промежуточные герои

Нападающий и лучший снайпер «Чайки» Илья Федотов (6+4) отличился дублями в двух матчах. Ему противостоит снайпер «Ирбиса» Дмитрий Кателевский (6+0), также забивший шестой гол в этом плей-офф. Результативной была игра форварда нижегородцев Артема Левинского (3+1) – он оформил дубль по ворота казанцев. Вратарь «Ирбиса» Вячеслав Пекса в четвертом матче серии отразил 19 бросков нижегородцев и заработал «сухарь».

Момент серии

Гол Ильи Федотова в овертайме второго матча. До последней минуты нижегородцы проигрывали 1:2, но за 17 секунд до сирены Никита Шавин сравнял счет, а в дополнительное время «Чайка» победила и увеличила отрыв в серии.

Как раньше играли в решающих матчах

Дважды за 11 лет «Чайка» проигрывала в решающих матчах плей-офф − «Стальным Лисам» и «СКА-1946». У «Ирбиса» с 2009 года на счету три поражения: два от «Мамонтов Югры» в первом раунде и одно от «Кузнецких Медведей» во втором.

Прогноз

Антон Васятин, комментатор КХЛ-ТВ:

− Несмотря на то, что «Чайка» старается разрушить все прогнозы (и это здорово), я по-прежнему полагаю, что именно «Ирбис» пройдет дальше. Надо отдать должное нижегородцам – прежде всего за первый матч: невероятное начало, создали большой задел. Даже когда соперник начал переламывать игру, «Чайка» добавила в нужный момент и в итоге победила. Дома удалось вытащить матчи на характере, на выезде было уже значительно тяжелее, ведь «Ирбис» создавал много моментов и по делу сравнял счет в серии. На мой взгляд, в пятом матче команды сыграют максимально аккуратно, будет минимум заброшенных шайб. Но все же Казань выглядит мощнее, поэтому если не будет вратарских ошибок, команда Артема Анисимова имеет все шансы второй год подряд выйти в полуфинал.

Где и когда смотреть

Пятый матч пройдет 29 марта в Нижнем Новгороде во дворце спорта им. В. Коноваленко в 18:00 мск. Билеты можно приобрести на официальном сайте «Торпедо».

Прямая трансляция на официальном Youtube-канале Молодежной хоккейной лиги.

«Красная Армия» – «Локо»

Что было в серии

Результаты матчей: 4:3, 4:3, 1:2, 1:8

Все встречи кроме четвертой заканчивались с преимуществом в одну шайбу. После малорезультативного третьего матча, «Локо» обыграл соперника с разгромным счетом и перевел серию в решающую игру. В первых двух встречах ярославцы чаще атаковали ворота москвичей, но проиграли. В первом ярославском матче хозяевам помогла быстрая шайба, они выиграли 2:1. Вторая встреча завершилась разгромом – победитель конференции «Красная Армия» уступил 1:8. Пока команды побеждают только дома.

Промежуточные герои

Герой серии и всего плей-офф – Ярослав Лихачев. В розыгрыше Кубка Харламова он заработал 18 (10+8) очков и оформил два хет-трика. У армейцев лучшим бомбардиром является Прохор Полтапов, набравший 9 очков (3+6). Результативную игру показали нападающие «Локо» Еремей Шумилин (4+5) и Никита Кирьянов (3+4), а также москвичи Василий Дронык (2+1) и Максим Кирилейченко (2+2).

Момент серии

Лакросс-гол Ярослава Лихачева в четвертом матче серии. Нападающий исполнил трюк Гранлунда во второй раз в сезоне.

Как раньше играли в решающих матчах

«Красная Армия» ни разу не побеждала в решающих матчах. Она трижды проиграла «Барсу», череповецкому «Алмазу» и «Спартаку» в финале сезона-2013/14. У «Локо» есть поражение «Чайке» и победа в седьмом матче финальной серии против «Авто» (сезон-2018/19).

Прогноз

Антон Васятин, комментатор КХЛ-ТВ:

− Пока что серия армейцев и ярославцев оправдывает все ожидания. Команды могут как устроить разгром, так и проиграть даже при большем количестве опасных моментов. Предсказать победителя пятого матча чрезвычайно сложно. И здорово, что мы увидим решающую встречу. Москвичи провели два продуктивных домашних матча, в которых могли проиграть, но идеально пользовались своими шансами в атаке. Крупная победа «Локо» в четвертой игре − следствие индивидуальных ошибок и неуверенной игры вратарей «Красной Армии». «Локо» мощно начал, выигрывал единоборства и продемонстрировал хороший темп. Однако переоценивать такой успех не стоит. Об этом уже успели правильно сказать как игроки, так и тренер «Локо» Дмитрий Красоткин. Как раз в этой серии можно ждать яркую игру в атаке даже в пятом матче, поскольку будет странно сыграть иначе с подобным подбором игроков. Лишь в третьей встрече «Локо» сыграл чуть осторожнее, так как при 0:2 нельзя было рисковать. Нас ждет мощнейшая развязка «скрытого финала».

Где и когда смотреть

Пятый матч пройдет 30 марта в Москве на МСК «ЦСКА-Арена» в 17:00 мск. Билеты можно приобрести на официальном сайте ЦСКА.

Прямая трансляция на каналах KHL и KHL PRIME и на официальном Youtube-канале Молодежной хоккейной лиги.

Фото: vk.com/redarmy.cska.hockey ; irbis.ak-bars.ru ; vk.com/mhcsteelfoxes