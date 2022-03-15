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«Как будто собрались после работы в хоккейчик поиграть». В первом раунде плей-офф МХЛ будет решающий матч

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Седьмая команда Востока может выбить вторую. Все решит пятый матч.

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«Спутник» в шаге от пока что самого громкого апсета в текущем розыгрыше плей-офф Молодежной хоккейной лиги. Альметьевцы, которые заняли по итогам регулярного чемпионата седьмое место на Востоке, могут выбить из борьбы вторую команду конференции –  «Чайку».

В четвертом матче серии в Альметьевске хозяева победили 5:1, Расим Шакиров оформил дубль.

Шакиров наравне с Данилой Курковым - лучший бомбардир команды в плей-офф, в четырех матчах он набрал 6 (5+1) очков. У Куркова – 2+4. Защитник Семен Ионов набрал 5 (1+4) очков.

– После поражения в третьем матче разобрали соперника, правильно сыграли тактически и победили, − сказал после матча Шакиров. − У нас получилось то, о чем мы говорили после поражения накануне. Матч не требовал дополнительной мотивации, у нас не было права на ошибку, все ребята это понимали. Отступать было некуда, теперь все решится в Нижнем Новгороде.

20-летний Расим Шакиров проводит второй сезон в МХЛ, он выходил вместе со «Спутником» в плей-офф в сезоне-2020/21. Тогда альметьевцы также встречались с «Чайкой» и выиграли один матч, уступив в серии 1-3. Всего нападающий провел в МХЛ 115 матчей и набрал 50 (26+24) очков.

У «Чайки» самым результативный игрок плей-офф – Илья Федотов, у него 2 шайбы и 3 результативные передачи.

– Будем разбираться, почему выдались такие разные матчи, потому что и накануне было не так все гладко, хотя и сыграли в нападении результативно, − подвел итоги встречи главный тренер «Чайки» Николай Воеводин. − В третьем матче серии были моменты, когда все могло перевернуться, а четвертый матч дал нам много пищи для размышлений. На усталость списать нельзя. Когда ты устал, все силы собираются в кулак. А тут иначе: как будто мужики собрались после работы в хоккейчик поиграть. Реализация большинства тоже хромала. Соперник – молодец, вышел биться, а у нас сквозило, что мы выйдем и быстренько все сделаем, – отметил Воеводин.

Главный тренер «Спутника» Эдуард Дмитриев был немногословен: его ответ уложился в три секунды. И главное – сложно ведь к чему-то придраться.

Пятый матч серии между «Чайкой» и «Спутником» состоится в Нижнем Новгороде 17 марта, начало – 18:00 мск.

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Фото: vk.com/mhl_sputnik

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