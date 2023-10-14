Роналду – лучший бомбардир в истории среди игроков 30+! Думает о Евро-2024 и 900 голах

Хочет сыграть на Евро-2024.

Криштиану Роналду разорвал Словакию дублем: сначала забил с пенальти, а потом откликнулся на передачу Бруну Фернандеша.

Клубный футбол, кажется, постепенно забывает о нем, но на международном уровне суперзвезда готова еще пошуметь.

«Генетически чувствую себя на 30 лет». Криштиану вообще не беспокоит, что ему уже 38

За важным дублем скрылась удивительная деталь: Роналду отметится 73-м голом на международном уровне после 30 лет. Эту отметку не удалось покорить ни одному футболисту из 192 стран в любом возрасте, пишет журналист The Athletic Уилл Джинс.

В этом списке несколько топ-сборных: Германия, Франция, Италия, Англия, Испания, Нидерланды, Хорватия и остальные.

Всего у Роналду 125 голов за сборную – обновил свой же рекорд, поставленный два года назад. Иранец Али Даеи отстает на 17 мячей, а Лионель Месси – на 21. То есть до 30 лет Криштиану набрал 52 гола за Португалию – куда меньше, чем в более зрелом возрасте.

«Генетически я чувствую себя на 30 лет, – говорил Криштиану в январе 2022-го. – Я внимательно забочусь о своем теле и о своем разуме. Недавно я понял, что после 33 лет тело может решать любые задачи, если это необходимо, но настоящая битва – это битва разума».

Интересная деталь: в 2015-м Роналду чувствовал себя на 25 (ему тогда было 29). То есть за 8 лет он генетически повзрослел на 5 лет. Замедляет время!

«Президент «Порту» предложил испытание – забить 1000 голов». Теперь у Криштиану новая цель

Роналду помог португальцам досрочно выйти на Евро-2024, а еще оформил важное достижение: теперь у него 700 голов в карьере без учета пенальти.

Криштиану ставит перед собой новые цели. «Вчера мы разговаривали с [президентом «Порту»] Пинту да Коштой, и он предложил мне испытание – забить 1000 голов. Но до того, как я достигну 1000, я хочу достичь 900. В 900 голах я уверен, а вот для 1000 придется преодолеть не одно препятствие». Сейчас у португальца 857 мячей – до великого юбилея еще 143.

Криштиану не только тащит «Аль-Наср» (11 голов и 6 ассистов в 11 матчах сезона), но и не собирается покидать сборную. «Я надеюсь, что попаду на Евро-2024, ведь еще много времени до старта турнира. Надеюсь, у меня не будет никаких проблем или травм, я хочу сыграть там», – Роналду заряжен!

Португалия при Роберто Мартинесе выиграла все 7 матчей с безумной разницей 27:2. Роналду забил 7 мячей, тренер доволен. «Криштиану в хорошей форме, много играет и много забивает в своем клубе. У него большой опыт выступлений за сборную, он воодушевляет молодых ребят и служит примером для подражания», – радуется Мартинес.

Похоже, они отлично сработались.

Фото: Gettyimages.ru/Joaquim Ferreira