Лео и Криш
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Роналду – лучший бомбардир в истории среди игроков 30+! Думает о Евро-2024 и 900 голах

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Хочет сыграть на Евро-2024.

Криштиану Роналду разорвал Словакию дублем: сначала забил с пенальти, а потом откликнулся на передачу Бруну Фернандеша.

Клубный футбол, кажется, постепенно забывает о нем, но на международном уровне суперзвезда готова еще пошуметь. 

«Генетически чувствую себя на 30 лет». Криштиану вообще не беспокоит, что ему уже 38

За важным дублем скрылась удивительная деталь: Роналду отметится 73-м голом на международном уровне после 30 лет. Эту отметку не удалось покорить ни одному футболисту из 192 стран в любом возрасте, пишет журналист The Athletic Уилл Джинс.

В этом списке несколько топ-сборных: Германия, Франция, Италия, Англия, Испания, Нидерланды, Хорватия и остальные.

Всего у Роналду 125 голов за сборную – обновил свой же рекорд, поставленный два года назад. Иранец Али Даеи отстает на 17 мячей, а Лионель Месси – на 21. То есть до 30 лет Криштиану набрал 52 гола за Португалию – куда меньше, чем в более зрелом возрасте.

«Генетически я чувствую себя на 30 лет, – говорил Криштиану в январе 2022-го. – Я внимательно забочусь о своем теле и о своем разуме. Недавно я понял, что после 33 лет тело может решать любые задачи, если это необходимо, но настоящая битва – это битва разума».

Интересная деталь: в 2015-м Роналду чувствовал себя на 25 (ему тогда было 29). То есть за 8 лет он генетически повзрослел на 5 лет. Замедляет время! 

«Президент «Порту» предложил испытание – забить 1000 голов». Теперь у Криштиану новая цель

Роналду помог португальцам досрочно выйти на Евро-2024, а еще оформил важное достижение: теперь у него 700 голов в карьере без учета пенальти.

Криштиану ставит перед собой новые цели. «Вчера мы разговаривали с [президентом «Порту»] Пинту да Коштой, и он предложил мне испытание – забить 1000 голов. Но до того, как я достигну 1000, я хочу достичь 900. В 900 голах я уверен, а вот для 1000 придется преодолеть не одно препятствие». Сейчас у португальца 857 мячей – до великого юбилея еще 143.

Криштиану не только тащит «Аль-Наср» (11 голов и 6 ассистов в 11 матчах сезона), но и не собирается покидать сборную. «Я надеюсь, что попаду на Евро-2024, ведь еще много времени до старта турнира. Надеюсь, у меня не будет никаких проблем или травм, я хочу сыграть там», – Роналду заряжен!

Португалия при Роберто Мартинесе выиграла все 7 матчей с безумной разницей 27:2. Роналду забил 7 мячей, тренер доволен. «Криштиану в хорошей форме, много играет и много забивает в своем клубе. У него большой опыт выступлений за сборную, он воодушевляет молодых ребят и служит примером для подражания», – радуется Мартинес.

Похоже, они отлично сработались.

Франция, Португалия и Бельгия – уже на Евро, Мбаппе обошел Платини, у Роналду победный дубль. Главное из отбора

Фото: Gettyimages.ru/Joaquim Ferreira

19 комментариев

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Antoniom
В удивительную эпоху живем, конечно. Два инопланетянина одновременно переписывают историю футбола, обновляя рекорд за рекордом. Когда Месси и Роналдо закончат, подозреваю, будет сильное опустошение у большинства болельщиков, потому что заменить их невозможно. Это как два Гретцки играющие в одно время.
+33
-4
+29
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sizdo
Рановато он на восток уехал.
+17
-1
+16
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Роман
Машина.
+15
0
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Leganessi
857 голов в 3 сильнейших чемпионатов и за слабую сборную = 2000 голов в тепличной барсе. Хасбик с 3 ЛЧ прикуривает у Короля футбола с 5 ЛЧ в 2 клубах.
+12
-6
+6
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Донован хозяин НБА
Ответ TheCreator
Комментарий скрыт
Он бы пригодился очень многим клубам. Но мало кто потянет его финансовые запросы
+6
-1
+5
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BananaMantana
Во многих вещах Роналду пример. Некоторые в 37 уже разваливаются и чувствую себя на 50 )
+4
0
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BananaMantana
Ответ Antoniom
В удивительную эпоху живем, конечно. Два инопланетянина одновременно переписывают историю футбола, обновляя рекорд за рекордом. Когда Месси и Роналдо закончат, подозреваю, будет сильное опустошение у большинства болельщиков, потому что заменить их невозможно. Это как два Гретцки играющие в одно время.
Причем они очень разные практически во всем, что находит отзыв у совершенно разных людей. И правда уникальный случай. В будущем захотят устраивать такие "противостояния" каждую 10ку лет, но вряд ли кто то переплюнет. по крайней мере так видеться с нашего 23го года )
+5
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Рахил Тагиев
не представляю что будет с задним проходом болел бабсы если возьмет еще одно евро.
+3
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Михеев Глеб
Ответ Leganessi
857 голов в 3 сильнейших чемпионатов и за слабую сборную = 2000 голов в тепличной барсе. Хасбик с 3 ЛЧ прикуривает у Короля футбола с 5 ЛЧ в 2 клубах.
Тихо, сейчас набегут ребята из эребора
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Фанат футбола 777
Он не только на Евро, он и на ЧМ хочет поехать. Пожелаем ему удачи!
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Фанат футбола 777
"Роналду - лучший в истории" - на этом можно закончить название статьи
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Игорь М.
Ответ Иван Лапин
а кто второй инопланетянин? где был бы меся без гормонов роста и кучи другой химии и без тепличных условий в барсе, где вся команда играла на него?
так команда на него играла, что в трио МСН Суарес забивал по 50 голов за сезон)
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Demyan Grachev
Ответ Antoniom
В удивительную эпоху живем, конечно. Два инопланетянина одновременно переписывают историю футбола, обновляя рекорд за рекордом. Когда Месси и Роналдо закончат, подозреваю, будет сильное опустошение у большинства болельщиков, потому что заменить их невозможно. Это как два Гретцки играющие в одно время.
два горетцки
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Macumazahn
Ответ Leganessi
857 голов в 3 сильнейших чемпионатов и за слабую сборную = 2000 голов в тепличной барсе. Хасбик с 3 ЛЧ прикуривает у Короля футбола с 5 ЛЧ в 2 клубах.
у Португалии сильнейшая сборная последние лет 25, что за чушь?
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Leganessi
Ответ Macumazahn
у Португалии сильнейшая сборная последние лет 25, что за чушь?
Португалия 2007-2018 на уровне Спартака.
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Смари Муха
Ответ Macumazahn
у Португалии сильнейшая сборная последние лет 25, что за чушь?
а без Роналду? Где бы была эта Португалия?
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