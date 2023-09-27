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«Интер Майами» играет в финале US Open Cup. Что это за турнир?

Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Ламар Хант
Кубок США Кубок США
Футбол Футбол

Вероятно, без Месси.

Этой ночью «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет против «Хьюстон Динамо» в финале US Open Cup (Открытый кубок США). Начало – в 3.30 мск. 

Афиша портится возможным отсутствием Месси – из-за травмы Лео пропустил тренировку накануне матча. Общее разочарование выразил Серджи Бускетс: «Мы не машины и не роботы. Мы хотели бы играть каждую минуту, но, в конце концов, мы ориентируемся на долгосрочную пользу для команды. Обидно всем, не только фанатам.

Отсутствие лучшего игрока мира – это проблема. Это существенно меняет ситуацию в нашей команде. Мы будем ждать завтрашнего дня и надеяться, что он сможет помочь нам, но если нет, то у нас будут другие игроки, и с их качествами мы постараемся изменить ситуацию, стать лучшей командой и быть готовыми».

В этом кубке нет групп, зато есть полупрофессионалы и любители

Формат US Open Cup подразумевает участие всех клубов, в том числе и любительских, которые зарегистрированы Федерацией футбола США – всего их число доходит до сотни. Нет никаких групповых этапов – только плей-офф.

Как это было в сезоне-2023: в первом раунде сыграли 28 любительских и полупрофессиональных команд, разбившихся на 14 пар, во втором – к победителям добавились профессиональные клубы из третьего и второго дивизионов. Дальше был третий раунд, где уже поучаствовали 18 клубов МЛС.

Следующим раундом была 1/16 финала, где присоединились оставшиеся американские клубы из МЛС. Например, те, что были освобождены от третьего раунда из-за участия в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Дальше – привычная кубковая система с 1/8 финала, четвертьфиналами, полуфиналами и так далее.

Кубку больше сотни лет, но никто не выигрывал его больше пяти раз

Первый турнир успешно прошел в сезоне-1913/14 – сыграли сразу 40 команд, а в финал вышли «Бруклин Филд» и «Бруклин Селтик». В Потакете в присутствии 10 тысяч зрителей «Филд» выиграл 2:1. С 1927-го за редким исключением кубок разыгрывается именно в календарный год. Так что Месси сыграет в розыгрыше кубка-2023, а не 2023/24 или как-то еще.

Турнир безостановочно продержался целых 106 лет, пока его не притормозила пандемия коронавируса – в 2020-м и 2021-м соревнований не было. «Орландо» обыграл «Сакраменто» 3:0 в финале после возвращения кубка в 2022-м.

Турнир старейший, но гигантского ажиотажа вокруг финала нет – как правило, приходят 15-20 тысяч, иногда 35. Например, 15 лет назад финал «Ди Си Юнайтед» – «Чарлстон» собрал лишь 8 тысяч. А 40 лет назад в Хьюстоне за финальной игрой вживую смотрело только 800 зрителей.

Призовой фонд невелик: победителю достаются $300 тысяч (плюс место в ЛЧ КОНКАКАФ), финалисту – $100 тысяч, еще $25 тысяч отходят лучшей команде дивизионом ниже.

Со старта МЛС в 1996 году у команд из низших дивизионов почти нет шансов – неизменно побеждают элитные клубы. Единственный триумф за это время – «Рочестер» обыграл «Колорадо» в финале-1999. Но рекордсмены, побеждавшие по пять раз, пока из прошлого: это «Бетлехем Стил», который расформирован еще в 1930 году, а также «Маккаби Лос-Анджелес», который просуществовал всего 11 лет и прекратил играть в 1982-м.

Из современных клубов по четыре победы у представителей МЛС – «Чикаго», «Сиэтла» и «Канзаса». Кстати, столько же раз выигрывала и команда «Филадельфия Укрэнианс», основанная украинскими иммигрантами. Всего же в историю этого турнира внесено более 60 победителей. 

Несмотря на не слишком большой интерес к турниру (много матчей против слабых команд, которые еще и проводятся среди недели), симпатия в США к нему сохраняется – он напоминает всеми любимый Кубок Англии, где всегда возможны истории о громкой победе маленького клуба над гигантом. Плюс давние традиции – это тоже ценится.

Сейчас интереса будет гораздо больше – в финале «Интер» с Месси. Но рекорда посещаемости не выйдет: матч состоится на 21-тысячном стадионе во Флориде.

Почему Кубок носит имя Ламара Ханта: бизнесмен много сделал для футбола в стране

«Открытый кубок США Ламара Ханта» – такое название турнир получил в 1999 году. Ламар Хант – сын нефтяного магната, который всю жизнь развивал спорт в США. Был одним из основателей лиг по американскому футболу, баскетбольного «Чикаго Буллз», теннисного World Championship Tennis, организовал первый Супербоул, владел сразу несколькими клубами в МЛС.

К футболу Хант присмотрелся в начале 1960-х, когда съездил в Ирландию и попал на матч «Шэмрок Роверс», где еще и встретил будущую жену. Вскоре состоялся ЧМ-1966 в Англии – по телевидению финал подавался как крупнейшее событие, поэтому за ним следил Хант. Он изучил все заметки о турнире и был впечатлен различными историями вроде вылета Бразилии с великим Пеле, которого травмировали из матча в матч, или выступления загадочной команды КНДР, которая вела 3:0 в игре с Португалией и Эйсебио.

После этого Хант пытался продвигать футбол в США, но для этого еще было рановато – профессиональная лига NASL не прожила и 20 лет, свернувшись в 1985-м.

Считается, что во многом благодаря Ханту США получили право принять ЧМ-1994. Бизнесмен был среди инициаторов создания МЛС, которая стала гораздо успешнее NASL, а сам управлял «Коламбусом», «Канзасом» и позже «Далласом». Помимо этого, Хант финансировал строительство футбольных стадионов в Коламбусе и Далласе.

Ламар Хант прожил 74 года. Норма, жена, которую Хант встретил в Ирландии, говорила: «Он хотел, чтобы люди любили спорт так же, как и он. Он был сильно увлечен им и хотел, чтобы эти чувства разделяли и другие».

Как выступил «Интер» – мог вылететь от соседей, а по пути к финалу выбил фаворита

«Интер» начал с третьего раунда и очень драматично. Попал на «Майами» из USLC (дивизион на ступень ниже МЛС) и чуть не вылетел – спасся на 89-й минуте от поражения в основное время, а на 118-й – в дополнительное, зато лучше выполнил послематчевые пенальти. Следующего соперника – «Чарлстон» – минимально победили благодаря автоголу.

В 1/8 финала «Интер» выиграл 2:1 у «Нэшвилла», а затем победил 1:0 «Бирмингем» из USLC, после чего попал в полуфинале на «Цинциннати».

Против «Цинциннати» Лионель Месси дебютировал в турнире. Вышло эмоционально – «Интер» вытащил ничью с 0:2, причем свой второй гол забил на 90+7, а после 3:3 по итогам дополнительного времени выиграл 5:4 по пенальти.

«Цинциннати» при этом – лучший с отрывом клуб сезона МЛС в регулярном чемпионате. А меньше «Интера» очков набрали только две команды. Но в Кубке это не имело значения.

Теперь остался финал против «Хьюстона Динамо». Жаль, если без Месси.

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Фото: IMAGO/Andrea Vilchez/SPP/Global Look Press; Gettyimages.ru/Andy Lyons, Earl Richardson/Allsport, Jonathan Daniel

9 комментариев

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Экспертное мнение
Месси пройдя весь футбол перешел уже покорять теннисные турниры
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-5
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Andrei Lisavets
Ответ MajestySport
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Ты уже определись, кубок или чемпионат ? Это какбы разные вещи, как и в любой другой стране.
В России тоже есть чемпионат, а есть кубок.
В англии целых два кубка -- кубок Англии и кубок лиги.

Млс не имеет никакого отношения к этому кубку, лига не является организатором этог это кубка.
+10
0
+10
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rej1sta
Ответ MajestySport
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Зачем лезть на футбольную ветку, если не можешь различить кубок и чемпионат?
+8
-1
+7
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rej1sta
Ответ Имя Фамилия
https://www.youtube.com/shorts/LpadxNctB4M?feature=share
https://x.com/ipman4040/status/1700677183495176253?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA
+3
0
+3
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Игорь Климов
Гений современного футбола - Лео Месси, просто обязан сыграть в этом финале Кубка USA и победить, удачи! 🐐🇦🇷
+5
-3
+2
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