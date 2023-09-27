«Интер Майами» играет в финале US Open Cup. Что это за турнир?

Вероятно, без Месси.

Этой ночью «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет против «Хьюстон Динамо» в финале US Open Cup (Открытый кубок США). Начало – в 3.30 мск.

Афиша портится возможным отсутствием Месси – из-за травмы Лео пропустил тренировку накануне матча. Общее разочарование выразил Серджи Бускетс: «Мы не машины и не роботы. Мы хотели бы играть каждую минуту, но, в конце концов, мы ориентируемся на долгосрочную пользу для команды. Обидно всем, не только фанатам.

Отсутствие лучшего игрока мира – это проблема. Это существенно меняет ситуацию в нашей команде. Мы будем ждать завтрашнего дня и надеяться, что он сможет помочь нам, но если нет, то у нас будут другие игроки, и с их качествами мы постараемся изменить ситуацию, стать лучшей командой и быть готовыми».

В этом кубке нет групп, зато есть полупрофессионалы и любители

Формат US Open Cup подразумевает участие всех клубов, в том числе и любительских, которые зарегистрированы Федерацией футбола США – всего их число доходит до сотни. Нет никаких групповых этапов – только плей-офф.

Как это было в сезоне-2023: в первом раунде сыграли 28 любительских и полупрофессиональных команд, разбившихся на 14 пар, во втором – к победителям добавились профессиональные клубы из третьего и второго дивизионов. Дальше был третий раунд, где уже поучаствовали 18 клубов МЛС.

Следующим раундом была 1/16 финала, где присоединились оставшиеся американские клубы из МЛС. Например, те, что были освобождены от третьего раунда из-за участия в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Дальше – привычная кубковая система с 1/8 финала, четвертьфиналами, полуфиналами и так далее.

Кубку больше сотни лет, но никто не выигрывал его больше пяти раз

Первый турнир успешно прошел в сезоне-1913/14 – сыграли сразу 40 команд, а в финал вышли «Бруклин Филд» и «Бруклин Селтик». В Потакете в присутствии 10 тысяч зрителей «Филд» выиграл 2:1. С 1927-го за редким исключением кубок разыгрывается именно в календарный год. Так что Месси сыграет в розыгрыше кубка-2023, а не 2023/24 или как-то еще.

Турнир безостановочно продержался целых 106 лет, пока его не притормозила пандемия коронавируса – в 2020-м и 2021-м соревнований не было. «Орландо» обыграл «Сакраменто» 3:0 в финале после возвращения кубка в 2022-м.

Турнир старейший, но гигантского ажиотажа вокруг финала нет – как правило, приходят 15-20 тысяч, иногда 35. Например, 15 лет назад финал «Ди Си Юнайтед» – «Чарлстон» собрал лишь 8 тысяч. А 40 лет назад в Хьюстоне за финальной игрой вживую смотрело только 800 зрителей.

Призовой фонд невелик: победителю достаются $300 тысяч (плюс место в ЛЧ КОНКАКАФ), финалисту – $100 тысяч, еще $25 тысяч отходят лучшей команде дивизионом ниже.

Со старта МЛС в 1996 году у команд из низших дивизионов почти нет шансов – неизменно побеждают элитные клубы. Единственный триумф за это время – «Рочестер» обыграл «Колорадо» в финале-1999. Но рекордсмены, побеждавшие по пять раз, пока из прошлого: это «Бетлехем Стил», который расформирован еще в 1930 году, а также «Маккаби Лос-Анджелес», который просуществовал всего 11 лет и прекратил играть в 1982-м.

Из современных клубов по четыре победы у представителей МЛС – «Чикаго», «Сиэтла» и «Канзаса». Кстати, столько же раз выигрывала и команда «Филадельфия Укрэнианс», основанная украинскими иммигрантами. Всего же в историю этого турнира внесено более 60 победителей.

Несмотря на не слишком большой интерес к турниру (много матчей против слабых команд, которые еще и проводятся среди недели), симпатия в США к нему сохраняется – он напоминает всеми любимый Кубок Англии, где всегда возможны истории о громкой победе маленького клуба над гигантом. Плюс давние традиции – это тоже ценится.

Сейчас интереса будет гораздо больше – в финале «Интер» с Месси. Но рекорда посещаемости не выйдет: матч состоится на 21-тысячном стадионе во Флориде.

Почему Кубок носит имя Ламара Ханта: бизнесмен много сделал для футбола в стране

«Открытый кубок США Ламара Ханта» – такое название турнир получил в 1999 году. Ламар Хант – сын нефтяного магната, который всю жизнь развивал спорт в США. Был одним из основателей лиг по американскому футболу, баскетбольного «Чикаго Буллз», теннисного World Championship Tennis, организовал первый Супербоул, владел сразу несколькими клубами в МЛС.

К футболу Хант присмотрелся в начале 1960-х, когда съездил в Ирландию и попал на матч «Шэмрок Роверс», где еще и встретил будущую жену. Вскоре состоялся ЧМ-1966 в Англии – по телевидению финал подавался как крупнейшее событие, поэтому за ним следил Хант. Он изучил все заметки о турнире и был впечатлен различными историями вроде вылета Бразилии с великим Пеле, которого травмировали из матча в матч, или выступления загадочной команды КНДР, которая вела 3:0 в игре с Португалией и Эйсебио.

После этого Хант пытался продвигать футбол в США, но для этого еще было рановато – профессиональная лига NASL не прожила и 20 лет, свернувшись в 1985-м.

Считается, что во многом благодаря Ханту США получили право принять ЧМ-1994. Бизнесмен был среди инициаторов создания МЛС, которая стала гораздо успешнее NASL, а сам управлял «Коламбусом», «Канзасом» и позже «Далласом». Помимо этого, Хант финансировал строительство футбольных стадионов в Коламбусе и Далласе.

Ламар Хант прожил 74 года. Норма, жена, которую Хант встретил в Ирландии, говорила: «Он хотел, чтобы люди любили спорт так же, как и он. Он был сильно увлечен им и хотел, чтобы эти чувства разделяли и другие».

Как выступил «Интер» – мог вылететь от соседей, а по пути к финалу выбил фаворита

«Интер» начал с третьего раунда и очень драматично. Попал на «Майами» из USLC (дивизион на ступень ниже МЛС) и чуть не вылетел – спасся на 89-й минуте от поражения в основное время, а на 118-й – в дополнительное, зато лучше выполнил послематчевые пенальти. Следующего соперника – «Чарлстон» – минимально победили благодаря автоголу.

В 1/8 финала «Интер» выиграл 2:1 у «Нэшвилла», а затем победил 1:0 «Бирмингем» из USLC, после чего попал в полуфинале на «Цинциннати».

Против «Цинциннати» Лионель Месси дебютировал в турнире. Вышло эмоционально – «Интер» вытащил ничью с 0:2, причем свой второй гол забил на 90+7, а после 3:3 по итогам дополнительного времени выиграл 5:4 по пенальти.

«Цинциннати» при этом – лучший с отрывом клуб сезона МЛС в регулярном чемпионате. А меньше «Интера» очков набрали только две команды. Но в Кубке это не имело значения.

Теперь остался финал против «Хьюстона Динамо». Жаль, если без Месси.

Фото: IMAGO/Andrea Vilchez/SPP/Global Look Press; Gettyimages.ru/Andy Lyons, Earl Richardson/Allsport, Jonathan Daniel