74 комментария

Лео и Криш
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Дебют Месси в США – кино! Забил победный со штрафного на 90+4

Лионель Месси Лионель Месси
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Серджи Бускетс Серджи Бускетс
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Херардо Мартино Херардо Мартино
Футбол Футбол

Бекхэм, Серена, Леброн – все счастливы.

Лионель Месси эффектно дебютировал за «Интер Майами» (но пока не в МЛС). Матч против мексиканского «Крус Асуль» близился к ничьей, когда в компенсированное время Лео сам заработал для себя штрафной.

Точка – идеальная для аргентинца, с такого положения он неоднократно забивал раньше. Как же здорово, что получилось и сейчас: первый матч в новом клубе, 94-я минута и победный гол.

Карьера Месси лучше любого сценария.

Бекхэмы, Леброн, Серена, Ким Кардашьян. Дебют Месси собрал звездный каст, аргентинец сразу стал капитаном

Первый матч Лео в Майами привлек огромное внимание не только болельщиков, но и селебрити. Перед игрой новичок «Интера» тепло обнялся с Леброном Джеймсом.

Легенды!

Все ожидали главного события.

Болельщики тоже подготовились.

Аргентинец ожидаемо начал матч на скамейке запасных – все-таки он недавно присоединился к команде и только набирает форму.

В концовке первого тайма «Интер» открыл счет: камеры сразу же выхватили радостного Месси.

Лео победно вскинул руки вместе с еще одним звездным новичком – Серджи Бускетсом.

На 54-й минуте случилось то, чего ждали все присутствующие.

Под гул взволнованной толпы вышел Месси, тут же получив от партнера капитанскую повязку. Сразу же Херардо Мартино выпустил на поле и Бускетса.

Прошло чуть больше 10 минут, как мексиканцы сравняли. Но Месси не позволил подпортить праздник – заработал в самой концовке штрафной и забил победный.

Счастливый Лео сразу после гола обнимался с семьей.

«Такой важный момент для страны, для лиги. Это момент гордости для нас», – поделился впечатлениями после матча Бекхэм.

Главный тренер «Интера» Херардо Мартино доволен: «Он сказал, что пришел играть и побеждать, и показал это с первой игры».

«Интер» пока на последнем месте в МЛС. Месси дебютировал в другом турнире, через него можно попасть в ЛЧ

«Очень хорошая игра для нас. Мы хотели начать с победы для наших болельщиков, – прокомментировал для Apple TV Месси. – Хочу поблагодарить всех этих людей. Они заставляют меня чувствовать себя здесь желанным гостем, поэтому я очень рад отплатить им победой.

Я знал, что этот штрафной – последний шанс. К счастью, вратарь не смог достать мяч. Для команды важно побеждать, потому что мы не в хорошем положении в лиге. Да, это другой турнир, но он поможет нашему моральному духу».

А что это за турнир? Leagues Cup – соревнование, в котором выступают клубы из США и Мексики. С этого года турнир получил статус официального под эгидой КОНКАКАФ, поэтому впервые в нем участвуют все 47 команд МЛС и мексиканской лиги. Ради этого в чемпионатах даже сделали паузу.

У участников есть хорошая мотивация: финалисты и команда, занявшая третье место, автоматически получат путевки в Лигу чемпионов (причем победитель сразу в плей-офф). В группу «Интера» помимо «Крус Асуль» попала также «Атланта Юнайтед». Команды сыграют друг против друга по матчу, после чего первые два места выйдут в плей-офф.

«Интер» после этой победы захватил лидерство в группе, но «Атланта» еще не играла. Очный матч между командами пройдет уже 25-го июля (у нас будет 26-е).

В МЛС дела у «Интера» пока не очень: 18 очков после 22 матчей и последнее место. «Атланта» идет седьмой из 15 в Восточной конференции. К слову, «Крус Асуль» после трех туров занимает последнее место в чемпионате Мексики: 3 поражения, разница мячей 1:6.

Месси будет комфортно в Майами – 73% жителей говорят на испанском. Спасибо конкистадорам и Кубинской революции

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Michael Regan, Ryan Pierse, Clive Brunskill; East News/Nick Tre. Smith/Icon Sportswire, Peter Joneleit/Icon Sportswire, AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Rebecca Blackwell; East News/Stacy Revere / Getty Images via AFP

74 комментария

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Оганнес Багдян
Я как истинный мадридиста, давно закопал топор войны. после ухода Месси из Барсы, могу сказать только одно, молодец Лионель, здравый и грамотный шаг с переходом в МЛС. Поздравляю с фантастическим дебютом.
+97
-7
+90
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Серёга Соколов
Ответ Давай Так
Ну и какой ты после этого мадредиска?
Наверное адекватный
+51
0
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Иван Лазович
Оффтоп: Как шикарно выглядит Виктория!
+37
0
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Ярик01
Шоу и пиар американцы даже при унылой ничье бы сделали, а тут такая фантастическая развязка
Да и семье уж точно лучше чем в Париже или у арабов. Или у арабов в Париже )
+22
-2
+20
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Alex Kopylov
Ответ Armia123
Кто нибудь расскажите мне в какую это лигу чемпионов они попадут?
лига чемпионов конкакаф, очевидно же
+20
0
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пандемия
что могу сказать,хорош месси.
+20
-3
+17
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Серёга Соколов
Ответ Давай Так
А почему ты за него отвечаешь? Да ещё так неуверенно. "Наверное".
"Наверное"- потому что я не знаю человека и это лишь моё предположение,основанное на прочитанном мною вполне адекватном комментарии
+11
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Футбольные Хроники
Лионель безусловно легенда! В маркетинговом плане отличный трансфер, для Интер Майами усиление, для Месси обогащение, а для Бекса развитие собственной команды. Все в плюсе
+12
-1
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Vitalik Klishin
это что там за Кривцов в команде Бэкхема?)
+9
0
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нелюбитель футбола
Заметил, что замена была символичной вот в каком плане... Он поменял игрока с номером 30... И вышел под номером 10... Своим любимым номером... Эпопея с Парижем под номером 30 закончилась... Неплохая эпопея с учётом ЧМ... Теперь он вернулся в свою эпопею... В ней и останется... Под привычным номером 10... Уже навсегда... Как когда-то Марадона... Браво, Лео!!!... 👏👏👏👍👍👍..
+12
-3
+9
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Baggio79
По-моему, уход в МЛС - идеальное решение для Месси. Ему 36, он выиграл абсолютно все, в том числе вожделенный ЧМ. Оставаться в Европе и медленно увядать на фоне высококонкурентной Лиги Чемпионов, терять игровое время, полулучать плохую прессу - в общем утрачивать свой культовый статус - не самая лучшая перспектива.
МЛС это пролонгация спортивной карьеры, там его уровень позволит ещё несколько сезонов быть топом, и главное - игра в США это маркетинговый ход, новый рекламный рынок прямо сейчас и инвестиция в будущее.
+8
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Nike of FW
положил в самую 9ку!!! Породистое исполнение стандарта, как он умеет.
+8
-1
+7
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Александр Мохнюк
Ответ AleksandrVAS
И в конце видео с голом, козел на трибуне, ...это к чему, это отсыл к бафомету?
goat- greatest of all time
+10
-4
+6
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Данил Попов
Великий!
+5
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Лëха Лютый
Если бы его карьера была фильмом, то это фильм явно стал бы лучшим спортивным фильмом в истории
+5
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Writer 1
Посмотрел я трансляцию, реально как в сказку попал. Буд-то бы клуб перетащили из Фифашной Ультимэйт Тим, салют после первого гола, розовая сетка, фотка, баннеры, хороший показ камер (хоть и с ошибками, видел пару раз камеру паук, но ошибка ли это на самом деле?) форма и т.д, не все из этого важно, но вместе это создаёт единный стиль и прекрасный антураж и вот что получилось по-итогу, и это пока что временный стадион Интера, ну что же, буду смотреть обзоры из этой лиги, что даст обзор и на другие команды, стадионы, как никак ещё ЧМ там скоро. Для тех, кто говорит, что это подстава, просто знайте, Крус Асуль имел больше моментов по матчу, но не реализовали их, что даёт дополнительный интерес по-итогу (как будут разруливать ситуацию) Ибо Интер последняя команда в таблице Конференции, хоть это был и другой турнир
+5
0
+5
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JENNINGS
Ответ Оганнес Багдян
Я как истинный мадридиста, давно закопал топор войны. после ухода Месси из Барсы, могу сказать только одно, молодец Лионель, здравый и грамотный шаг с переходом в МЛС. Поздравляю с фантастическим дебютом.
Аналогично. Конечно, там порой не хватает той атмосферы Класико 2010-2013 гг, но со временем я относился к Месси со всё большим теплом и уважением! И как за своего друга рад его дебюту и голу в первой же игре за «Интер»!
Будем следить дальше! Успехов, 🐐👑🇦🇷!
+4
0
+4
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Nike of FW
Приглашение Месси может стать прорывом для футбола в США. Уже сейчас "Месси" на первом месте в трендах твитера в США.
+4
0
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Удар слабее, чем дети во дворе бьют, стенка дырявая, как болельщики Барселоны, голливудская постанова для хомячков удалась, Барби отдыхает))
с чего печалишься мальчик?
+4
-1
+3
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Vepa U
Ответ Armia123
Кто нибудь расскажите мне в какую это лигу чемпионов они попадут?
лига чемпионов КОНКАКАФ, если вдруг смогут ее выиграть, то поедут на клубный чемпионат мира
+3
0
+3
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Men77
Ответ Английский_пациент
Кто то реально верит, что это не подстроено?
конечно подстроено, даже в свое время Роналду придумали, чтобы была конкуренция 🤣
+3
0
+3
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Uragan Boy
когда-то гений Месси забиавл победные, решающие голы за Барселону,,одно удовольствие было наблюдать за его игрой
+3
0
+3
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Andrey Ashhabadskiy
И совсем скоро Лео Месси получит 8 й золотой мяч!!!
+3
0
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Алексей Соловьев
Ответ Vitalik Klishin
это что там за Кривцов в команде Бэкхема?)
Украинский защитник, в Шахтере раньше пылил
+2
0
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rej1sta
Человек реально в фильме живет. Так все сложилось, Голливуд позавидует.
+3
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