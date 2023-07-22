74 комментария

Бекхэм, Серена, Леброн – все счастливы.

Лионель Месси эффектно дебютировал за «Интер Майами» (но пока не в МЛС). Матч против мексиканского «Крус Асуль» близился к ничьей, когда в компенсированное время Лео сам заработал для себя штрафной.

Точка – идеальная для аргентинца, с такого положения он неоднократно забивал раньше. Как же здорово, что получилось и сейчас: первый матч в новом клубе, 94-я минута и победный гол.

Карьера Месси лучше любого сценария.

Бекхэмы, Леброн, Серена, Ким Кардашьян. Дебют Месси собрал звездный каст, аргентинец сразу стал капитаном

Первый матч Лео в Майами привлек огромное внимание не только болельщиков, но и селебрити. Перед игрой новичок «Интера» тепло обнялся с Леброном Джеймсом.

Легенды!

Все ожидали главного события.

Болельщики тоже подготовились.

Аргентинец ожидаемо начал матч на скамейке запасных – все-таки он недавно присоединился к команде и только набирает форму.

В концовке первого тайма «Интер» открыл счет: камеры сразу же выхватили радостного Месси.

Лео победно вскинул руки вместе с еще одним звездным новичком – Серджи Бускетсом.

На 54-й минуте случилось то, чего ждали все присутствующие.

Под гул взволнованной толпы вышел Месси, тут же получив от партнера капитанскую повязку. Сразу же Херардо Мартино выпустил на поле и Бускетса.

Прошло чуть больше 10 минут, как мексиканцы сравняли. Но Месси не позволил подпортить праздник – заработал в самой концовке штрафной и забил победный.

Счастливый Лео сразу после гола обнимался с семьей.

«Такой важный момент для страны, для лиги. Это момент гордости для нас», – поделился впечатлениями после матча Бекхэм.

Главный тренер «Интера» Херардо Мартино доволен: «Он сказал, что пришел играть и побеждать, и показал это с первой игры».

«Интер» пока на последнем месте в МЛС. Месси дебютировал в другом турнире, через него можно попасть в ЛЧ

«Очень хорошая игра для нас. Мы хотели начать с победы для наших болельщиков, – прокомментировал для Apple TV Месси. – Хочу поблагодарить всех этих людей. Они заставляют меня чувствовать себя здесь желанным гостем, поэтому я очень рад отплатить им победой.

Я знал, что этот штрафной – последний шанс. К счастью, вратарь не смог достать мяч. Для команды важно побеждать, потому что мы не в хорошем положении в лиге. Да, это другой турнир, но он поможет нашему моральному духу».

А что это за турнир? Leagues Cup – соревнование, в котором выступают клубы из США и Мексики. С этого года турнир получил статус официального под эгидой КОНКАКАФ, поэтому впервые в нем участвуют все 47 команд МЛС и мексиканской лиги. Ради этого в чемпионатах даже сделали паузу.

У участников есть хорошая мотивация: финалисты и команда, занявшая третье место, автоматически получат путевки в Лигу чемпионов (причем победитель сразу в плей-офф). В группу «Интера» помимо «Крус Асуль» попала также «Атланта Юнайтед». Команды сыграют друг против друга по матчу, после чего первые два места выйдут в плей-офф.

«Интер» после этой победы захватил лидерство в группе, но «Атланта» еще не играла. Очный матч между командами пройдет уже 25-го июля (у нас будет 26-е).

В МЛС дела у «Интера» пока не очень: 18 очков после 22 матчей и последнее место. «Атланта» идет седьмой из 15 в Восточной конференции. К слову, «Крус Асуль» после трех туров занимает последнее место в чемпионате Мексики: 3 поражения, разница мячей 1:6.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Michael Regan, Ryan Pierse, Clive Brunskill; East News/Nick Tre. Smith/Icon Sportswire, Peter Joneleit/Icon Sportswire, AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Rebecca Blackwell; East News/Stacy Revere / Getty Images via AFP