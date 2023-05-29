В этой гонке Месси против Дани Алвеса.

В субботу Криштиану Роналду лишился шансов на чемпионство в Саудовской Аравии – его «Аль-Наср» сыграл вничью (1:1) с «Аль-Иттифаком», десятой командой лиги. За тур до финиша команда португальца отстала на пять очков от «Аль-Иттихада».

При всем желании от сравнений с Месси не уйти, особенно когда он в тот же день забивает чемпионский мяч за «ПСЖ». Гол аргентинца в ворота «Страсбура» (1:1) позволил официально короновать парижан за тур до окончания сезона.

А еще этим голом Месси переписал очередной рекорд Роналду – на этот раз по мячам в топ-5 лиг. У аргентинца теперь 496 в 577 матчах, у португальца – 495 голов за 626 игр.

Почти 36-летний Лео пополнил коллекцию третьим французским трофеем. У 38-летнего Криша с победами в последние годы сложнее – впервые в карьере он остался без титулов два сезона подряд.

• В последний раз Роналду радовался командной победе в мае 2021-го – взял тогда Кубок Италии с «Ювентусом». После этого бестрофейный сезон в «МЮ» и вот теперь в «Аль-Насре».

Криштиану дебютировал в Саудовской Аравии в январе, тогда его ждала гонка в трех турнирах. В Суперкубке «Аль-Наср» проиграл полуфинал «Аль-Иттихаду» – 1:3. Через три дня именно они взяли трофей.

В Кубке – вылет в полуфинале от «Аль-Вахды (0:1), которая затем проиграла в финале «Аль-Хилалю». А теперь проиграна и чемпионская гонка в лиге.

• Месси после ухода из «Барсы» продолжает коллекционировать трофеи. С учетом свежего чемпионства у него 43 победы в турнирах – здесь он конкурирует только с Дани Алвесом, у которого так много трофеев, что все запутались (по разным версиям – от 42 до 46).

Лео выиграл 35 трофеев в «Барсе» – это уже клубный рекорд, но аргентинец может его упрочить, если вернется летом в родную команду. Два сезона во Франции принесли ему три трофея – не покорился только Кубок, в этом сезоне парижан там выбил «Марсель» еще в 1/8 финала.

В сборной Месси выиграл абсолютно все – ЧМ, Копу, Финалиссиму, молодежный ЧМ и Олимпиаду.

• Коллекция Криштиану – это 32 трофея в четырех разных лигах: 15 в «Реале», девять в «МЮ», пять в «Ювентусе», один в «Спортинге», а также победы на Евро и в Лиге наций со сборной.

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Возможно, это противостояние еще не завершено. Власти Саудовской Аравии не теряют надежды его возродить, предлагая Месси чуть больше 300 млн евро в год за переход в «Аль-Хилаль».

Ждете больше аль-класико или возвращения Лео в «Барсу»?

Фото: globallookpress.com/Joel Marklund/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh; instagram.com/alnassr