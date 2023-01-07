Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?

Ответы на главные вопросы.

В конце 2022 года Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср». На презентации он говорил, что мечтает побыстрее сыграть за новый клуб, но за первым матчем в 2023-м наблюдал лишь с трибуны.

Почему не получилось быстро дебютировать? И когда это случится?

В первой игре после подписания контракта Роналду не сыграл, но увидел вживую дубль Талиски

Если бы он дебютировал сразу, то должен был сделать это в домашнем матче 5 января против клуба «Аль-Таи» (занимает 7-е место в таблице после 11 туров). Но сначала матч перенесли на сутки из-за ливней и проблем с электричеством на стадионе, а потом Роналду еще и не попал в заявку.

Сам Криштиану вместе с личным менеджером Рикарду Регуфе был замечен в ложе стадиона «Аль-Насра» перед игрой против «Аль-Таи». А потом стоя поаплодировал голу Талиски.

«Аль-Наср» победил 2:0 – Талиска оформил дубль, забив второй раз с паса голкипера Оспины. «Аль-Наср» наверняка сохранит лидерство, теперь у команды 29 очков, у «Аль-Шабаба» и «Аль-Хилаля» по 25 и матч в запасе.

По информации Daily Mail, Роналду в перерыве покинул стадион. Смотрел только первый тайм. Правда, «Аль-Наср» все опроверг: Роналду переместился в раздевалку, где занимался на велотренажере. И праздновал второй гол, продолжая наблюдать по телевизору.

Следующий матч «Аль-Насра» – дерби. Пока непонятно, сыграет ли Роналду

Будет куда интереснее, если Роналду проведет первый матч именно в следующем туре 14 января. В этот день «Аль-Наср» сыграет на выезде против «Аль-Шабаба» – первая команда чемпионата в гостях у второй. Еще и дерби.

Они последний раз встречались в мае и набили шесть голов на двоих («Аль-Наср» победил 4:2). В октябре повеселились даже женские команды – их дерби закончилось 3:3.

Но выход Роналду на поле остается под вопросом. Всему виной история, когда Криштиану, еще играя за «МЮ», разбил телефон мальчику с аутизмом. Роналду получил двухматчевую дисквалификацию в Англии, которую еще не отбыл.

По регламенту ФИФА, если дисквалификация на срок до четырех матчей или до трех месяцев не прошла, то игрок должен отбыть ее в новом клубе, так что запрет переносится прямо в Саудовскую Аравию. Никого не волнует, что сам инцидент произошел аж девять месяцев назад.

Роналду не может сразу играть за «Аль-Наср». У него бан за тот разбитый телефон мальчика с аутизмом

По информации Daily Mail, «Аль-Наср» искал способ обойти запрет, пусть это и привело бы к большому штрафу.

Если Роналду будет отбывать двухматчевую дисквалификацию, то и против «Аль-Шабаба» не сыграет – появится лишь 22 января в домашней игре против «Аль-Иттифака» (11-е место на начало месяца). Возможно, придется подождать еще пару недель.

Еще Роналду ждет продажи хотя бы одного легионера

AFP со ссылкой на источник сообщило о том, что Роналду пока не может быть зарегистрирован в чемпионате. Причина – лимит на легионеров, которых должно быть не больше восьми. В «Аль-Насре» их было как раз восемь: бразильцы Талиска и Луис Густаво, колумбиец Оспина, испанец Гонсалес, ивуариец Конан, аргентинец Мартинес, камерунец Абубакар и узбекистанец Машарипов. Роналду – девятый.

Чтобы зарегистрировать Роналду, надо либо кого-то продать, либо расторгнуть контракт. «Переговоры об уходе игроков уже идут, но они пока не перешли в финальную стадию», – информация AFP.

Половина легионеров пришла бесплатно летом 2022-го – это Оспина, Конан, Гонсалес и Луис Густаво. Еще трое появились в 2021-м – Абубакар, Машарипов и Талиска. Главный ветеран среди легионеров – Мартинес, который переехал в Саудовскую Аравию в 2020-м.

Реже всех в этом сезоне лиги Саудовской Аравии играли Мартинес и Машарипов. Аргентинец появился только в последних двух матчах 2022 года (а в 2021-м пропустил десять месяцев из-за разрыва крестообразной связки). Машарипов также был замечен в двух играх, но одна из них – как раз на глазах у Роналду против «Аль-Таи». Остальные шестеро легионеров регулярно появляются на поле.

По информации Okaz, Абубакар может уехать в аренду в «Манчестер Юнайтед». Вот это был бы сюжет.

Еще в прошлом сезоне клубы могли регистрировать максимум по семь легионеров. Сейчас – восемь, но в заявку на игру попадают семь иностранцев.

«Аль-Наср» мог не зарегистрировать Роналду из-за финансов. Похоже, из-за дела Жулиано

Журналист Ромен Молина сообщал, что клуб находился под санкциями ФИФА из-за долгов по предыдущим трансферам. Именно поэтому не мог зарегистрировать Роналду. «Будто по волшебству «Аль-Наср» вдруг выплатил все долги, так что Роналду можно регистрировать официально», – добавил Молина.

Вероятно, регистрацию Криштиану притормозил экс-игрок «Зенита» Жулиано. Он отыграл за «Аль-Наср» два сезона с 2018-го по 2020-й, а клуб задолжал ему шесть миллионов евро.

Такую информацию сообщает Rádio GauchaZH и приводит слова адвоката Марсело Аморетти Соузы: «Мы подали жалобу на клуб в ФИФА, и она наказала их трансферным баном. Со мной связался представитель клуба и объяснил, что деньги были предоставлены только в последние дни. Вот почему они успели заплатить только сегодня (5 января). Затем ФИФА сняла запрет на трансферы с «Аль-Насра».

Что впереди: борьба в трех турнирах, но не в Лиге чемпионов

План Роналду на сезон-2022/23:

• Бороться за чемпионство в лиге Саудовской Аравии. Клуб лидирует в чемпионате после 12 туров, он больше всех забил и меньше всех пропустил. Впереди еще 18 матчей. Последний раз «Аль-Наср» становился чемпионом в 2019 году.

• Постараться выиграть Кубок Короля. Там – четвертьфинал против середняка «Абха». Этим кубком «Аль-Наср» не владел очень давно – с 1990-го. Правда, именно с того года и по 2008-й он не проводился, но в 15 последних розыгрышах побеждали семь разных клубов, и «Аль-Наср» не входил в их число.

• Попробовать завоевать Суперкубок Саудовской Аравии. В нем участвуют четыре команды – первые три по итогам прошлого чемпионата, а также обладатель Кубка. Сыграет и «Аль-Наср», ведь он финишировал третьим в 2022-м. Соперник по полуфиналу – «Аль-Иттихад» (вторая команда прошлого сезона). «Аль-Наср» в турнире дважды побеждал и два раза выходил в финал.

• В плей-офф азиатской Лиги чемпионов Роналду не будет. Просто потому что там нет «Аль-Насра». В ЛЧ-2022 от страны попал обладатель Кубка, а также команды, занявшие первое, второе и четвертое места в сезоне-2020/21 лиги Саудовской Аравии. Почему была четвертая? Потому что третья не прошла лицензирование.

«Аль-Наср» тогда вообще стал шестым, но до четвертого места ему не хватило пары очков. А в Кубке АФК (второй континентальный турнир) команды из азиатских топ-чемпионатов не играют.

Так что Роналду первое время будет играть только в Саудовской Аравии без выездов в другие азиатские страны.

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri