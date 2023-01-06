Роналду в «Аль-Наср» привез не Жорже Мендеш, а Рикарду Регуфе. Кто это такой?

Личный менеджер Роналду становится известным.

Переходом Криштиану Роналду в «Аль-Наср» занимался не Жорже Мендеш, а Рикарду Регуфе. Имя друга и личного менеджера Роналду стало звучать все чаще. Marca писала, что он получил 30 миллионов евро комиссии за переход игрока.

Что известно о Регуфе?

Нашли друг друга в Nike, Роналду получил большой контракт

Они познакомились больше 20 лет назад. Роналду тогда было 16, Регуфе – 21. В 2000 году Регуфе устроился в Nike и организовывал фотосессии с игроками сборной Португалии. Если им требовались бутсы Nike, они просили их именно у Регуфе. Он и сам пытался стать футболистом, но затем сосредоточился на изучении маркетинга, что и определило его жизнь.

Роналду понравилась работа Регуфе – так он стал сопровождать футболиста и на других коммерческих мероприятиях. Благодаря их связи Nike легко договорился с Роналду о контракте. Регуфе делился в соцсетях, что «подписал лучшего игрока всех времен уже через два года».

В Nike Регуфе проработал 18 лет и в 2018-м стал личным менеджером Роналду.

Регуфе развивает бренды Роналду, ищет спонсоров, работает с медиа

Жорже Мендеш отвечал за спортивную часть жизни Роналду, для остальных активностей был необходим толковый менеджер другого типа – здесь и развитие брендов, и спонсорские соглашения, и работа с медиа. Именно за это отвечает Регуфе.

Источник Daily Mail рассказывал, что у Регуфе ответственная и сложная работа, но он подходит к ней с большим энтузиазмом. К тому же они с Роналду лучшие друзья, и их отношения здорово укрепились с годами.

Постепенно Регуфе расширял влияние, вникая в спортивные вопросы. Он участвовал в переговорах с «МЮ» по разрыву контракта с Роналду и провел сделку с «Аль-Насром».

Коллеги и менеджеры клубов высоко оценивают Регуфе. Он профессионален и дипломатичен

Регуфе – очень хороший управляющий, об этом The Athletic рассказывал источник, который работал с ним персонально. В отрасли у него положительная репутация. Спортивный директор «Ливерпуля» Джулиан Уорд еще десять лет назад отмечал уровень работы Регуфе: «Умный профессионал, который установил прочные отношения с тренерами и игроками, работающими на элитном уровне в спорте».

Эффективность его работы отмечали и в «Манчестер Юнайтед». Регуфе общался с людьми на всех уровнях – от исполнительного директора Ричарда Арнольда до сотрудников отдела коммуникаций, его дипломатические способности высоко ценились. Если Роналду должен был поучаствовать в какой-либо нефутбольной акции, это организовывал Регуфе.

Ключевые качества: ведение переговоров и умение убеждать. Регуфе всегда защищает клиентов, при этом оставаясь деликатным в коммуникации с третьей стороной. Но даже ему не удалось отговорить Роналду от излишней откровенности в интервью с Пирсом Морганом.

Регуфе ездит с Португалией на крупные турниры. Первым поздравлял Роналду после победы на Евро-2016

Его можно было легко заметить на Евро-2016. Именно с ним Роналду обнимался сразу после победы в финале – от него первого получил поздравления.

Регуфе часто присоединяется к Роналду на поле во время празднований – так было и в сборной Португалии, и в «Реале» после победных финалов Лиги чемпионов.

Регуфе приезжал в Россию на чемпионат мира, был со сборной Португалии и на ЧМ-2022 в Катаре. По информации Record, далеко не всех игроков это устраивало: он не был сотрудником, но посещал места, предназначенные только для игроков, а они не понимали, зачем он там нужен и считали его влияние чрезмерным.

С другой стороны, источники The Athletic, комментируя ситуацию в сборной, заявляют, что Регуфе считается хорошим парнем, да и известен большинству игроков. Так что негатив к Регуфе в сборной ­– это далеко не достоверный факт.

Регуфе не дает интервью, но постоянно фотографируется с Роналду

Еще несколько коротких фактов:

• Дни рождения празднуют друг за другом: у Роналду – 5 февраля, у Регуфе – 11-го.

• В Португалии они даже получили совместное прозвище – Cricky: из Cristiano и Ricky (так чаще называют Регуфе).

• У Регуфе закрепилась репутация человека, которого часто видно (у них много совместных фото с Роналду), но никогда не слышно. Он появлялся на многих роскошных мероприятиях вместе с Роналду, общаясь с самыми разными мировыми знаменитостями. Но отклонял просьбы об интервью, хотя, безусловно, мог бы рассказать много интересного.

• Знаменитая история про то, как Роналду гулял по Мадриду в парике с усами, началась с идеи Регуфе. Криштиану рассказывал: «Мы ходили, напялив на себе эти усы и волосы. Заглянули в отель, а люди смотрели на нас и спрашивали: «Это что, рок-звезды?» Тогда мы договорились общаться только на английском. Но когда пошли в бар, я разок проговорился по-португальски. Один парень сказал мне, что знает, кто я. И пошел рассказывать всем об этом. Это меня расстроило».

• Интересно, что свое 40-летие Регуфе отмечал без Роналду. Футболист в тот вечер в Турине ужинал с Джорджиной Родригес.

• Дом Регуфе находится в Порту, хотя во время карьеры Роналду в «Реале» он длительными периодами жил в Мадриде. В соцсетях у него более трехсот тысяч подписчиков. У жены – более двухсот тысяч, она развивает бренд женской одежды. Вместе они воспитывают дочку, которая родилась в феврале 2020-го.

Фото: instagram.com/rickyregufe; instagram.com/cristiano