Роналду – первый в истории с голами на пяти ЧМ! Забил с пенальти и сделал Siiiu на фоне портрета Месси

Криштиану приехал на пятый чемпионат мира и в первом же матче забил – Гане. На 65-й минуте вошел в штрафную, подставился под фол и заработал пенальти. И сам же реализовал удар.

Отпраздновал рекорд как следует – они же сами к нему притягиваются!

Сделал коронное Siiiu на фоне Лео Месси – как многое уместилось в один кадр.

И насладился моментом (хотя наверняка и не видел этого Лео, да).

По заработанному пенальти, конечно, есть вопросы. Но в первом тайме другой гол Криштиану отменили. Позже Португалия пропустила от Ганы, но довела до победы 3:2 – еще забили Жоау Феликс и Рафаэл Леау.

Это гол на пятом ЧМ подряд – вау!

Криштиану забивал на каждом из пяти чемпионатов мира, где играл. Такого раньше не случалось.

Хотя на пять ЧМ приезжали сразу несколько футболистов: Гуардадо, Маттеус, Рафа Маркес и вратари Буффон, Очоа и Карбахаль. У Месси тоже пятый чемпионат мира, но в 2010-м он не забивал – только попадал в штангу.

На ЧМ-2006 Криштиану реализовал пенальти в матче против Ирана – зафиксировал счет 2:0 после фола на Фигу.

Гол на ЧМ-2010 стал одним из самых запоминающихся в карьере Роналду: обработал затылком перед тем, как закатить Северной Корее.

Чемпионат мира-2014 в Бразилии и третий тур группового этапа. Португалия до 80-й минуты играла вничью с Ганой. Но вратарь и защитники привезли сами – мяч оказался у Криштиану в центре штрафной. Он загнал в угол с левой. Но не вышел из группы.

ЧМ-2018. Хет-трик Испании и гол Марокко. Впервые забил больше одного мяча за чемпионат мира.

• Голы на пяти чемпионатах мира – рекорд. Но до лучших бомбардиров в истории ЧМ Роналду пока далеко: у Клозе 16 мячей, у лучшего из действующих игроков – Томаса Мюллера – 10 голов.

• Теперь у Роналду восемь голов на чемпионатах мира, по сумме он догнал Диего Марадону и Ривалдо. У Лео Месси семь голов за пять поездок на чемпионаты мира.

• Не забываем: у Криштиану уже 118 голов за сборную. Это тоже рекорд, который теперь только крепнет.

• Португалия впервые с 2006-го, то есть с первого чемпионата мира в карьере Роналду, начала групповой этап с победы. Тогда победили тоже африканскую сборную – Анголу (1:0) и дошли в итоге до полуфинала, проиграли там Франции.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Clive Brunskill, Jurie Senekal, Martin Rose