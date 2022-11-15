В команде говорят, что проблем нет.

После эпохального интервью Криштиану вернулся в сборную и опубликовал фото с тренировки. «Полная сосредоточенность на работе сборной Португалии. Единая группа, стремящаяся к единой цели – осуществить мечту всех португальцев», – написал Роналду.

Возможно, не все так позитивно. Вот два эпизода, которые смущают болельщиков

По информации Daily Mail, ссора Криштиану с «Ман Юнайтед» перешла и на сборную. По соцсетям разошелся ролик, где Криш встречается с Фернандешем, и Бруну ведет себя не очень-то дружелюбно.

Роналду протягивает руку, а Бруну как будто хочет избежать рукопожатия – получилось неловко.

«Кадры выглядят холодно, потому что Роналду и Бруну впервые [перед ЧМ] видят друг друга в сборной, они не улыбаются. Криштиану прибыл в лагерь сборной первым, а Фернандеш – последним, несмотря на то, что оба играют за один клуб.

Роналду пошутил над Бруну, спросив его: неужели он прибыл на лодке, а не на самолете. Это было единственное, о чем они тогда говорили. Между ними нет никаких проблем, оба сосредоточены на чемпионате мира», – рассказывает португальский журналист Педро Сепульведа.

Жоау Мариу подтвердил эту версию: «Я был там и все видел, это забавный момент, который неправильно понят со стороны».

Мариу считает, что интервью Криштиану не повлияло на атмосферу в сборной: «Нет никакого дополнительного давления. Мы все привыкли его испытывать, потому что играем за большие клубы.

Заголовки газет всегда о нем [Роналду]. Честно говоря, каждый раз, когда мы приезжаем в сборную, первым делом нас всегда спрашивают о Роналду. Все внимание всегда сосредоточено на нем, и мы к этому привыкли».

Но на этом странные эпизоды с Кришем не закончились. Во время тренировки Роналду подошел к Жоау Канселу и резко прихватил его за шею. Криштиану тряс защитника, но он остался невозмутимым.

«Меньше Роналду, больше Португалии». Некоторые были против его поездки на ЧМ и до интервью

В последнее время Роналду не так хорош на поле – причем не только в «МЮ», но и в сборной. В решающем матче Лиги наций с испанцами (0:1) он блекло отыграл 90 минут, а потом бросил на поле капитанскую повязку.

То же самое он делал в марте прошлого года – тогда бросил повязку по ходу игры квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2). Рона взбесило решение судей не засчитывать его гол.

После провала с Испанией в португальских медиа даже призвали не брать Криштиану на ЧМ-2022. Например, в главной португальской спортивной газете A Bola вышел текст под заголовком «Меньше Роналду, больше Португалии».

Смысл понятен: Криштиану занимает место футболистов, за которыми будущее.

«Нет абсолютно никакого объяснения, почему Криштиану Роналду по-прежнему выходит в стартовом составе Португалии, – написал основатель сайта о футбольной тактике Breaking the lines Зак Лоуи. – Это невозможно, когда Рафаэл Леау, Педру Нету, Жоау Феликс и многие другие талантливые игроки ждут своего шанса. Против Испании Роналду в очередной раз сыграл тускло».

Фото: AFP/Pedro Fiuza