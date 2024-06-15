Cпортсмены из рекламы нижнего белья: от фурора Бекхэма до наших дней
Трусы играют и в баскетбол, и в футбол.
Джуд Беллингем, переодеваясь из мадридской формы в английскую, заодно продемонстрировал, что у него скрывается под одеждой. Помимо футбольного мячика, с которым он ест и спит, мы обнаружили трусы фирмы SKIMS.
Как следует зажмуримся и посмотрим внимательнее. А также вспомним, кто еще рекламировал нижнее белье: от Бекхэма до Роналду.
SKIMS – это новый бренд Ким Кардашьян. Она уже заключила контракт с НБА, ЖНБА и сборной США по баскету, а также облачила в белье Неймара.
Конечно, самым эпохальным случаем съемки в неглиже до сих пор остается коллаборация Дэвида Бекхэма и Armani.
Его фото с канатом, вторящим фактурным рельефом эталонному прессу, украшало центральные улицы.
С возрастом Бекс не перестал быть подтянутым и соблазнительным.
Криштиану поначалу тоже носил чужие трусы.
А потом взялся за ум и сшил свои.
Месси не остался в стороне и тоже попробовал себя в качестве модели исподнего.
С Dolce&Gabbana лифтолуки стали смотреться чуть выигрышнее.
D&G в поисках талантов для «Зенита» и будущего тренера «Юве» вообще как-то раз проникла в раздевалку сборной Италии с бутылкой масла и фотоаппаратом.
Надпись на резинке – особый фетиш.
Некоторые фирмы выпускали белье в цветах национального флага.
Юнбергу ненароком подбросили в кровать девушку.
Куда ни кинь, всюду Calvin Klein.
Можно собрать отдельный клуб, который наверняка забьет немало голов.
Если посмотреть на те же мячи в профиль, то увидим несколько моделей нижнего белья и среди баскетболистов.
Вот, например, фото Расселла Уэстбрука в очках:
Или Кайри Ирвинга.
Не будем углубляться в тему, но отметим, что Джордан после завершения карьеры не остался без трусов.
Теннисист(к)ам рекламировать белье велел сам Бог. Курникова не стала противиться.
У мужчин в этом плане царствует Надаль.
Тут он был... эм-м... «лицом» Tommy Hilfiger.
И тоже подсел на Armani.
Карлос Алькарас подхватил знамя главного атлета тура. Выглядит угрожающе и без ракетки.
Ну а лучший будуар-образ, бесспорно, у Оливье Жиру:
Пишите в комментариях, какие еще рекламы нижнего белья среди спортсменов вам запомнились. Только, чур, просьба, свои не присылать.
Фото: Gettyimages/Handout / Handout, Denis Doyle / Stringer, Oli Scarff / Staff; instagram.com/; x.com/
Сразу же отказался от этой идеи и сюда к вам ,в комментарии ,братья нэйтураллы