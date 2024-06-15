Cпортсмены из рекламы нижнего белья: от фурора Бекхэма до наших дней

Трусы играют и в баскетбол, и в футбол.

Джуд Беллингем, переодеваясь из мадридской формы в английскую, заодно продемонстрировал, что у него скрывается под одеждой. Помимо футбольного мячика, с которым он ест и спит, мы обнаружили трусы фирмы SKIMS.

Как следует зажмуримся и посмотрим внимательнее. А также вспомним, кто еще рекламировал нижнее белье: от Бекхэма до Роналду.

SKIMS – это новый бренд Ким Кардашьян. Она уже заключила контракт с НБА, ЖНБА и сборной США по баскету, а также облачила в белье Неймара.

Конечно, самым эпохальным случаем съемки в неглиже до сих пор остается коллаборация Дэвида Бекхэма и Armani.

Его фото с канатом, вторящим фактурным рельефом эталонному прессу, украшало центральные улицы.

С возрастом Бекс не перестал быть подтянутым и соблазнительным.

Криштиану поначалу тоже носил чужие трусы.

А потом взялся за ум и сшил свои.

Месси не остался в стороне и тоже попробовал себя в качестве модели исподнего.

С Dolce&Gabbana лифтолуки стали смотреться чуть выигрышнее.

D&G в поисках талантов для «Зенита» и будущего тренера «Юве» вообще как-то раз проникла в раздевалку сборной Италии с бутылкой масла и фотоаппаратом.

Надпись на резинке – особый фетиш.

Некоторые фирмы выпускали белье в цветах национального флага.

Юнбергу ненароком подбросили в кровать девушку.

Куда ни кинь, всюду Calvin Klein.

Можно собрать отдельный клуб, который наверняка забьет немало голов.

Если посмотреть на те же мячи в профиль, то увидим несколько моделей нижнего белья и среди баскетболистов.

Вот, например, фото Расселла Уэстбрука в очках:

Или Кайри Ирвинга.

Не будем углубляться в тему, но отметим, что Джордан после завершения карьеры не остался без трусов.

Теннисист(к)ам рекламировать белье велел сам Бог. Курникова не стала противиться.

У мужчин в этом плане царствует Надаль.

Тут он был... эм-м... «лицом» Tommy Hilfiger.

И тоже подсел на Armani.

Карлос Алькарас подхватил знамя главного атлета тура. Выглядит угрожающе и без ракетки.

Ну а лучший будуар-образ, бесспорно, у Оливье Жиру:

Пишите в комментариях, какие еще рекламы нижнего белья среди спортсменов вам запомнились. Только, чур, просьба, свои не присылать.

Фото: Gettyimages /Handout / Handout, Denis Doyle / Stringer, Oli Scarff / Staff; instagram.com/ ; x.com/