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Матч Кубка России в сухом доке в Белокаменке: как это смотрелось?

2Drots 2Drots
Дмитрий Сычев Дмитрий Сычев
«Манна» Станислав Манаев «Манна» Станислав Манаев
Гаучо Гаучо
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Свершилось: 2Drots сыграли с «Динамо» Киров в сухом доке в Белокаменке. Как выглядела трансляция из такого необычного места? Мы собрали скриншоты и фото.

***

Рядом с доком потрясающий вид. Но не на Баренцево море, а на Кольский залив.

Кажется, еще никогда Кубок России не приезжал в такое экзотичное место.

Сюрреалистичное сочетание футбольного поля и завода.

Историческое командное фото на фоне скал.

Кольский залив тоже попадал в трансляцию «Матч ТВ».

Местные рабочие с интересом наблюдали за матчем.

«Динамо» провело розыгрыш среди своих болельщиков. Несколько десятков счастливчиков прилетели в Белокаменку поддержать клуб.

В трансляцию «Матч ТВ» регулярно попадали местные пейзажи.

Фон словно дорисовали.

А как прошел матч? 2Drots легко выиграли, вратарь на последних минутах отбил пенальти

2Drots открыли счет в конце первого тайма – элегантный розыгрыш и гол Манны. Кстати, хавбек опоздал на самолет и добирался до Мурманской области самостоятельно.

На 64-й минуте форвард Гаучо замкнул навес – 2:0. 

На последних минутах «Динамо» заработало пенальти, но голкипер 2Drots Дмитрий Сычев убил интригу.

2Drots обыграли три команды Второй лиги и впервые в истории медиафутбола пробились в 1/32 Кубка России. Дальше «самураев» ждет команда ФНЛ.

Фото: instagram.com/Ярослав Сусов; кадры трансляции «Матч ТВ»

41 комментарий

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fantast1c
Никак это не смотрелось, в понедельник в 14:00.
+115
-4
+111
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Данила Вишневский
Вид на серую обрубленную скалу, серые бетонные стенки и парочку кранов это конечно успех)
Особенно когда в сотне метров действительно природная красота, но ее нафиг показывать это же не объекты Новотека)
+73
-5
+68
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BP Tims
Ну хоть работягам отдохнуть дали, на футбол посмотреть
+67
0
+67
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Today I feel Qatari
Ответ Рамон Футу
я так понимаю, если бы подобный матч прошел где-нибудь в Норвегии или Шотландии, все бы избрызгались от восторга - вау! во дают! как круто! вот это подход! и т.д. но если это сделано у нас, то это почему-то считается априори унылой какахой. короче, провинциальность она только в головах
Потому что у нас это сделано искусственно, ради красивой картинки. Нет ничего провинциальнее показушной искусственности. Какое отношение обе команды имеют к этой местности? Думаю, если бы сегодня на этом стадионе играла ФК Белокаменка, то никто бы и слова негатива не сказал. А в Норвегии или Шотландии на таких стадиончиках обычно играют местные любительские команды рыбаков и если они выходят в далекие телевизионные стадии кубка, то естественно за них все радуются. А виды всего лишь прилагаются бонусом. И эти рыбацкие команды никто спецом не везет на край земли ради красивых кадров, для них это каждодневный пейзаж
+66
-9
+57
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Рамон Футу
я так понимаю, если бы подобный матч прошел где-нибудь в Норвегии или Шотландии, все бы избрызгались от восторга - вау! во дают! как круто! вот это подход! и т.д.
но если это сделано у нас, то это почему-то считается априори унылой какахой.
короче, провинциальность она только в головах
+76
-26
+50
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Бронислав Каминский
Понедельник,14 часов дня,бетонное поле в сухом доке....для кого этот матч?Даже фанаты медиафутбола наверняка не зацепили этот матч ибо были в школе или универе)
+45
-2
+43
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DancePunk
Ответ Марсель Объелся
У Нагучева есть какое то обязательство по контракту говорить «Забивает в ФОНБЕТ Кубке России»? Мерзко выглядит
Уверен что да. Типа полное название турнира
+33
0
+33
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Гаврила Ардалионович
Теперь ждём игру в мокром доке.
+22
0
+22
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Vladislav Khromov
Ответ Рамон Футу
я так понимаю, если бы подобный матч прошел где-нибудь в Норвегии или Шотландии, все бы избрызгались от восторга - вау! во дают! как круто! вот это подход! и т.д. но если это сделано у нас, то это почему-то считается априори унылой какахой. короче, провинциальность она только в головах
Совершенно точно.
+17
-5
+12
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Всё знаю
Всё что надо знать о нашем футболе.
Эрфээс делает выездной матч для ПОПУЛЯРИЗАЦИИ футбола.
Начало матча - 14:00 в будний день. Причем в Белокаменке время Московское.
Ну поставьте вы хотя бы на 17-00. Чтобы хотя бы жители регионов смогли увидеть данный матч.
Хочется сказать словами Сергея Лаврова - дебилы *****
Вот в натуре, всё делают через одно место.
+16
-5
+11
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MakeBelieve
Ответ Рамон Футу
я так понимаю, если бы подобный матч прошел где-нибудь в Норвегии или Шотландии, все бы избрызгались от восторга - вау! во дают! как круто! вот это подход! и т.д. но если это сделано у нас, то это почему-то считается априори унылой какахой. короче, провинциальность она только в головах
Меня лично смущает искусственность происходящего (но про это уже написали выше) и то, что болельщики в Кирове были лишены этого матча
+9
0
+9
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Ayaks82
Ответ Всё знаю
Всё что надо знать о нашем футболе. Эрфээс делает выездной матч для ПОПУЛЯРИЗАЦИИ футбола. Начало матча - 14:00 в будний день. Причем в Белокаменке время Московское. Ну поставьте вы хотя бы на 17-00. Чтобы хотя бы жители регионов смогли увидеть данный матч. Хочется сказать словами Сергея Лаврова - дебилы ***** Вот в натуре, всё делают через одно место.
освещения нет подходящего
+9
0
+9
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Гаврила Ардалионович
Постапокалиптичненько
+7
-1
+6
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KingOfTheDivan
Ответ Данила Вишневский
Вид на серую обрубленную скалу, серые бетонные стенки и парочку кранов это конечно успех) Особенно когда в сотне метров действительно природная красота, но ее нафиг показывать это же не объекты Новотека)
Одно дело бы хоть посреди моря это стояло, а так будто на окраине какого-нибудь Магнитогорска играют, и в чем смысл. Лучше бы кировских школьников порадовали
+7
-2
+5
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Vlad McS
Антураж - словно у футбольного матча vip-зэков на образцовой красной зоне. Жутковатая картина. Главное, бессмысленная.
+9
-5
+4
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tolobas
Прикольно придумали, эпично. Не вижу в этом ничего плохого, хотя многие почему-то слюной брызжут от недовольства
+4
-1
+3
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dalmolchun
Ответ MakeBelieve
Меня лично смущает искусственность происходящего (но про это уже написали выше) и то, что болельщики в Кирове были лишены этого матча
Посмотри посещаемость Динамо Киров и перестанешь смущаться.
+6
-3
+3
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Доктор*
Кубок России бессмысленный и беспощадный.
А всё начиналось с идиотского формата розыгрыша...
+2
0
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heache
Ответ DancePunk
Уверен что да. Типа полное название турнира
типа про шпингалеты
+3
-1
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Никита Зетилов
Сам футбол отошёл на второй план из-за обсуждения локации, но какой же всё-таки сейвище с пенальти
+1
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Severfan
лучше бы Новатэк привез в регион на товарищеский матч клуб РПЛ или пердива, да сыграли бы с местным Севером бы, и народу бы пришло много и т.д. и т.п.
а так, никому не нужный матч с командой из медиадна
+4
-3
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Тюменский медвежонок
С одной стороны жалко город, которого очевидно лишили праздника, потому что понятно что там бы полностью стадион собрался как на Муром, с другой стороны эксперимент интересный и по трансляции выглядело достаточно интересно
+7
-6
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And-Rover
Выкинули деньги в мусор. Вот и вся хренота. Стадионов полно аварийных, их надо ремонтировать.
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rocky12
Антураж, по моему, на редкость унылый. Серые стены, доки, краны, причем здесь популяризация футбола?
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Alecsei Shkil
Буквально недавно ржали над чемпионатои Франции, что строительная техника в трансляцию попала
Менеджеры в новотек "у нас есть идея"
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