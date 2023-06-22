41 комментарий

Свершилось: 2Drots сыграли с «Динамо» Киров в сухом доке в Белокаменке. Как выглядела трансляция из такого необычного места? Мы собрали скриншоты и фото.

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Рядом с доком потрясающий вид. Но не на Баренцево море, а на Кольский залив.

Кажется, еще никогда Кубок России не приезжал в такое экзотичное место.

Сюрреалистичное сочетание футбольного поля и завода.

Историческое командное фото на фоне скал.

Кольский залив тоже попадал в трансляцию «Матч ТВ».

Местные рабочие с интересом наблюдали за матчем.

«Динамо» провело розыгрыш среди своих болельщиков. Несколько десятков счастливчиков прилетели в Белокаменку поддержать клуб.

В трансляцию «Матч ТВ» регулярно попадали местные пейзажи.

Фон словно дорисовали.

А как прошел матч? 2Drots легко выиграли, вратарь на последних минутах отбил пенальти

2Drots открыли счет в конце первого тайма – элегантный розыгрыш и гол Манны. Кстати, хавбек опоздал на самолет и добирался до Мурманской области самостоятельно.

На 64-й минуте форвард Гаучо замкнул навес – 2:0.

На последних минутах «Динамо» заработало пенальти, но голкипер 2Drots Дмитрий Сычев убил интригу.

2Drots обыграли три команды Второй лиги и впервые в истории медиафутбола пробились в 1/32 Кубка России. Дальше «самураев» ждет команда ФНЛ.

Фото: instagram.com/Ярослав Сусов; кадры трансляции «Матч ТВ»