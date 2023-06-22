41 комментарий

Матч Кубка России в сухом доке в Белокаменке: как это смотрелось?
Свершилось: 2Drots сыграли с «Динамо» Киров в сухом доке в Белокаменке. Как выглядела трансляция из такого необычного места? Мы собрали скриншоты и фото.
***
Рядом с доком потрясающий вид. Но не на Баренцево море, а на Кольский залив.
Кажется, еще никогда Кубок России не приезжал в такое экзотичное место.
Сюрреалистичное сочетание футбольного поля и завода.
Историческое командное фото на фоне скал.
Кольский залив тоже попадал в трансляцию «Матч ТВ».
Местные рабочие с интересом наблюдали за матчем.
«Динамо» провело розыгрыш среди своих болельщиков. Несколько десятков счастливчиков прилетели в Белокаменку поддержать клуб.
В трансляцию «Матч ТВ» регулярно попадали местные пейзажи.
Фон словно дорисовали.
А как прошел матч? 2Drots легко выиграли, вратарь на последних минутах отбил пенальти
2Drots открыли счет в конце первого тайма – элегантный розыгрыш и гол Манны. Кстати, хавбек опоздал на самолет и добирался до Мурманской области самостоятельно.
На 64-й минуте форвард Гаучо замкнул навес – 2:0.
На последних минутах «Динамо» заработало пенальти, но голкипер 2Drots Дмитрий Сычев убил интригу.
2Drots обыграли три команды Второй лиги и впервые в истории медиафутбола пробились в 1/32 Кубка России. Дальше «самураев» ждет команда ФНЛ.
Фото: instagram.com/Ярослав Сусов; кадры трансляции «Матч ТВ»
Особенно когда в сотне метров действительно природная красота, но ее нафиг показывать это же не объекты Новотека)
но если это сделано у нас, то это почему-то считается априори унылой какахой.
короче, провинциальность она только в головах
Эрфээс делает выездной матч для ПОПУЛЯРИЗАЦИИ футбола.
Начало матча - 14:00 в будний день. Причем в Белокаменке время Московское.
Ну поставьте вы хотя бы на 17-00. Чтобы хотя бы жители регионов смогли увидеть данный матч.
Хочется сказать словами Сергея Лаврова - дебилы *****
Вот в натуре, всё делают через одно место.
А всё начиналось с идиотского формата розыгрыша...
а так, никому не нужный матч с командой из медиадна
Менеджеры в новотек "у нас есть идея"