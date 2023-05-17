В 2023 году у «Феррари» уже есть повод для безмерной радости – наверное, даже наибольший с победы в Кубке конструкторов «Формулы-1» в 2008-м. Итальянский гиперкар выиграл «24 часа Ле-Мана» – самый престижный автомарафон планеты – причем всего четвертой гонкой после воссоздания команды. Нереальное событие!

Команда отпраздновала его эффектным кругом почета по треку – соперники устроили торжественный коридор, а главные кадры с победной машиной попали во все итальянские газеты с заголовками «Красная волна»! «Эпохальный подвиг!»

Но в Италии Скудерия не праздновала сразу после «Ле-Мана» – только вывесила традиционный победный флаг на базе в Маранелло. Там же собор прозвонил весь день в колокола, но в остальном создалось впечатление, будто для эпохального события «Феррари» и готовит нечто необычное – например, торжественный парад в центре региона и первоначальной родины марки Модене. Ведь Маранелло – и сейчас маленький городок на 18 тысяч жителей, и Скудерия переехала туда в 1943-м после массовых бомбежек промышленного центра. В Модене же живет 200 тысяч человек, и там тоже все дышит «Феррари».

Однако 20 июня взревело все-таки на легендарной базе в Маранелло – и болиды понеслись по улицам!

Машины даже не мыли, хотя после финиша «Ле-Мана» прошло 10 дней – ради впечатления «мы только с гонки».

Звонили в честь победы, кстати, именно в этом соборе на фото – туда гиперкары и отправились после выезда с завода.

Их и правда словно встречал весь город – фото и видео в (запрещенных и заблокированных в России соцсетях) сплошь от местных жителей:

Оба экипажа совершили круг почета по всему городку – где только можно было свободно проехать...

И вернулись на базу – для выставки машин всем желающим увидеть уже легендарную 499р:

Теперь мы со всех ракурсов можем увидеть, как же выглядит машина сразу с «Ле-Мана» – царапины по всему корпусу, потертости, грязь от гравия и травы...

Почернения от износа шин и тормозных колодок...

Залитый французским ливнем корпус...

Отметины прямо выдают аэродинамические решения команды, подсвечивая главные направления распределения воздушных потоков:

Особенный трофей за победу в гонке на ее столетие тоже выставили:

Увидим ли такое хоть когда-нибудь из-за «Формулы-1»?

Фото: twitter.com/Ferrari; twitter.com/FerrariHypercar; instagram.com/ferrarihypercar ; instagram.com/cazabella71 ; instagram.com/______luk3______ ; instagram.com/aliceisabellarasenti ; instagram.com/touring_fiorano; instagram.com/antogiovinazzi.officialfc; instagram.com/ferrarifanphoto; instagram.com/motoriedintorni